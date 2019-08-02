3 отзыва оставили туристы

  1. Турция
  2. Экскурсии

Рафтинг по горной реке

Зарядиться энергией во время сплава в живописном каньоне

4.4
3 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Сиде
Вам предстоит покорить красивейшую горную реку в национальном парке 🌳 Кёпрюлю Каньон.

Вы получите незабываемые эмоции от бодрого приключения и насладитесь видом каньона и древнего каменного моста.

А за вашу безопасность будут отвечать профессиональные гиды-инструкторы.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €18 за человека

    Заказать экскурсию
Рафтинг по горной реке
Рафтинг по горной реке

Что вас ожидает

Сплав по реке в живописном каньоне
Из вашего отеля в Сиде вы отправитесь в национальный парк 🌳 Кёпрюлю Каньон — идеальное место для рафтинга в Анталийском регионе. Горная река, по которой вам предстоит сплавляться, течёт по каньону, поэтому каждый поворот сопровождается великолепными видами скал и зелени. А в одном месте каньона вы увидите каменный мост Олук высотой 27 метров, построенный римлянами во 2 в. н. э.

Безопасное приключение
Протяжённость сплава 14 км — чтобы преодолеть эту дистанцию, вам не нужно иметь опыт в рафтинге или специальную подготовку. На протяжении всего маршрута вас сопровождают профессиональные гиды-инструкторы, а перед началом приключения вы пройдёте полный инструктаж.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер; обед; снаряжение (шлем и жилет).
  • Дополнительные расходы: напитки; фото и видео (по желанию).
  • Стоимость для детей 6-11 лет 9 евро (дети до 6 лет не допускаются на рафтинг).
  • Ваша обувь должна быть удобной и нескользкой. Специальную обувь всех размеров можно приобрести на базе рафтинга.
  • Длительность экскурсии 🧭 включает время сбора группы по отелям (общее время экскурсии 13-14 часов; общее время в дороге около 7 часов).
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Рафтинг по горной реке
Рафтинг по горной реке

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва оставили туристы

2 августа 2019
Начнём с того, что в лучших традициях Турции, эта экскурсия - хороший способ заработать на клиентах, продавая сопутствующие товары в течение практически всего времени, что длится тур. Ребятам даже не сложно привезти вам пиво прямо к месту остановки рафтбота у берега реки, лишь бы вы насладились им за 4€. Эта экскурсия чем-то напоминает полёт авиакомпанией "Победа": заплатив деньги, ты получаешь только перемещение из точки А в точку В, а всё, что необходимо для более комфортного перелёта, нужно оплатить. На каждом шагу настойчивое навязывание различной продукции (тапки, защита для телефона, вода, видеоматериал, фотографии и т. д. ) Вам даже не разрешат употреблять собственные напитки во время ланча (он, к слову, включён в стоимость). Видео, которое монтируют на скорую руку, пока вы с удовольствием уминаете халявный обед, будет предложено вам купить за 20€ НА ДИСКЕ DVD и, как утверждают гиды, без возможности копирования с них видеофайла. Интересно, много ли у нас осталось ещё людей, у которых дома всё ещё подключён DVD-плеер к телевизору?! Ну а что касается самого сплава, да, действительно, интересно, 14 км по холодной горной реке с небольшими порогами, с кристально чистой водой и невероятными видами! Весь пут занимает около 3 часов, ну, конечно же, с остановкой на прыжок с зип-лайна за 10€. Для первого раза сойдёт, повторил бы? - нет!
4 июля 2019
Поездка была на 1000 балов. Рекомендую всем.
29 августа 2018
Экскурсия была организована хорошо, было интересно. Гид был на связи, отвечал на вопросы оперативно. Гид в данном случае не совсем гид, скорее координатор. Сопровождали нас на экскурсии другие люди. Был небольшой неприятный момент, пришлось купить коралловые тапочки, хотя можно было обойтись своими кроссовками, гид не совсем точную информацию по этому вопросу дала.

Елена проводит ещё 5 экскурсий

Путешествие в Каппадокию на 2 дня
69
13 часов
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
12 отзывов
Насыщенное знакомство с древней историей и неземной природой региона скал и пещер
На яхте вдоль берегов Сиде
18
7 часов
На яхте вдоль берегов Сиде
3 отзыва
Водная прогулка, купание в открытом море и пенная вечеринка
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
45
13 часов
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
3 отзыва
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Памуккале — природное сокровище Турции
45
13 часов
Памуккале — природное сокровище Турции
2 отзыва
Увидеть неземные водоемы-каскады, знаменитые источники и античный город
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
55
12 часов
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
Погрузиться в удивительный подводный мир и познакомиться с его обитателями

Еще несколько необычных экскурсий в Сиде

Океанариум Анталии: посещение, трансфер и мини-экскурсия по городу
50
9 часов
Океанариум Анталии: посещение, трансфер и мини-экскурсия по городу
12 отзывов
Рафтинг в каньоне Копрулу
14
8 часов
Рафтинг в каньоне Копрулу
12 отзывов
На лодке по Зеленому Каньону
40
9 часов
На лодке по Зеленому Каньону
9 отзывов
Демре – Мира – Кекова
42
15 часов
Демре – Мира – Кекова
8 отзывов
Морская прогулка на яхте Starcraft
30
9 часов
Морская прогулка на яхте Starcraft
7 отзывов
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
76
36 часов
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
6 отзывов