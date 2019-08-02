3 отзыва оставили туристы

Начнём с того, что в лучших традициях Турции, эта экскурсия - хороший способ заработать на клиентах, продавая сопутствующие товары в течение практически всего времени, что длится тур. Ребятам даже не сложно привезти вам пиво прямо к месту остановки рафтбота у берега реки, лишь бы вы насладились им за 4€. Эта экскурсия чем-то напоминает полёт авиакомпанией "Победа": заплатив деньги, ты получаешь только перемещение из точки А в точку В, а всё, что необходимо для более комфортного перелёта, нужно оплатить. На каждом шагу настойчивое навязывание различной продукции (тапки, защита для телефона, вода, видеоматериал, фотографии и т. д. ) Вам даже не разрешат употреблять собственные напитки во время ланча (он, к слову, включён в стоимость). Видео, которое монтируют на скорую руку, пока вы с удовольствием уминаете халявный обед, будет предложено вам купить за 20€ НА ДИСКЕ DVD и, как утверждают гиды, без возможности копирования с них видеофайла. Интересно, много ли у нас осталось ещё людей, у которых дома всё ещё подключён DVD-плеер к телевизору?! Ну а что касается самого сплава, да, действительно, интересно, 14 км по холодной горной реке с небольшими порогами, с кристально чистой водой и невероятными видами! Весь пут занимает около 3 часов, ну, конечно же, с остановкой на прыжок с зип-лайна за 10€. Для первого раза сойдёт, повторил бы? - нет!