12 отзывов оставили туристы

Если Вы поклонник спорта на открытом воздухе и хотите провести день, полный адреналина, этот рафтинг-тур идеально подходит для Вас. Национальный парк 🌳 Каньон Копрулу является самым популярным районом водного спорта Турции. Река Копрючай, окруженная прекрасными средиземноморскими пейзажами, идеально подходит для рафтинга. Вас заберут из отеля и с комфортом доставят в Национальный парк Каньон Копрулу. Вас встретит гид, он проведет с Вами инструктаж и затем Вы спуститесь к реке. Почувствуйте адреналин, когда Вы будете кататься по реке Копрючай, и насладитесь красотой национального парка Каньон Копрулу. Во время тура по рафтингу Вы также сможете поплавать, после чего Вам будет предложен вкусный обед. Кроме того, Вы посмотрите видео и фотографии 📸 вашего тура по рафтингу. При желании Вы можете приобрести диск с вашим путешествием. В конце тура Вы вернетесь в свой отель 🏨 возраст : 3+