12 отзывов оставили туристы

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Рафтинг в каньоне Копрулу

4.8
12 отзывов
Prestige T.
Prestige T. – Гид из Сиде
Вы устали от привычной, размеренной жизни в турецком all inclusive? Вам надоело лежать на пляже? Если вам не хватает активности — вас выручит рафтинг 🚣‍.

Вы отправитесь в путешествие по горной реке среди скал.

Вы насладитесь поездкой на 100%.

Вас ждет бурлящая горная река, старинный мост и красивая природа со всех сторон.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • €14 за человека

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Рафтинг в каньоне Копрулу
Рафтинг в каньоне Копрулу
Если Вы поклонник спорта на открытом воздухе и хотите провести день, полный адреналина, этот рафтинг-тур идеально подходит для Вас. Национальный парк 🌳 Каньон Копрулу является самым популярным районом водного спорта Турции. Река Копрючай, окруженная прекрасными средиземноморскими пейзажами, идеально подходит для рафтинга. Вас заберут из отеля и с комфортом доставят в Национальный парк Каньон Копрулу. Вас встретит гид, он проведет с Вами инструктаж и затем Вы спуститесь к реке. Почувствуйте адреналин, когда Вы будете кататься по реке Копрючай, и насладитесь красотой национального парка Каньон Копрулу. Во время тура по рафтингу Вы также сможете поплавать, после чего Вам будет предложен вкусный обед. Кроме того, Вы посмотрите видео и фотографии 📸 вашего тура по рафтингу. При желании Вы можете приобрести диск с вашим путешествием. В конце тура Вы вернетесь в свой отель 🏨 возраст : 3+
Что входит
  • Трансфер на комфортабельных автобусах с кондиционером
  • Шлем, спасательный жилет
  • Обед
  • Страховка во время экскурсии
  • Инструктор
  • Групповые надувные лодки на 8-10 человек
Что не входит
  • Любые личные расходы, фотограф, сувениры и т д
  • Любые напитки во время тура
  • Гидрокостюм
  • Обувь для рафтинга
  • Двойной кано (лодка)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Рафтинг в каньоне Копрулу
Рафтинг в каньоне Копрулу
Рафтинг в каньоне Копрулу
Рафтинг в каньоне Копрулу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Prestige T.
Prestige T.
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12 отзывов оставили туристы

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