12 отзывов оставили туристы

Если Вы поклонник спорта на открытом воздухе и хотите провести день, полный адреналина, этот рафтинг-тур идеально подходит для Вас. Национальный парк 🌳 Каньон Копрулу является самым популярным районом водного спорта Турции. Река Копрючай, окруженная прекрасными средиземноморскими пейзажами, идеально подходит для рафтинга. Вас заберут из отеля и с комфортом доставят в Национальный парк Каньон Копрулу. Вас встретит гид, он проведет с Вами инструктаж и затем Вы спуститесь к реке. Почувствуйте адреналин, когда Вы будете кататься по реке Копрючай, и насладитесь красотой национального парка Каньон Копрулу. Во время тура по рафтингу Вы также сможете поплавать, после чего Вам будет предложен вкусный обед. Кроме того, Вы посмотрите видео и фотографии 📸 вашего тура по рафтингу. При желании Вы можете приобрести диск с вашим путешествием. В конце тура Вы вернетесь в свой отель 🏨 возраст : 3+
Что входит
Трансфер на комфортабельных автобусах с кондиционером
Шлем, спасательный жилет
Обед
Страховка во время экскурсии
Инструктор
Групповые надувные лодки на 8-10 человек
Что не входит
Любые личные расходы, фотограф, сувениры и т д
Любые напитки во время тура
Гидрокостюм
Обувь для рафтинга
Двойной кано (лодка)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 9 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.