Шоу, фото и купание с дельфинамиПродолжительность программы составляет около 55 минут. Представление проводится на нескольких языках, один из которых — русский. Купание проходит группой в 7-8 человек. В целях безопасности всем участникам выдаются спасательные жилеты. Плавание разрешается детям старше 4 лет. При этом дети 5-7 лет обязательно должны сопровождаться взрослым.
Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, купальные принадлежности, фотоаппарат, деньги на личные расходы и хорошее настроение.
Что входит
трансфер
входные билеты
бассейн с водными горками
плавание в бассейне со скатами, плавание с яркими тропическими рыбами в коралловом рифе и наблюдение за акулами
обед
пользование кабинками и шкафчиками хранения личных вещей.
Что не входит
плавание с дельфинами
профессиональная фотосъёмка
видеосъёмка.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.