  1. Турция
  2. Экскурсии

Шоу с участием дельфинов и морских котиков

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
Дельфинарий — развлечение для взрослых и детей.

Вас ждёт выездная экскурсия ⛳ в город 🏙️ Тюрклер.

В рамках выступления талантливые артисты — дельфины 🐬 и морские котики, показывают разнообразные трюки с обручами, мячами, танцуют 💃 и удивляют зрителей своими умениями и способностями.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €38 за человека

    Заказать экскурсию
Шоу с участием дельфинов и морских котиков
Шоу с участием дельфинов и морских котиков

Что вы увидите

  • Дельфинарий
Шоу, фото и купание с дельфинамиПродолжительность программы составляет около 55 минут. Представление проводится на нескольких языках, один из которых — русский. Купание проходит группой в 7-8 человек. В целях безопасности всем участникам выдаются спасательные жилеты. Плавание разрешается детям старше 4 лет. При этом дети 5-7 лет обязательно должны сопровождаться взрослым.
Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, купальные принадлежности, фотоаппарат, деньги на личные расходы и хорошее настроение.
Что входит
  • трансфер
  • входные билеты
  • бассейн с водными горками
  • плавание в бассейне со скатами, плавание с яркими тропическими рыбами в коралловом рифе и наблюдение за акулами
  • обед
  • пользование кабинками и шкафчиками хранения личных вещей.
Что не входит
  • плавание с дельфинами
  • профессиональная фотосъёмка
  • видеосъёмка.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Шоу с участием дельфинов и морских котиков
Шоу с участием дельфинов и морских котиков
Шоу с участием дельфинов и морских котиков
Шоу с участием дельфинов и морских котиков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Зинаида Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
188
7 часов
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Два дня на планете Каппадокия
64
48 часов
Два дня на планете Каппадокия
Демре - Кекова - Мира: святые места южного берега Турции
38
12 часов
Демре - Кекова - Мира: святые места южного берега Турции
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
125
4 часа
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Белоснежные склоны Памуккале и античный Иерополис
36
23 часа
Белоснежные склоны Памуккале и античный Иерополис
Парк аттракционов «The Land of Legends»: развлечения для всей семьи
59
10 часов
Парк аттракционов «The Land of Legends»: развлечения для всей семьи

Еще несколько необычных экскурсий в Сиде

Путешествие в Каппадокию на 2 дня
69
13 часов
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
12 отзывов
Насыщенное знакомство с древней историей и неземной природой региона скал и пещер
Океанариум Анталии: посещение, трансфер и мини-экскурсия по городу
50
9 часов
Океанариум Анталии: посещение, трансфер и мини-экскурсия по городу
12 отзывов
Рафтинг в каньоне Копрулу
14
8 часов
Рафтинг в каньоне Копрулу
12 отзывов
На лодке по Зеленому Каньону
40
9 часов
На лодке по Зеленому Каньону
9 отзывов
Демре – Мира – Кекова
42
15 часов
Демре – Мира – Кекова
8 отзывов
Морская прогулка на яхте Starcraft
30
9 часов
Морская прогулка на яхте Starcraft
7 отзывов