Супер Микс Сафари: Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге из Сиде

Супер Микс Сафари

4.5
4 отзыва
Отправляйтесь полюбоваться на прекрасную турецкую природу.

Вы посетите Кёпрюлю Каньон — красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай.

Любителям античных городов понравится также посещение руин Сельге (Selge), расположенных на высоте 1250 метров и осмотр моста Олук, который является символом региона.

Также по соседству Кёпрюлю Каньон находится ещё один неповторимой красоты — Тазы Каньон, или как его еще называют «Долина мудрости», куда мы тоже обязательно заглянем.
Супер Микс Сафари: Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге из Сиде
Супер Микс Сафари: Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге из Сиде
Супер Микс Сафари: Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге из Сиде
Супер Микс Сафари: Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге из Сиде
Супер Микс Сафари: Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге из Сиде
Супер Микс Сафари: Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге из Сиде
Супер Микс Сафари: Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге из Сиде
Супер Микс Сафари: Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге из Сиде

Что вы увидите 🤩

  • Неповторимый красоты Тазы Каньон
  • Национальный Парк Кёпрюлю Каньон
  • Горную реку Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до н. э. произошла Битва при Эвримедонте
  • Римский каменный мост Олук высотой 27 м, которому 1800 лет
  • Необычной формы скалы названы проживающими в окрестностях людьми «Адам Каялар» (скалы человека) и «Шейтан Каялар» (скалы дьявола)
Национальный парк Каньон Кёпрюлю
Занимает площадь 366, 140 гектаров. Этот богатый и исторический регион был признан Национальным Парком в 1973 году. Через весь каньон протекает река Кепрючай (Köprü Çay). Назван каньон в честь исторического Римского каменного моста Олук (Oluk Köprü), высотой 27 м, которому 1800 лет. Этот мост в древние времена разлеплял территории двух античных областей Писидии и Памфилии.
Мост Олук является символом региона. Мост построен римлянами во II веке н. . между крутых утесов каньона Кёпрюлю, на высоте 27 метров над рекой Кёпрючай. Он хорошо сохранился в своем первозданном виде и сегодня является действующим для проезда легковых автомобилей. Олук Копру настолько гармонично вписан в лоно природы, что создает единый ансамбль творения природы и человека, от которого невозможно оторвать взгляд. Зелёные деревья, бирюзовая вода реки Кёпрючай, отвесные скалы каньона создают картину величия природы.
Руины Сельге и Тазы Каньон
Любителям античных городов понравится посещение руин Сельге (Selge), расположенного на высоте 1250 метров. Со всех сторон его окружают высокие Таврские горы, покрытые сосновыми лесами. Сам Сельге привлекает туристов хорошо сохранившимися архитектурными памятками римской эпохи, а также удивительно красивой природой. Театр города до наших дней хорошо сохранился, даже сейчас там можно отчетливо увидеть 45 рядов, представляющих собой верхнюю и нижнюю галереи, разделенные широкой диазомой.
Ранее театр служил местом не только для представлений, но и для спортивных состязаний. Об этом говорят высеченные в камне фигурки спортсменов-победителей. Дорога до Сельге, каменистая и довольно узкая, во время которой привлекает внимание причудливые формы скал, окружающих дорогу. Эти карстовые скалы, принявшие удивительные формы за много тысяч лет, названы проживающими в окрестностях людьми «Адам Каялар» (скалы человека) и «Шейтан Каялар» (скалы дьявола).
Тазы Каньон выглядит как огромное ущелье в горах. Он образовано течением реки Кёпрючай и других каньонов, с которыми он соседствует, протекающих вдоль него и размывая почву. Это единственный Каньон в мире такого рода. Поскольку каньон состоит из труднодоступных горных и крутых скал, он сохранил свою естественную красоту до наших дней.
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, соответствующую погоде и местности и деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту);
  • Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гидом. С вами будет куратор группы, который говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и поможет с возникшими вопросами;
  • Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов;
  • Экскурсия проходит на комфортабельных джипах LAND ROVER, которые рассчитаны на 10 человек или комфортабельных Кабрио Бусах, которые рассчитаны на 12-14 человек.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Посещение Тазы Каньона
  • Посещение Античного города Селге и Амфитеатра
  • Посещение Адам Каяллар
  • Посещение Римского каменного моста Олук
  • Услуги русскоговорящего/англоговорящего куратора группы
  • Обед (жаренная курица, рис, салат).
 Что не входит
  • Напитки
  • Фото и видео.
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, соответствующую погоде и местности и деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
  • Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гидом. С вами будет куратор группы, который говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и поможет с возникшими вопросами
  • Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
  • Экскурсия проходит на комфортабельных джипах LAND ROVER, которые рассчитаны на 10 человек или комфортабельных Кабрио Бусах, которые рассчитаны на 12-14 человек.
Время проведения: 08:30 – 09:30 трансфер в регионе
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tunar T.
Tunar T.
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