Провести яркий день в парке развлечений, наслаждаясь аттракционами и водными горками
Приглашаем в гигантский современный парк The Land of Legends с аттракционами для всех возрастов! Вы отправитесь в него на комфортабельном автобусе в группе до 40 человек. Сможете прокатиться на башне свободного падения, огромных качелях и невероятных водных горках. Посетить шоу Дельфинов и детское представление Маша и Медведь.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Аквапарк и парк развлечений. Наш сопровождающий проведет вас на территорию парка, где у вас будет 6-7 часов свободного времени. Их с лихвой хватит, чтобы прокатиться на водных горках и аттракционах разного уровня экстрима, поплавать в бассейнах с бирюзовой водой и позагорать на шезлонгах.
Шоу Дельфинов. Все желающие смогут посмотреть милое, доброе шоу с дельфинами Луной, Арасом, Хани, Ксенией и Лозой. За дополнительную плату с ними можно поплавать.
Шоу Маша и Медведь. Юным гостям понравится участвовать в конкурсах вместе с Машей, Медведем и их лесными друзьями. Зайти к ним в гости и понаблюдать за их жизнью.
Программа
- 08:20 — 09:20 Сбор по отелям
- 10:30 — 11:00 Прибытие в парк. Вам выдадут билеты и проводят на территорию парка. Дальше свободное время до вечера.
- 13:30 Шоу Маша и Медведь
- 14:00 Шоу Дельфинов
- 17:00 Выезд
- 18:00 — 19:00 Возвращение в отели
Организационные детали
- В этой экскурсии нет гида, только сопровождение на трансфере и при проходе в парк
- Входные билеты (водные горки, бассейны, наземные аттракционы) и шоу включены в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки, камеры хранения на территории парка, тир в луна-парке, бассейн с серфингом, активности с животными, подводная прогулка
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 5028 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.Задать вопрос
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