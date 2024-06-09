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Как местный житель я хочу показать вам всю красоту самого зелёного из Принцевых островов.



Не только популярные места, но и тайные уголки, чтобы вы увидели эту часть Стамбула моими глазами и прочувствовали своим сердцем. Как фотограф я смогу запечатлеть ваши лучшие ракурсы в самых красочных декорациях. Снимки из этого путешествия сделают его окончательно незабываемым.