Как местный житель я хочу показать вам всю красоту самого зелёного из Принцевых островов.
Не только популярные места, но и тайные уголки, чтобы вы увидели эту часть Стамбула моими глазами и прочувствовали своим сердцем. Как фотограф я смогу запечатлеть ваши лучшие ракурсы в самых красочных декорациях. Снимки из этого путешествия сделают его окончательно незабываемым.
Не только популярные места, но и тайные уголки, чтобы вы увидели эту часть Стамбула моими глазами и прочувствовали своим сердцем. Как фотограф я смогу запечатлеть ваши лучшие ракурсы в самых красочных декорациях. Снимки из этого путешествия сделают его окончательно незабываемым.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Я расскажу полную историю Принцевых островов, уделив особое внимание второму по величине острову Хейбелиада. А также проведу тайными тропам на площадки, с которых открываются необыкновенные виды
По пути увидим:
- Халкинскую семинарию на холме Надежды — специальное учебное заведение Константинопольской православной церкви
- Монастырь Ая-Триада (Святой Троицы), основанный в 9 веке патриархом Фотием. Рассмотрим уникальные старинные иконы и витражные окна монастыря, которые прекрасно сохранились до сих пор
- Дом-музей второго президента Турции Исмета Инёню, наполненный его личными вещами
Фотосессия и обед
- По пути во всех самых красивых и ярких локациях будем делать фото. В течение недели после прогулки вы получите около 200 фотографий в цветовой обработке, из которых сами выберете 15 штук для детальной коррекции. Фото отправлю через облачное хранилище или Telegram
- В конце или начале нашей фотопрогулки (выбирайте сами) мы зайдём в аутентичный ресторанчик, где вас будет ждать обед с рыбой дня (дорада или ставрида), салатом и четырьмя видами традиционных турецких закусок
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги гида-фотографа, обед в рыбном ресторане. Любые напитки к обеду вы оплачиваете самостоятельно
- Экскурсия начинается на пристани острова Хейбелиада, до которого вы добираетесь на пароме самостоятельно. Время в пути по воде — около 1 часа
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Хейбелиада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Стамбуле
Привет, меня зовут София! И я жительница острова Хейбелиада. А также опытный фотограф. Покажу вам самые живописные и скрытые от нахоженных троп уголки острова, расскажу его историю, а по пути сделаю профессиональные снимки с вашими лучшими ракурсами.Задать вопрос
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