Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу

Открыть секреты культовых венгерских десертов и заглянуть в лучшие кондитерские города

Флодни, ретеш, штрудель, кюртошкалач — сладкие шедевры Венгрии могут рассказать вам о стране не меньше, чем ее история или архитектура! Мы прогуляемся по знаковым кафе и кондитерским в центре Пешта в поисках пирожных и выпечки, перед которыми невозможно устоять.

А заодно поговорим о происхождении местных десертов и кулинарных привычках венгров.
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу

Что вас ожидает

Пирожные Пешта — и где они обитают

Наш маршрут охватит примечательные кондитерские и кафе Пешта — а их в городе немало! Вы увидите витрины, уставленные кулинарными шедеврами, и попробуете произведения кондитерского искусства. Например, мы отыщем место, где можно отведать дивный торт «Эстерхази» или торт «Добош». А запивать всё это великолепие будем не только чаем и кофе, но и необычными лимонадами.

Сладкие легенды Венгрии

За пару часов вы услышите байки, приметы и интересные факты, связанные с любимыми лакомствами венгров. Мы разберемся, откуда взялись османские корни у местных десертов ретеш и штрудель. Обсудим историю пирожного флодни, изобретатель которого обыграл старинный еврейский рецепт. Выясним, откуда в Венгрию пришли кюртошкалач и марципан. И вспомним, что случается, когда в одном рецепте встречаются вишня, коньяк и шоколад.

А в конце прогулки вы получите от нас в подарок булочку с кремом, список кафе Будапешта и письмо на электронную почту с рецептами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительно по желанию оплачиваются напитки, угощения и сувениры в кондитерских

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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