Что вас ожидает

Пирожные Пешта — и где они обитают

Наш маршрут охватит примечательные кондитерские и кафе Пешта — а их в городе немало! Вы увидите витрины, уставленные кулинарными шедеврами, и попробуете произведения кондитерского искусства. Например, мы отыщем место, где можно отведать дивный торт «Эстерхази» или торт «Добош». А запивать всё это великолепие будем не только чаем и кофе, но и необычными лимонадами.

Сладкие легенды Венгрии

За пару часов вы услышите байки, приметы и интересные факты, связанные с любимыми лакомствами венгров. Мы разберемся, откуда взялись османские корни у местных десертов ретеш и штрудель. Обсудим историю пирожного флодни, изобретатель которого обыграл старинный еврейский рецепт. Выясним, откуда в Венгрию пришли кюртошкалач и марципан. И вспомним, что случается, когда в одном рецепте встречаются вишня, коньяк и шоколад.

А в конце прогулки вы получите от нас в подарок булочку с кремом, список кафе Будапешта и письмо на электронную почту с рецептами.

Организационные детали