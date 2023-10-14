Насладиться романтическими пейзажами, искупаться в целебных водах и погулять по старинному городу
На территории национального парка Бюкк вы полюбуетесь одним из самых красивых озёр Венгрии, оцените мягкий микроклимат и посетите уникальные пещерные купальни с термальной водой.
А после познакомитесь с живописным средневековым городом и продегустируете эгерские вина, которых нет в других винодельческих регионах Венгрии.
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Описание
Что вас ожидает
Романтичный Лиллафюред
Путешествие начнётся с курортного города с чудесными пейзажами и хрустально чистым воздухом. На берегу озера Хамори вы увидите украшение Лиллафюреда — дворец. И конечно, полюбуетесь самим водоёмом — одним из самых красивых в Венгрии. Вокруг озера разбиты парки с ценной флорой и фауной.
Купальни Мишкольц-Тапольца
Также в 7 км от центра города Мишкольц вы посетите особые термальные ванны. Это природная озёрная купальня в пещере, вымытая в известняковой породе. Здесь не бывает летних и зимних сезонов: в галереях всегда весна. А состав воды таков, что позволяет купаться и взрослым, и детям любого возраста: как в терапевтических целях, так и просто для удовольствия.
Старинный Эгер
Я познакомлю вас с главной достопримечательностью города — Эгерской крепостью. Покажу базилику и чудом сохранившийся со времён турецкого нашествия минарет. А в завершение мы отправимся в Долину красавиц, которая славится изобилием винных погребов. В одном из них вы сможете поужинать и продегустировать великолепные вина Эгера, в особенности «Бычью кровь».
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Будапешта и обратно и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: входные билеты в купальню, обед или ужин, дегустация вин
- Возьмите с собой купальные принадлежности для посещения Мишкольц-Тапольца
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.