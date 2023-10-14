Этот день посвящаем идиллии и релаксу. На территории национального парка Бюкк вы полюбуетесь одним из самых красивых озёр Венгрии, оцените мягкий микроклимат и посетите уникальные пещерные купальни с термальной водой. А после познакомитесь с живописным средневековым городом и продегустируете эгерские вина, которых нет в других винодельческих регионах Венгрии.

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Описание

Что вас ожидает

Романтичный Лиллафюред

Путешествие начнётся с курортного города с чудесными пейзажами и хрустально чистым воздухом. На берегу озера Хамори вы увидите украшение Лиллафюреда — дворец. И конечно, полюбуетесь самим водоёмом — одним из самых красивых в Венгрии. Вокруг озера разбиты парки с ценной флорой и фауной.

Купальни Мишкольц-Тапольца

Также в 7 км от центра города Мишкольц вы посетите особые термальные ванны. Это природная озёрная купальня в пещере, вымытая в известняковой породе. Здесь не бывает летних и зимних сезонов: в галереях всегда весна. А состав воды таков, что позволяет купаться и взрослым, и детям любого возраста: как в терапевтических целях, так и просто для удовольствия.

Старинный Эгер

Я познакомлю вас с главной достопримечательностью города — Эгерской крепостью. Покажу базилику и чудом сохранившийся со времён турецкого нашествия минарет. А в завершение мы отправимся в Долину красавиц, которая славится изобилием винных погребов. В одном из них вы сможете поужинать и продегустировать великолепные вина Эгера, в особенности «Бычью кровь».

Организационные детали