Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела

Насладиться романтическими пейзажами, искупаться в целебных водах и погулять по старинному городу

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Этот день посвящаем идиллии и релаксу.

На территории национального парка Бюкк вы полюбуетесь одним из самых красивых озёр Венгрии, оцените мягкий микроклимат и посетите уникальные пещерные купальни с термальной водой.

А после познакомитесь с живописным средневековым городом и продегустируете эгерские вина, которых нет в других винодельческих регионах Венгрии.
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Романтичный Лиллафюред

Путешествие начнётся с курортного города с чудесными пейзажами и хрустально чистым воздухом. На берегу озера Хамори вы увидите украшение Лиллафюреда — дворец. И конечно, полюбуетесь самим водоёмом — одним из самых красивых в Венгрии. Вокруг озера разбиты парки с ценной флорой и фауной.

Купальни Мишкольц-Тапольца

Также в 7 км от центра города Мишкольц вы посетите особые термальные ванны. Это природная озёрная купальня в пещере, вымытая в известняковой породе. Здесь не бывает летних и зимних сезонов: в галереях всегда весна. А состав воды таков, что позволяет купаться и взрослым, и детям любого возраста: как в терапевтических целях, так и просто для удовольствия.

Старинный Эгер

Я познакомлю вас с главной достопримечательностью города — Эгерской крепостью. Покажу базилику и чудом сохранившийся со времён турецкого нашествия минарет. А в завершение мы отправимся в Долину красавиц, которая славится изобилием винных погребов. В одном из них вы сможете поужинать и продегустировать великолепные вина Эгера, в особенности «Бычью кровь».

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Будапешта и обратно и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: входные билеты в купальню, обед или ужин, дегустация вин
  • Возьмите с собой купальные принадлежности для посещения Мишкольц-Тапольца

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
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