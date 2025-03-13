Сейчас в Ереване в категории "Майские дома: экскурсии для местных" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 220 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5