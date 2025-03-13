Индивидуальная
Почувствовать космос в Ереване
Откройте для себя тайны Арагацкого научного центра и насладитесь звёздным небом в обсерватории. Путешествие в мир науки и космоса ждёт вас
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
€70 за человека
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Мини-группа
до 7 чел.
Советский модернизм в Ереване - с современным художником
Исследовать город через художественную призму, чтобы понять его культуру, историю и повседневность
Начало: У памятника Александру Таманяну
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
€20
€26 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Ретро-Ереван: назад в 70-е
Отправиться на «Волге 21» в столицу Армении времён СССР
Начало: У вашего указанного адреса
19 апр в 09:00
21 апр в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 марта 2025Было очень интересно, спасибо Ваграму! Столько нового узнала об архитектуре Еревана, очень насыщенная информацией экскурсия, и нужно много ходить, к этому надо быть готовым.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Майские дома: экскурсии для местных»
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