Майские дома: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Майские дома: экскурсии для местных» в Ереване, цены от €20, скидки до 23%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Почувствовать космос в Ереване
На машине
3.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Почувствовать космос в Ереване
Откройте для себя тайны Арагацкого научного центра и насладитесь звёздным небом в обсерватории. Путешествие в мир науки и космоса ждёт вас
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
€70 за человека
Советский модернизм в Ереване - с современным художником
Пешая
3 часа
-
23%
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Советский модернизм в Ереване - с современным художником
Исследовать город через художественную призму, чтобы понять его культуру, историю и повседневность
Начало: У памятника Александру Таманяну
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
€20€26 за человека
Ретро-Ереван: назад в 70-е
На машине
3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Ретро-Ереван: назад в 70-е
Отправиться на «Волге 21» в столицу Армении времён СССР
Начало: У вашего указанного адреса
19 апр в 09:00
21 апр в 09:00
€220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Майские дома: экскурсии для местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Почувствовать космос в Ереване
  2. Советский модернизм в Ереване - с современным художником
  3. Ретро-Ереван: назад в 70-е
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Северный проспект
  9. Гора Арарат
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит экскурсия по Еревану в апреле 2025
Сейчас в Ереване в категории "Майские дома: экскурсии для местных" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 220 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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