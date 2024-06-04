Игры – экскурсии в Ереване

Найдено 4 экскурсии в категории «Игры» в Ереване, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 44 за человека
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
30 за человека
Занимательный Ереван: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Занимательный Ереван: прогулка-квест
В увлекательном игровом формате раскрыть тайны города и узнать его историю
Начало: В районе Консерватории
13 июня в 17:00
15 июня в 10:00
от 48 за всё до 10 чел.
Нескучный квест по Еревану (10+)
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Нескучный квест по Еревану (10+)
Найти сердце столицы Армении и полакомиться местными пышками и мороженым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
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    для тех, кто любит загадки и нестандартно провести время. Получили невероятные эмоции от прохождения испытаний и узнали много нового о городе! Спасибо огромное, Лусине! Ждем новые квесты!!

    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
    Квест получился на 10 из 10. Очень интересная программа, довольно небольшое расстояние перемещений и неожиданные факты об Армении и Ереване. Очень понравилось и хотелось бы побольше такого рода экскурсий в Ереване.
  • К
    Катерина
    9 мая 2024
    В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
    Просто потрясающая экскурсия. Огромное спасибо за такой творческий подход и любовь к своему делу Лусине. С азартом изучали город и отвечали на вопросы вместе с ребенком!!! всем, кто приезжает с ребенком, очень рекомендуем!!!
  • А
    Алексей
    7 мая 2024
    Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
    Отличная квест-экскурсия! Продуманный маршрут. Сбалансированный в плане расстояния-интерес-сложность. Прошли как по ключевым локациям и главным достопримечательностям, так и по некоторым менее исхоженным местам. Спасибо Валерию за отличную организацию и чувство юмора!
  • е
    евгения
    9 января 2024
    Занимательный Ереван: прогулка-квест
    Могу описать два часа, проведенные с гидом Алиной только в превосходной степени. Ну круто же, когда с первой минутки ощущаешь
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    себя частью Еревана, когда не говорят "посмотрите направо/посмотрите налево", а рассказывают так, что забываешь про время. Когда не сыпят сухими датами, а в историю города разбавляют милыми традициями с такой любовью к жителям, к быту и образу жизни, что мы (и дети тоже) навсегда влюбились в Ереван! Алина-джан, какая же Вы умница! Благодарим.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Игры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
  2. Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
  3. Занимательный Ереван: прогулка-квест
  4. Нескучный квест по Еревану (10+)
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Игры" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 100. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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