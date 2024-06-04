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себя частью Еревана, когда не говорят "посмотрите направо/посмотрите налево", а рассказывают так, что забываешь про время. Когда не сыпят сухими датами, а в историю города разбавляют милыми традициями с такой любовью к жителям, к быту и образу жизни, что мы (и дети тоже) навсегда влюбились в Ереван! Алина-джан, какая же Вы умница! Благодарим.