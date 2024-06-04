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Квест
2 часа
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €44 за человека
Квест
3 часа
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Квест
3 часа
Занимательный Ереван: прогулка-квест
В увлекательном игровом формате раскрыть тайны города и узнать его историю
Начало: В районе Консерватории
13 июня в 17:00
15 июня в 10:00
от €48 за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Нескучный квест по Еревану (10+)
Найти сердце столицы Армении и полакомиться местными пышками и мороженым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
- ООльга21 мая 2024Квест получился на 10 из 10. Очень интересная программа, довольно небольшое расстояние перемещений и неожиданные факты об Армении и Ереване. Очень понравилось и хотелось бы побольше такого рода экскурсий в Ереване.
- ККатерина9 мая 2024Просто потрясающая экскурсия. Огромное спасибо за такой творческий подход и любовь к своему делу Лусине. С азартом изучали город и отвечали на вопросы вместе с ребенком!!! всем, кто приезжает с ребенком, очень рекомендуем!!!
- ААлексей7 мая 2024Отличная квест-экскурсия! Продуманный маршрут. Сбалансированный в плане расстояния-интерес-сложность. Прошли как по ключевым локациям и главным достопримечательностям, так и по некоторым менее исхоженным местам. Спасибо Валерию за отличную организацию и чувство юмора!
- еевгения9 января 2024Могу описать два часа, проведенные с гидом Алиной только в превосходной степени. Ну круто же, когда с первой минутки ощущаешь
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Игры»
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