скидка
10%
6 часов
Водная прогулка
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
249€225 за всё до 6 чел.
6 часов
Водная прогулка
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
18 авг в 05:00
19 авг в 05:00
€200 за всё до 2 чел.
5 часов
Водная прогулка
На катере - по Севану
Сперва прогуляться у озера и зайти в древнюю церковь, а затем отправиться в водное путешествие
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
€330 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2023Отличный тур. Водитель очень терпеливый. У нас был тур без гида, но водитель нам на наши вопросы отвечал тоже, не торопился нас, хотя мы явно израсходовали время, отведённое нам на экскурсию. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Круизы однодневные»
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