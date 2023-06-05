Круизы однодневные – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Ереване, цены от €200, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
На микроавтобусе
скидка
10%
1 отзыв
6 часов
Водная прогулка
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
249225 за всё до 6 чел.
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
6 часов
Водная прогулка
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
18 авг в 05:00
19 авг в 05:00
200 за всё до 2 чел.
На катере - по Севану
На катере
5 часов
Водная прогулка
На катере - по Севану
Сперва прогуляться у озера и зайти в древнюю церковь, а затем отправиться в водное путешествие
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
330 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
  2. Утро с рыбаком Торгомом на Севане
  3. На катере - по Севану
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Гора Арарат
  9. Эчмиадзин
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в августе 2024
Сейчас в Ереване в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 330 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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