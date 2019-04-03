3 отзыва оставили туристы

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Древности Мецамора и храмы Эчмиадзина

Побывать на исторической плавильне и исследовать архитектуру духовной столицы страны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5.5 часов
  • 👥 Не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Мы заедем за вами в гостиницу
  • Заказать экскурсию

От 125 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Valentine
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Valentine – Гид в Ереване
В Армении очень трепетно относятся к своей истории 📖 и вере.

В этом вы убедитесь в путешествии в город-крепость Мецамор и монастырь Эчмиадзин.

В Мецаморе, лежащем в Араратской долине, узнаете об устройстве древних плавильни и обсерватории, заглянете в археологический музей.

А в Эчмиадзине — одном из самых значимых духовных мест страны — погрузитесь в тему храмовой архитектуры.
Древности Мецамора и храмы Эчмиадзина
Древности Мецамора и храмы Эчмиадзина

Что вас ожидает

Мецамор: секреты древней плавильни
Немного километров на восток от Еревана приведут к городу-крепости Мецамор, где с 4-3 тысячелетия до н.э. жила каста людей, посвященных в тайну получения бронзы. Вы погрузитесь в прошлое наших древнейших предков и узнаете об устройстве плавильни. Увидите емкости, где обогащали руду, и искусственные пещеры, где подготавливались брикеты с фосфором, а я расскажу о тонкостях интересного процесса. Здесь же посетите археологический музей, где хранятся орудия сельского хозяйства, ритуальное оружие, покрытые глазурью блюда и другие экспонаты, найденные на месте древнего ремесленного поселения.

Архитектура храмов Эчмиадзина
После путь лежит в город Вагаршапат, где вас ждет Эчмиадзинский монастырь — резиденция католикоса армянской церкви и место поклонения первых христиан. Вы посетите Кафедральный собор, церкви Святой Рипсиме и Святой Гаяне и увидите, как развивалось представление о том, каким должен быть христианский храм. Я расскажу, как и почему вместо базилики стали строить крестово-купольные и центрально-купольные храмы, а также помогу понять значимость этого места с исторической и духовной точки зрения.

Организационные детали

  • Вас сопровождают гид и водитель.
  • Мы заберем вас в вашем отеле в Ереване и отвезем обратно.
  • Транспортные расходы, минеральная вода и горячий кофе включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: билеты в музей (2€ с человека), обед (по желанию; около 10€).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 6). В таком случае стоимость экскурсии увеличивается на 35€.
  • Лучшее время для этой экскурсии — с середины сентября до середины апреля.
Древности Мецамора и храмы Эчмиадзина
Древности Мецамора и храмы Эчмиадзина
Древности Мецамора и храмы Эчмиадзина
Древности Мецамора и храмы Эчмиадзина
Древности Мецамора и храмы Эчмиадзина
Древности Мецамора и храмы Эчмиадзина
Древности Мецамора и храмы Эчмиадзина
Древности Мецамора и храмы Эчмиадзина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Мы заедем за вами в гостиницу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentine
Valentine
Меня зовут Валентина. Родилась и живу в Ереване. По первому образованию я биолог. Объездив всю страну, будучи студенткой, поняла, что мне интересны не только природные памятники, но и история, архитектура и сами жители. Несколько лет работала в музее, но мыслями была не здесь. Наконец, получила образование гида-экскурсовода и обрела гармонию. Мне очень нравится знакомить своих гостей с Арменией и Ереваном. Каждый раз я заново влюбляюсь в свою страну. А благодаря моим гостям-путешественникам каждый раз я смотрю на Армению новыми глазами. Спасибо вам большое за такую возможность!
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3 отзыва оставили туристы

3 апреля 2019
Спасибо за радушный прием на земле Армении, за интересные рассказы об истории края и о его сегодняшнем дне. Валентина, вы покорили своей наполненностью и тактом, любовью к своему делу.
9 февраля 2019
Очень рекоменую и саму экскурсию, и замечательного гида Валентину! Я и не подозревала, что на земле Армении есть такие древние места, как Мецамор! Старше египетских пирамид! Циклопические каменные стены окружают остатки сооружений, где когда-то в доисторические времена выпоавляли бронзу. Музей тоже очень интересный несмотря на свой небольшой размер. А Эчмиадзин просто обязателен для посещения всем, кто интересуется историей христианства, древней архитектурой и историей Армении. И все это в сопровождении умного, чуткого, много знающего и интеллигентного гида, любящего свою профессию. Валентина заражает своим энтузиазмом и превращает экскурсию в увлекательное путешествие в древность!
22 ноября 2018
Мы были на экскурсии с гидом Валентина. Если Вы были в Армении, но не были в Мецамор и в Эчмиадзин, то Вы не видели истоического и духовного центра Армении. Мы были потрясены древними сокровищами представленными в Мецамор. Мы нигде в мире не видели ничего подобного. Оторопь берет от того , что перед вами раритеты возрастом от 6000 до 2000лет. Многих экспонатов можно коснуться. Вы видели когда нибудь печать фараона? Вы знаете, что идея ксерокопирования взята из печати фараона? Вы знаете как древние армяне решили проблему повышения температуры плавления при получении бронзы? Нет? Тогда Вам точно надо съездить на эту укскурсию! Вы знаете, что Эчмиадзин духовный, религиозный центр Армении? Вы знаете, что здесь Резиденция Каталикоса Армении. Вы здесь от гида Валентины узнаете и историю государства и христианства и архитектуры в Армении. Мы восхищены и влюбились в Армению. Браво Валентина. Спасибо огромное!

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