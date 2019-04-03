3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Мецамор: секреты древней плавильни

Немного километров на восток от Еревана приведут к городу-крепости Мецамор, где с 4-3 тысячелетия до н.э. жила каста людей, посвященных в тайну получения бронзы. Вы погрузитесь в прошлое наших древнейших предков и узнаете об устройстве плавильни. Увидите емкости, где обогащали руду, и искусственные пещеры, где подготавливались брикеты с фосфором, а я расскажу о тонкостях интересного процесса. Здесь же посетите археологический музей, где хранятся орудия сельского хозяйства, ритуальное оружие, покрытые глазурью блюда и другие экспонаты, найденные на месте древнего ремесленного поселения.

Архитектура храмов Эчмиадзина

После путь лежит в город Вагаршапат, где вас ждет Эчмиадзинский монастырь — резиденция католикоса армянской церкви и место поклонения первых христиан. Вы посетите Кафедральный собор, церкви Святой Рипсиме и Святой Гаяне и увидите, как развивалось представление о том, каким должен быть христианский храм. Я расскажу, как и почему вместо базилики стали строить крестово-купольные и центрально-купольные храмы, а также помогу понять значимость этого места с исторической и духовной точки зрения.