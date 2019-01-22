2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по бакинской набережной

Открыть историю и своеобразие Баку на экскурсии по главному бульвару города

То, что сегодня именуется бакинской набережной, — явление чисто рукотворное. Оно стало результатом тех исторических событий, которые пережил Баку за последние полтора века. В нем, как в зеркале, отразились все катаклизмы нашего города. Поэтому прогулка по главному бульвару города позволит мне сделать историко-культурный, археологический и экологический экскурс в историю не только набережной, но и всего Баку. Я познакомлю вас с тайнами, своеобразием и значением набережной, ее постройками разных эпох и знатными семействами. В результате, после этой экскурсии, исторические и культурные особенности всего Баку станут вам понятнее и ближе.