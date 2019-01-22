2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

историю старинного мусульманского района Чемберекенд и Нагорного парка;
историю достопримечательностей, домов нефтяных магнатов Баку и их семей;
о культуре и бытности Баку. У каждой страны есть период «золотого века», в Баку это время выпало на 19 столетие. Я расскажу, что происходило в то время и как город разделился культурно на старый консервативный центр и районы с европейскими нравами.
Я перенесу вас во времена романа Курбана Саида — Али Нино и расскажу о развитии Баку как форштадта и центра Бакинской Губернии. Свои рассказы я буду подтверждать архивными фото, чтобы вы узнали, как выглядели достопримечательности в прошлом, и могли сравнить их облик с современными.
Вы увидите:
Нагорный Парк;
Парк водопадов;
Михайловский Сад;
Дома известных нефтяных магнатов XIX века;
Здание государственной думы;
Здание Монолит;
Здание Исмалиййе;
Дворец Бракосочетания;
Азербайджанскую государственную филармонию;
Здание Азнефтит;
Губернаторский Дом;
Бакинскую офицерскую школу морской авиации;
Центр «европейского Баку» конца XIX века;
и многое другое.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я хочу подарить вам любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь почувствовать неповторимую ауру и божественный дух тех мест, где я вырос и которые, к сожалению, не выставляются на показ туристам. Первое знакомство с городом — как первое свидание, и то, каким вы запомните Баку, какие впечатления привезёте от путешествия, во многом зависит от вашего гида.
Эмин-очень интересный рассказчик,с тонким чувством юмора и иронии,в огромном пласте информации умеет выделить самое интересное.В течение его рассказа ни разу не захотелось взглянуть на часы,чтобы посмотреть сколько времени осталось до конца экскурсии.С удовольствием пошли бы послушать Эмина и по другим темам.
Валерия
11 мая 2017
Эмин отличный рассказчик, очень тактичный человек. Нашей группе экскурсия понравилась. Можно узнать как и общие данные об истории Баку, так и углубиться в архитектуру домов и истории семей, которые в этих домах жили. Также хочется отметить, что Эмин пунктуален и обладает очень тонким чувством юмора.
Открыть историю и своеобразие Баку на экскурсии по главному бульвару города
То, что сегодня именуется бакинской набережной, — явление чисто рукотворное. Оно стало результатом тех исторических событий, которые пережил Баку за последние полтора века. В нем, как в зеркале, отразились все катаклизмы нашего города. Поэтому прогулка по главному бульвару города позволит мне сделать историко-культурный, археологический и экологический экскурс в историю не только набережной, но и всего Баку. Я познакомлю вас с тайнами, своеобразием и значением набережной, ее постройками разных эпох и знатными семействами. В результате, после этой экскурсии, исторические и культурные особенности всего Баку станут вам понятнее и ближе.
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы. Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.
Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
Я помогу вам прочувствовать Баку через два его «бренда» — нефть и азербайджанскую кухню. Вы проследите путь города и поймете, как черное золото повлияло на его судьбу. Погуляете по Нагорному парку, полюбуетесь Малой Венецией и прокатитесь на катере по Каспию. А еще оцените национальные блюда за обедом и посетите аутентичную чайную церемонию.
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны. Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев. В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.