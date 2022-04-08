ежедневно в 18:30

Что вас ожидает

Баку 21 века

Вы полюбуетесь танцующими огнями Пламенных башен и раскроете историю их создания. Прогуляетесь по модному Хайленд парку, площади Фонтанов и ухоженному Приморскому бульвару. Оцените креативный подход к освещению местных зданий и деревьев, насладитесь панорамой сияющей столицы с высоты и услышите о ней интересные факты.

Путешествие во времени

Мы покажем не только современную архитектуру Баку, но и старинные здания: особняк братьев Садыховых, дворец Мухтарова в венецианском стиле, театр Кукол и музей Литературы. Кроме того, вы заглянете в загадочный переулок Мучеников, увидите знаменитый местный фуникулер и рассмотрите в свете вечерних огней Башню с часами, о назначении которой до сих пор ведутся споры.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.