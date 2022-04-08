Вечерние краски Баку

Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу

Мини-группа
В свете вечерних огней Баку особенно прекрасен! Он запомнится вам дворцами и небоскребами, фонтанами и величественными площадями.

Не обойдем вниманием мы и Старую часть города с извилистыми переулками, особняками и уютными дворами.

Вы узнаете, как складывалась история азербайджанской столицы, как она менялась и расцветала.
Вечерние краски Баку
Вечерние краски Баку
Вечерние краски Баку
Вечерние краски Баку
Вечерние краски Баку
Вечерние краски Баку
Вечерние краски Баку
Вечерние краски Баку
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Баку 21 века

Вы полюбуетесь танцующими огнями Пламенных башен и раскроете историю их создания. Прогуляетесь по модному Хайленд парку, площади Фонтанов и ухоженному Приморскому бульвару. Оцените креативный подход к освещению местных зданий и деревьев, насладитесь панорамой сияющей столицы с высоты и услышите о ней интересные факты.

Путешествие во времени

Мы покажем не только современную архитектуру Баку, но и старинные здания: особняк братьев Садыховых, дворец Мухтарова в венецианском стиле, театр Кукол и музей Литературы. Кроме того, вы заглянете в загадочный переулок Мучеников, увидите знаменитый местный фуникулер и рассмотрите в свете вечерних огней Башню с часами, о назначении которой до сих пор ведутся споры.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в саду Сабир
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 18:30

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