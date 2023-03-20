🔸 Аудиоэкскурсия начнётся на площади Фонтанов, в живописном зелёном сквере — у фонтана с колоннадой. Отсюда вы отправитесь на прогулку по центру Баку: древнейшей улице Истиглалият, бульвару Нефтяников и живописной набережной.
🔸 Познакомитесь с архитектурой музеев и театров дореволюционной, советской и постсоветской эпох.
🔸 Рассмотрите скульптуры выдающихся поэтов и мыслителей, которые украшают здание Музея литературы.
🔸 Оцените величественный облик дворца Исмаилия, выполненного по мотивам венецианской архитектуры.
🔸 Отдохнёте в тенистом саду, который окружает Филармонию им. Муслима Магомаева.
🔸 Кроме того, вы исследуете и более древние памятники архитектуры. В квартале Ичери-шехер перед вами предстанет таинственная Девичья башня из списка ЮНЕСКО.
🔸 Закончится экскурсия на Приморском бульваре, где вы полюбуетесь красивой набережной и сможете посетить кафе.
Изучая достопримечательности, вы услышите историю основания города. Узнаете, как формировались его границы, как появился Внешний город и Старый. А также откроете интересные факты из прошлого — например, о первой в Российской империи частной школе для девочек-мусульманок и знаковом Губернаторском доме, которого больше нет.