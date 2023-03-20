Старый Баку - первая встреча: аудиоэкскурсия

Познакомиться с достопримечательностями азербайджанской столицы на прогулке по её старинным улочкам

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В историческом центре колоритного восточного города вы познакомитесь с архитектурными шедеврами 19-20 вв. Прогуляетесь по двум главным бакинским улицам: Истиглалият и бульвару Нефтяников. Отдохнёте в самом красивом и старом парке города — саду Филармонии. Услышите легенды Девичьей башни в старинном квартале Ичери-шхер. А вашим гидом выступит приложение, заранее установленное на смартфон.
Старый Баку - первая встреча: аудиоэкскурсия
Старый Баку - первая встреча: аудиоэкскурсия
Старый Баку - первая встреча: аудиоэкскурсия
Старый Баку - первая встреча: аудиоэкскурсия
Старый Баку - первая встреча: аудиоэкскурсия
Старый Баку - первая встреча: аудиоэкскурсия
Старый Баку - первая встреча: аудиоэкскурсия
Старый Баку - первая встреча: аудиоэкскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔸 Аудиоэкскурсия начнётся на площади Фонтанов, в живописном зелёном сквере — у фонтана с колоннадой. Отсюда вы отправитесь на прогулку по центру Баку: древнейшей улице Истиглалият, бульвару Нефтяников и живописной набережной.
🔸 Познакомитесь с архитектурой музеев и театров дореволюционной, советской и постсоветской эпох.
🔸 Рассмотрите скульптуры выдающихся поэтов и мыслителей, которые украшают здание Музея литературы.
🔸 Оцените величественный облик дворца Исмаилия, выполненного по мотивам венецианской архитектуры.
🔸 Отдохнёте в тенистом саду, который окружает Филармонию им. Муслима Магомаева.
🔸 Кроме того, вы исследуете и более древние памятники архитектуры. В квартале Ичери-шехер перед вами предстанет таинственная Девичья башня из списка ЮНЕСКО.
🔸 Закончится экскурсия на Приморском бульваре, где вы полюбуетесь красивой набережной и сможете посетить кафе.

Изучая достопримечательности, вы услышите историю основания города. Узнаете, как формировались его границы, как появился Внешний город и Старый. А также откроете интересные факты из прошлого — например, о первой в Российской империи частной школе для девочек-мусульманок и знаковом Губернаторском доме, которого больше нет.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Фонтанов (Парапет)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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