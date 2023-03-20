В историческом центре колоритного восточного города вы познакомитесь с архитектурными шедеврами 19-20 вв. Прогуляетесь по двум главным бакинским улицам: Истиглалият и бульвару Нефтяников. Отдохнёте в самом красивом и старом парке города — саду Филармонии. Услышите легенды Девичьей башни в старинном квартале Ичери-шхер. А вашим гидом выступит приложение, заранее установленное на смартфон.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔸 Аудиоэкскурсия начнётся на площади Фонтанов, в живописном зелёном сквере — у фонтана с колоннадой. Отсюда вы отправитесь на прогулку по центру Баку: древнейшей улице Истиглалият, бульвару Нефтяников и живописной набережной.

🔸 Познакомитесь с архитектурой музеев и театров дореволюционной, советской и постсоветской эпох.

🔸 Рассмотрите скульптуры выдающихся поэтов и мыслителей, которые украшают здание Музея литературы.

🔸 Оцените величественный облик дворца Исмаилия, выполненного по мотивам венецианской архитектуры.

🔸 Отдохнёте в тенистом саду, который окружает Филармонию им. Муслима Магомаева.

🔸 Кроме того, вы исследуете и более древние памятники архитектуры. В квартале Ичери-шехер перед вами предстанет таинственная Девичья башня из списка ЮНЕСКО.

🔸 Закончится экскурсия на Приморском бульваре, где вы полюбуетесь красивой набережной и сможете посетить кафе.

Изучая достопримечательности, вы услышите историю основания города. Узнаете, как формировались его границы, как появился Внешний город и Старый. А также откроете интересные факты из прошлого — например, о первой в Российской империи частной школе для девочек-мусульманок и знаковом Губернаторском доме, которого больше нет.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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