Хотите побывать в красивейшем уголке Азербайджана и заодно посетить крупнейший парк 🌳 аттракционов? Тогда отправляйтесь в путешествие по Габале! Только здесь можно насладиться чудесными пейзажами, услышать старинные легенды, увидеть древние памятники и прекрасно отдохнуть всей семьей – покататься на самых удивительных и захватывающих дух аттракционах.

Современность и древность тесно переплетаются на просторах бывшей столицы ⭐️ Азербайджана. Древние руины гармонично вписываются в современный городской пейзаж, старинные башни и мечети мирно соседствуют с блистающими СПА-комплексами. Кто знает, какие тайны Габала откроет вам?

Для кого эта экскурсия?

Путешествие в Габалу – отличный отдых для туристов любого возраста. Это не просто прогулка 👣 по живописным пейзажам и посещение уникальных уголков Азербайджана с древнейшей историей 📖. Кроме традиционной экскурсионной программы вас ждут крупнейший парк аттракционов 🎡 Габаланд, уникальная канатная дорога и шикарный горный СПА-комплекс.

Сказочные места: Шемахинский перевал, водопады и античные руины

Габала – это настоящая сказка наяву. Только вглядитесь в древние башни этого удивительного города, окруженного густыми лесами, где кроны деревьев закрывают небо, а из скал бьют минеральные источники с целебной шипучей водой, дарящей здоровье и долголетие.

Вы увидите загадочные руины времен античности, побываете в городе Шемаха (помните Шемаханскую царицу из сказок Пушкина?), прогуляетесь под сенью высоких и стройных каштанов, сделаете фотографии 📸 на фоне величественного Шемахинского перевала и уникального каскадного водопада Семи красавиц.

Парк Габаланд: веселье для детей и взрослых

После осмотра природных и исторических достопримечательностей 🏛️ вас ждет сытный обед в национальном ресторане, а затем – увлекательное времяпровождение в крупнейшем азербайджанском парке аттракционов Габаланд. Дети и взрослые будут в восторге 🔥 от огромных качелей, электромотоциклов, каруселей, игровых автоматов, мини поезда и других аттракционов.

Кроме того, на территории парка есть живописная прогулочная зона с благоухающими цветочными клумбами, уютные кафе и национальные ресторанчики, в которых приятно отдохнуть и перекусить.

СПА и канатная дорога

Отличным завершением насыщенного дня станет захватывающая поездка по канатной дороге. Шикарные горные виды и проплывающие далеко внизу величественные деревья запомнятся вам на всю жизнь. На обратном пути вас встретит еще одно природное сокровище, озеро Нохур: здесь можно покататься на катамаране. Также по дороге через перевал мы остановимся на ужин в одном из ресторанов, любуясь закатом среди горных вершин, и с наступлением темноты вернемся в Баку.

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГИДОВ:

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 🧭 ЗАПАТЕНТОВАН, ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ОБЖАЛОВАНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!