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Тайны Габалы: прекрасные горы, древние руины и парк аттракционов

Лия М.
Лия М. – Гид из Баку
Тайны Габалы: прекрасные горы, древние руины и парк аттракционов
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $150 за экскурсию

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Тайны Габалы: прекрасные горы, древние руины и парк аттракционов
Тайны Габалы: прекрасные горы, древние руины и парк аттракционов

Что вы увидите

  • Шемаха
Хотите побывать в красивейшем уголке Азербайджана и заодно посетить крупнейший парк 🌳 аттракционов? Тогда отправляйтесь в путешествие по Габале! Только здесь можно насладиться чудесными пейзажами, услышать старинные легенды, увидеть древние памятники и прекрасно отдохнуть всей семьей – покататься на самых удивительных и захватывающих дух аттракционах.
Современность и древность тесно переплетаются на просторах бывшей столицы ⭐️ Азербайджана. Древние руины гармонично вписываются в современный городской пейзаж, старинные башни и мечети мирно соседствуют с блистающими СПА-комплексами. Кто знает, какие тайны Габала откроет вам?
Для кого эта экскурсия?
Путешествие в Габалу – отличный отдых для туристов любого возраста. Это не просто прогулка 👣 по живописным пейзажам и посещение уникальных уголков Азербайджана с древнейшей историей 📖. Кроме традиционной экскурсионной программы вас ждут крупнейший парк аттракционов 🎡 Габаланд, уникальная канатная дорога и шикарный горный СПА-комплекс.
Сказочные места: Шемахинский перевал, водопады и античные руины
Габала – это настоящая сказка наяву. Только вглядитесь в древние башни этого удивительного города, окруженного густыми лесами, где кроны деревьев закрывают небо, а из скал бьют минеральные источники с целебной шипучей водой, дарящей здоровье и долголетие.
Вы увидите загадочные руины времен античности, побываете в городе Шемаха (помните Шемаханскую царицу из сказок Пушкина?), прогуляетесь под сенью высоких и стройных каштанов, сделаете фотографии 📸 на фоне величественного Шемахинского перевала и уникального каскадного водопада Семи красавиц.
Парк Габаланд: веселье для детей и взрослых
После осмотра природных и исторических достопримечательностей 🏛️ вас ждет сытный обед в национальном ресторане, а затем – увлекательное времяпровождение в крупнейшем азербайджанском парке аттракционов Габаланд. Дети и взрослые будут в восторге 🔥 от огромных качелей, электромотоциклов, каруселей, игровых автоматов, мини поезда и других аттракционов.
Кроме того, на территории парка есть живописная прогулочная зона с благоухающими цветочными клумбами, уютные кафе и национальные ресторанчики, в которых приятно отдохнуть и перекусить.
СПА и канатная дорога
Отличным завершением насыщенного дня станет захватывающая поездка по канатной дороге. Шикарные горные виды и проплывающие далеко внизу величественные деревья запомнятся вам на всю жизнь. На обратном пути вас встретит еще одно природное сокровище, озеро Нохур: здесь можно покататься на катамаране. Также по дороге через перевал мы остановимся на ужин в одном из ресторанов, любуясь закатом среди горных вершин, и с наступлением темноты вернемся в Баку.

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГИДОВ:

    ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 🧭 ЗАПАТЕНТОВАН, ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ОБЖАЛОВАНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!
    Что входит
    • услуги гида и транспорт
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 Станция метро Ичери Шехер
    Место завершения
    🏁 Ваш отель
    Тайны Габалы: прекрасные горы, древние руины и парк аттракционов
    Тайны Габалы: прекрасные горы, древние руины и парк аттракционов
    Тайны Габалы: прекрасные горы, древние руины и парк аттракционов
    Тайны Габалы: прекрасные горы, древние руины и парк аттракционов

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лия М.
    Лия М.
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    Лия М. проводит ещё 6 экскурсий

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