На Рождество – экскурсии в Минске

Найдено 9 экскурсий в категории «На Рождество» в Минске, цены от 1 471 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
1123 отзыва
11 часов
Групповая
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
3 550 за человека
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
На машине
скидка
10%
105 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
1194410 750 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Минск
Пешая
скидка
10%
355 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
В тренде
Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
16341 471 за человека
Свидание с Минском каждый день
Пешая
343 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции
Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников
Начало: В районе Железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 600 за человека
Минск от А до Я
Пешая
скидка
20%
95 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Завтра в 09:00
9 сен в 08:00
от 60004 800 за всё до 3 чел.
Минск изнутри
Пешая
скидка
10%
424 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
Завтра в 14:30
9 сен в 08:30
61115 500 за всё до 8 чел.
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
109 отзывов
13 часов
Групповая
Увлекательная экскурсия в Гродно
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
4 360 за человека
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
Пешая
24 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
Прогулка по Минску в мини-группе: откройте скрытые уголки и насладитесь вкуснейшим мороженым, загадочным двориком и историческими памятниками
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
1 800 за человека
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
За 1 день посетить 5 замков и детально поговорить о каждом
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    6 сентября 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Просто незабываемая экскурсия в замки Мир и Несвижь. Полное погружение в мир Радзивиллов, битв, пиров, балов, охоты и замковой культуры. Замечательный ироничный гид Анатолий. Очень хочется вернуться. Спасибо!
  • В
    Вероника
    6 сентября 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Очень понравилась экскурсия в замки. Спасибо гиду Анатолию, было очень интересно.
  • А
    Анастасия
    6 сентября 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Все отлично организовано.
  • В
    Валерия
    6 сентября 2024
    Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
    Ездили с Виталием к Мирскому и Несвижскому замкам. Очень понравилась поездка. Все четко организовано. Машина приехала за нами прямо к
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    отелю. По пути Виталий рассказывал много интересных историй и фактов, как исторических, так и из современной жизни. Подсказал где можно хорошо и вкусно перекусить, где лучше взять билет и как построить маршрут осмотра достопримечательностей. Всем рекомендую. Комфортный формат.

  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Брали экскурсию в день приезда в Минск, что бы сразу познакомиться с городом. Виталий отлично рассказал о городе, главных достопримечательностях и событиях. Хоть нас настиг неожиданный дождь, мы перебежками, но справились. Спасибо большое, всем советуем!
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  • Н
    Наталия
    5 сентября 2024
    Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
    Прекрасный сервис. Комфортный автомобиль. Пунктуальный и не многословный водитель. Возможность самостоятельно распоряжаться своим временем и маршрутом - бесценно.
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  • И
    Иван
    5 сентября 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Отличная экскурсия для первого знакомства с Минском.
  • Г
    Георгий
    4 сентября 2024
    Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
    Отличная поездка, все вовремя, по времени все рассчитано четко, хватает и на посмотреть замки, и на погулять, и на покушать. Спасибо огромное, обязательно вернусь сюда с сыном!
    Отличная поездка, все вовремя, по времени все рассчитано четко, хватает и на посмотреть замки, и на погулять, и на покушатьОтличная поездка, все вовремя, по времени все рассчитано четко, хватает и на посмотреть замки, и на погулять, и на покушатьОтличная поездка, все вовремя, по времени все рассчитано четко, хватает и на посмотреть замки, и на погулять, и на покушатьОтличная поездка, все вовремя, по времени все рассчитано четко, хватает и на посмотреть замки, и на погулять, и на покушатьОтличная поездка, все вовремя, по времени все рассчитано четко, хватает и на посмотреть замки, и на погулять, и на покушатьОтличная поездка, все вовремя, по времени все рассчитано четко, хватает и на посмотреть замки, и на погулять, и на покушатьОтличная поездка, все вовремя, по времени все рассчитано четко, хватает и на посмотреть замки, и на погулять, и на покушатьОтличная поездка, все вовремя, по времени все рассчитано четко, хватает и на посмотреть замки, и на погулять, и на покушатьОтличная поездка, все вовремя, по времени все рассчитано четко, хватает и на посмотреть замки, и на погулять, и на покушать
  • О
    Ольга
    4 сентября 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Прекрасная экскурсия, 2,5 часа мегаинтересной и насыщенной информации. Чувство юмора тоже на высоте. Внезапно настиг дождь, но это ничуть не омрачило пешую прогулку. В общем всем рекомендую для первого знакомства с городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
  2. Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
  3. Добро пожаловать в Минск
  4. Свидание с Минском каждый день
  5. Минск от А до Я
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Мирский замок
  7. Красный костёл
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в сентябре 2024
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