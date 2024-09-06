11 часов
Групповая
В трендеЗамки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
3 550₽ за человека
скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКомфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
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Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
1194410 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
В трендеГрупповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
16341 471₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции
Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников
Начало: В районе Железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 600₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Завтра в 09:00
9 сен в 08:00
от 60004 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
Завтра в 14:30
9 сен в 08:30
61115 500₽ за всё до 8 чел.
13 часов
Групповая
Увлекательная экскурсия в Гродно
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
4 360₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
Прогулка по Минску в мини-группе: откройте скрытые уголки и насладитесь вкуснейшим мороженым, загадочным двориком и историческими памятниками
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
1 800₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
За 1 день посетить 5 замков и детально поговорить о каждом
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 сентября 2024Просто незабываемая экскурсия в замки Мир и Несвижь. Полное погружение в мир Радзивиллов, битв, пиров, балов, охоты и замковой культуры. Замечательный ироничный гид Анатолий. Очень хочется вернуться. Спасибо!
- ВВероника6 сентября 2024Очень понравилась экскурсия в замки. Спасибо гиду Анатолию, было очень интересно.
- ААнастасия6 сентября 2024Все отлично организовано.
- ВВалерия6 сентября 2024Ездили с Виталием к Мирскому и Несвижскому замкам. Очень понравилась поездка. Все четко организовано. Машина приехала за нами прямо к
- ТТатьяна5 сентября 2024Брали экскурсию в день приезда в Минск, что бы сразу познакомиться с городом. Виталий отлично рассказал о городе, главных достопримечательностях и событиях. Хоть нас настиг неожиданный дождь, мы перебежками, но справились. Спасибо большое, всем советуем!
- ННаталия5 сентября 2024Прекрасный сервис. Комфортный автомобиль. Пунктуальный и не многословный водитель. Возможность самостоятельно распоряжаться своим временем и маршрутом - бесценно.
- ИИван5 сентября 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с Минском.
- ГГеоргий4 сентября 2024Отличная поездка, все вовремя, по времени все рассчитано четко, хватает и на посмотреть замки, и на погулять, и на покушать. Спасибо огромное, обязательно вернусь сюда с сыном!
- ООльга4 сентября 2024Прекрасная экскурсия, 2,5 часа мегаинтересной и насыщенной информации. Чувство юмора тоже на высоте. Внезапно настиг дождь, но это ничуть не омрачило пешую прогулку. В общем всем рекомендую для первого знакомства с городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На Рождество»
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