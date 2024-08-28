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группе. Транспортное сопровождение на отлично. Однако не все заявленные места нам показали. Мы не увидели: • Церковь Петра и Павла • Железнодорожный вокзал • Национальный художественный музей • Немига • Минск-арена • Привокзальная площадь • Церковь Пресвятой Девы Марии. На что организатор ответил: да вокзала и арены не было, немного изменили маршрут, значит было что-то другое чего изначально не было в туре(что было дополнительно мы так и не поняли). извините, если не оправдали ожидания. Вот так.