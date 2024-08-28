Парк Дружбы Народов – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Дружбы Народов» в Минске, цены от 40 Br. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
На автобусе
226 отзывов
1 час 15 минут
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
На машине
38 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: Любое удобное для Вас время
15 сен в 12:00
16 сен в 08:00
от 300Br за всё до 3 чел.
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Начало: Пл. Свободы, 2, Минск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 445Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    28 августа 2024
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
    Увидели памятники, старый город, здания правительства, новые постройки, ездили на остров скорби.
  • И
    Ирина
    24 августа 2024
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
    В целом экскурсия понравилось. Экскурсовод Ирина интересно и увлекательно рассказывала, показывала. Все хорошо было слышно, что не всегда бывает в
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    группе. Транспортное сопровождение на отлично. Однако не все заявленные места нам показали. Мы не увидели: • Церковь Петра и Павла • Железнодорожный вокзал • Национальный художественный музей • Немига • Минск-арена • Привокзальная площадь • Церковь Пресвятой Девы Марии. На что организатор ответил: да вокзала и арены не было, немного изменили маршрут, значит было что-то другое чего изначально не было в туре(что было дополнительно мы так и не поняли). извините, если не оправдали ожидания. Вот так.

  • Е
    Елена
    20 августа 2024
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
    Все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Парк Дружбы Народов»

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  5. Верхний город
  6. Мирский замок
  7. Красный костёл
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в сентябре 2024
Сейчас в Минске в категории "Парк Дружбы Народов" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 445. Туристы уже оставили гидам 265 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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