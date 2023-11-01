Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж

Колоритные деревеньки, живописные виды, купание на вулканическом пляже в водах Адриатики и море рыбы

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На несколько часов вы ощутите себя жителем прекрасной Черногории, у которого будет очень насыщенный день: побываете на Скадарском озере и осмотрите завод, где раньше добывали морскую соль, а теперь резвятся дикие птицы.

Вы получите не только эстетическое удовольствие от красот Черногории, но и сможете полакомиться местным уловом, нырнуть в воды адриатического побережья и полежать на вулканическом песке. Не сомневайтесь, побыть жителем Черногории здорово!
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Природные богатства и живописные колоритные деревеньки Черногории

Мы проедем по старой дороге вдоль Скадарского озера, где открываются панорамные виды озера и города Вирпазар. Вы увидите, чем живут местные деревушки, полюбуетесь на город Шкодер с высоты и сделаете панорамные фото на память.
Я познакомлю вас с местным способом ловли — паучьими ловушками из сетей, а час времени мы отведём на то, чтобы понежиться на пляже с вулканическим песком и искупаться в водах Адриатики. Всю мощь производства соли в промышленных масштабах вы ощутите, посетив заброшенную солеварню. Завод уже не функционирует, а бассейны, которые раньше использовали для добычи соли, облюбовали розовые фламинго — сейчас на этой территории находится парк-заповедник, охраняющий разные виды птиц. Завершим экскурсию ужином в самом старом рыбном ресторане на реке Ада Бояна, где я расскажу вам о самом большом нудистском пляже Европы.

Организационные детали

  • Обед в ресторане не входит в стоимость экскурсии
  • Вы забираете меня из Петровца на вашем автомобиле. Если вы путешествуете без машины, я могу организовать транспорт за дополнительную плату.
  • Экскурсия может начаться из любого города Черногории. Пожалуйста, заранее указывайте место/город вашего пребывания и необходимость трансфера
  • Приготовьте купальные принадлежности и питьевую воду, ведь мы заезжаем на пляж

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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