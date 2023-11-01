Колоритные деревеньки, живописные виды, купание на вулканическом пляже в водах Адриатики и море рыбы
Вы получите не только эстетическое удовольствие от красот Черногории, но и сможете полакомиться местным уловом, нырнуть в воды адриатического побережья и полежать на вулканическом песке. Не сомневайтесь, побыть жителем Черногории здорово!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Природные богатства и живописные колоритные деревеньки Черногории
Мы проедем по старой дороге вдоль Скадарского озера, где открываются панорамные виды озера и города Вирпазар. Вы увидите, чем живут местные деревушки, полюбуетесь на город Шкодер с высоты и сделаете панорамные фото на память.
Я познакомлю вас с местным способом ловли — паучьими ловушками из сетей, а час времени мы отведём на то, чтобы понежиться на пляже с вулканическим песком и искупаться в водах Адриатики. Всю мощь производства соли в промышленных масштабах вы ощутите, посетив заброшенную солеварню. Завод уже не функционирует, а бассейны, которые раньше использовали для добычи соли, облюбовали розовые фламинго — сейчас на этой территории находится парк-заповедник, охраняющий разные виды птиц. Завершим экскурсию ужином в самом старом рыбном ресторане на реке Ада Бояна, где я расскажу вам о самом большом нудистском пляже Европы.
Организационные детали
- Обед в ресторане не входит в стоимость экскурсии
- Вы забираете меня из Петровца на вашем автомобиле. Если вы путешествуете без машины, я могу организовать транспорт за дополнительную плату.
- Экскурсия может начаться из любого города Черногории. Пожалуйста, заранее указывайте место/город вашего пребывания и необходимость трансфера
- Приготовьте купальные принадлежности и питьевую воду, ведь мы заезжаем на пляж
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.