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Святые места Черногории: большая экскурсия

Chernyshev
Chernyshev – Гид из Будвы
Черногория — столица ⭐️ христианских паломников на Балканах.

Приглашаем в паломническую экскурсию ⛳ по святым местам, монастырям и храмам Черногории.

Монастырь Острог, монастырь в Цетине, десница Иоанна Крестителя, монастырь Дайбабе, монастырь Архангела Михаила, храмы Котора и Пераста, Пивский монастырь и Пивское озеро.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €200 за экскурсию

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Святые места Черногории: большая экскурсия
Святые места Черногории: большая экскурсия

Что вы увидите

  • Монастырь Острог
  • Монастырь Цетине
  • Монастырь Ждребаоник
  • Монастырь Дайбабе
  • Храм Воскресения Христова в Подгорице
  • Пивский монастырь
  • Котор
  • Пераст
  • Пивское озеро
  • Монастырь Архангела Михаила
Монастырь Острог
Один из главных святых мест Черногории. Этот монастырь высечен в скале на высоте 900 метров. Главной святыней монастыря являются чудотворные мощи Святого Василия Острожского. На месте его смерти выросла виноградная лоза, к которой приезжают за благословением и помощью женщины, отчаявшиеся родить ребенка. В монастыре хранятся и другие святыни, к которым вы сможете прикоснуться и узнать о чудотворных деяниях святых и о случаях исцеления и Божьей Благодати.
Так же мы посетим женский монастырь Ждребаоник — тихое, благодатное и спокойное место, где ещё совсем мало туристов.
Цетинский монастырь
В городе Цетине, древней столице Черногории, находится значимый для всего православного мира монастырь. Именно в Цетинском монастыре находится частичка креста Господя и десница (три пальца правой руки) Иоанна Крестителя. История 📖 монастыря и реликвий, которые в нем хранятся очень интересная и захватывающая. Монастырь множество раз разрушался, но отстраивался вновь как символ и обитель истинной веры.
Монастырь Дайбабе
Это мужской монастырь с необычной системой пещер в виде большого креста. В монастыре вы сможете прикоснуться к мощам святого Симеона–чудотворца.
Так же мы посетим новый храм Воскресения Христова в Подгорице.
Монастырь Архангела Михаила
Мы посетим древний храм, основанный в VI веке. По преданиям на месте монастыря вел проповеди Апостол Павел, ученик Христа.
Котор и Пераст
В старой части города Котор и Пераст сохранились храмы и соборы. Мы посетим самые главные из них: собор Св. Трифона, церковь ⛪ Св. Луки, где хранятся частицы мощей Святого Апостола Луки. В Перасте увидим Церковь Богородицы Розарио, Церковь Святого Иоанна Крестителя и другие храмы и соборы.
Пивский монастырь и Пивское озеро
К Пивскому монастырю не ездят экскурсионные автобусы и добраться до этого удивительного места можно в составе индивидуальной экскурсии 🧭 или самостоятельно. Пивский монастырь — храмовый комплекс с удивительным внутренним убранством.
Так же мы будем проезжать вдоль Пивского каньона и озера с ярко-бирюзовой водой. Организационные детали:Форма одежды должна быть закрытой. Для женщин — длинные платья или юбки. Руки и плечи должны быть закрыты.
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Экскурсия
  • Транспортное обслуживание (автомобиль) и топливо.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Святые места Черногории: большая экскурсия
Святые места Черногории: большая экскурсия
Святые места Черногории: большая экскурсия
Святые места Черногории: большая экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Chernyshev
Chernyshev
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