Монастырь Острог

Один из главных святых мест Черногории. Этот монастырь высечен в скале на высоте 900 метров. Главной святыней монастыря являются чудотворные мощи Святого Василия Острожского. На месте его смерти выросла виноградная лоза, к которой приезжают за благословением и помощью женщины, отчаявшиеся родить ребенка. В монастыре хранятся и другие святыни, к которым вы сможете прикоснуться и узнать о чудотворных деяниях святых и о случаях исцеления и Божьей Благодати.

Так же мы посетим женский монастырь Ждребаоник — тихое, благодатное и спокойное место, где ещё совсем мало туристов.

Цетинский монастырь

В городе Цетине, древней столице Черногории, находится значимый для всего православного мира монастырь. Именно в Цетинском монастыре находится частичка креста Господя и десница (три пальца правой руки) Иоанна Крестителя. История 📖 монастыря и реликвий, которые в нем хранятся очень интересная и захватывающая. Монастырь множество раз разрушался, но отстраивался вновь как символ и обитель истинной веры.

Монастырь Дайбабе

Это мужской монастырь с необычной системой пещер в виде большого креста. В монастыре вы сможете прикоснуться к мощам святого Симеона–чудотворца.

Так же мы посетим новый храм Воскресения Христова в Подгорице.

Монастырь Архангела Михаила

Мы посетим древний храм, основанный в VI веке. По преданиям на месте монастыря вел проповеди Апостол Павел, ученик Христа.

Котор и Пераст

В старой части города Котор и Пераст сохранились храмы и соборы. Мы посетим самые главные из них: собор Св. Трифона, церковь ⛪ Св. Луки, где хранятся частицы мощей Святого Апостола Луки. В Перасте увидим Церковь Богородицы Розарио, Церковь Святого Иоанна Крестителя и другие храмы и соборы.

Пивский монастырь и Пивское озеро

К Пивскому монастырю не ездят экскурсионные автобусы и добраться до этого удивительного места можно в составе индивидуальной экскурсии 🧭 или самостоятельно. Пивский монастырь — храмовый комплекс с удивительным внутренним убранством.

Так же мы будем проезжать вдоль Пивского каньона и озера с ярко-бирюзовой водой. Организационные детали:Форма одежды должна быть закрытой. Для женщин — длинные платья или юбки. Руки и плечи должны быть закрыты.