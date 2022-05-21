Каждый день с 10:00 до 16:00

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Развлекательный центр «Гранд Аквариум» в Хургаде будет интересен и взрослым и детям.

Здесь более 1200 различных морских обитателей, находящихся в огромном аквариуме. Вам будет казаться, что вы погрузились на дно Красного моря. Очень интересно оформление аквариума. Как будто вы находитесь на подводной лодке. Длинные коридоры внутри, полумрак, иллюминаторы

экскурсия в град аквариум Хургада позволяет всем желающим, даже тем, кто не умеет плавать, увидеть фауну Красного Моря. Здесь можно узнать все о морских обитателях и своими глазами рассмотреть вблизи разные виды акул, черепах, скатов, мурен.

В зоопарке много самой разной живности. Есть крокодилы, змеи, страусы, обезьянки, фламинго совы, летучие мыши. Вы можете сделать интересные фотографии с разными животными.

Еще есть зал интересных экспонатов останков древних животных. Динозавра, древнего гигантского кита и другие интересные экспонаты.