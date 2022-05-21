Гранд Аквариум в Хургаде

Здесь более 1200 различных морских обитателей, находящихся в огромном аквариуме

Здесь более 1200 различных морских обитателей, находящихся в огромном аквариуме.

Вам будет казаться, что вы погрузились на дно Красного моря.

Очень интересно оформление аквариума.

Как будто вы находитесь на подводной лодке.

Это развлечение, которое будет интереснро и взрослым и детям.
Гранд Аквариум в Хургаде
Гранд Аквариум в Хургаде
Гранд Аквариум в Хургаде
Гранд Аквариум в Хургаде

Вас ожидает:

  • Развлекательный центр «Гранд Аквариум» в Хургаде будет интересен и взрослым и детям.
Здесь более 1200 различных морских обитателей, находящихся в огромном аквариуме. Вам будет казаться, что вы погрузились на дно Красного моря. Очень интересно оформление аквариума. Как будто вы находитесь на подводной лодке. Длинные коридоры внутри, полумрак, иллюминаторы
экскурсия в град аквариум Хургада позволяет всем желающим, даже тем, кто не умеет плавать, увидеть фауну Красного Моря. Здесь можно узнать все о морских обитателях и своими глазами рассмотреть вблизи разные виды акул, черепах, скатов, мурен.
В зоопарке много самой разной живности. Есть крокодилы, змеи, страусы, обезьянки, фламинго совы, летучие мыши. Вы можете сделать интересные фотографии с разными животными.
Еще есть зал интересных экспонатов останков древних животных. Динозавра, древнего гигантского кита и другие интересные экспонаты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Фото и видео, сделанные фотографом
  • Личные расходы.
  • Напитки
  • Трансфер из отеля и обратно 5$
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле ресепшена отеля
Завершение: Отель в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Гранд Аквариум Хургада
  • 1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией.
  • 2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день с 10:00 до 16:00

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