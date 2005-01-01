ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Трансфер. Мы заберем вас из отеля рано утром, а после тура привезем обратно.

Морская прогулка. После вы пересядете на яхту и отправитесь в открытое море. Вы сможете понырять с маской и ластами или заняться рыбалкой (снасти мы предоставим). А еще мы предлагаем исследовать подводный мир с комфортом — на батискафе в компании 10-15 человек.

Прогулка по каналам Эль-Гуны (около полутора часов). Вы оцените красоты этой «морской звезды» — так переводится название этого места. Рассекая на лодке среди ее каналов, полюбуетесь местными отелями и зелеными пальмами, сделаете отличные снимки этого оазиса в песках.

Обед. На яхте вам предложат сытные блюда в формате шведского стола, напитки входят в стоимость.

Организационные детали