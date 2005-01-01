ежедневно в 08:00

Эль-Гуна — египетская Венеция

Понырять с маской, полюбоваться рифом через окно батискафа и проплыть по каналам города

В группе до 25 человек вы отправитесь на яхте к этому оазису в пустыне, созданному около 20 лет назад.

По пути займетесь снорклингом или рыбалкой, а еще сможете опуститься под воду в батискафе и понаблюдать за морскими обитателям.

В Эль-Гуне лодка провезет вас по каналам-улицам — с борта открываются отличные ракурсы на его дома и отели.
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция
Эль-Гуна — египетская Венеция

Что вас ожидает

Трансфер. Мы заберем вас из отеля рано утром, а после тура привезем обратно.
Морская прогулка. После вы пересядете на яхту и отправитесь в открытое море. Вы сможете понырять с маской и ластами или заняться рыбалкой (снасти мы предоставим). А еще мы предлагаем исследовать подводный мир с комфортом — на батискафе в компании 10-15 человек.
Прогулка по каналам Эль-Гуны (около полутора часов). Вы оцените красоты этой «морской звезды» — так переводится название этого места. Рассекая на лодке среди ее каналов, полюбуетесь местными отелями и зелеными пальмами, сделаете отличные снимки этого оазиса в песках.
Обед. На яхте вам предложат сытные блюда в формате шведского стола, напитки входят в стоимость.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это видовая развлекательная программа; с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
  • Включено в стоимость: трансфер, прогулка на яхте и катание на лодке, снаряжение для снорклинга и для рыбалки, прогулка на батискафе, обед и напитки
  • По желанию оплачиваются фото- и видео-материалы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 08:00

Адам
Адам
Наша компания работает на всех курортах Египта уже больше 10 лет, все наши гиды образованные, умные и весёлые, обладают большим опытом. Будем рады провести для вас наши программы и наполнить ваш отдых яркими эмоциями!
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