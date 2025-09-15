  1. Египет
  2. Экскурсии

Курорт Эль-Гуна — Маленькая Венеция

Саид С.
Саид С. – Гид из Хургады
Находящийся совсем не далеко от Хургады расположился курорт Эл-Гуна, который в народе принято называть маленькая Венеция.

Вы не поверите, но этот курорт полностью был создан руками человека.

Он состоит из множества островов, между которыми курсируют лодки доставляющие отдыхающих на пляжи.

На этом комплексе островов отлично развита инфраструктура.

В каждом отеле имеется конференц-зал, есть магазины и прачечные.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $35 за человека

    Заказать экскурсию
Курорт Эль-Гуна — Маленькая Венеция
Курорт Эль-Гуна — Маленькая Венеция

Что вы увидите

  • Эль-Гуна
  • Дельфинья бухта
Эль-Гуна — маленькое государство
Десять лет назад египетский бизнесмен Самих Савирис начал строительство этого замечательного места. В первой очереди строительства возвели шестнадцать гостиниц. На данной территории также присутствуют частные виллы. Строительство длилось семь лет, но и по сегодняшний день продолжаются работы по расширению территории.
По дороге к Эль-Гуне из Хургады предстоит остановка для купания в дельфиньей бухте. На борту экскурсионного корабля есть всё необходимое для водных развлечений: ласты, маски и трубки. После чего вы приплываете в Эль-Гуну, где необходимо пересесть на большую лодку, для дальнейшего передвижения. Курсируя по каналам, вашему взору откроются все основные достопримечательности 🏛️. Экскурсоводами будут славянские девушки, которые и будут рассказывать об этом уникальном месте. На обратной дороге будет специальная остановка для рыбной ловли.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Хургада, ваш отель
Место завершения
🏁 Хургада
Курорт Эль-Гуна — Маленькая Венеция
Курорт Эль-Гуна — Маленькая Венеция
Курорт Эль-Гуна — Маленькая Венеция
Курорт Эль-Гуна — Маленькая Венеция
Курорт Эль-Гуна — Маленькая Венеция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Саид С.
Саид С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Саид С. проводит ещё 6 экскурсий

Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте
$40
8 часов
Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте
12 отзывов
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
$650
48 часов
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
11 отзывов
Морская рыбалка в Хургаде
$30
8 часов
Морская рыбалка в Хургаде
Индивидуальная прогулка на яхте
$120
5 часов
Индивидуальная прогулка на яхте
Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид
$55
12 часов
Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид
Парасейлинг
$25
2 часа
Парасейлинг

Еще несколько необычных экскурсий в Хургаде

Гранд Аквариум в Хургаде — входной билет и трансфер
$30
3 часа
Гранд Аквариум в Хургаде — входной билет и трансфер
22 отзыва
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
$50
17 часов
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
13 отзывов
Каир на автобусе из Хургады
$62
20 часов
Каир на автобусе из Хургады
11 отзывов
Мега Сафари
$24
6 часов
Мега Сафари
10 отзывов
Подводная лодка «Синдбад»
$42
3 часа
Подводная лодка «Синдбад»
10 отзывов
Плавание с дельфинами в Хургаде
$60
2 часа
Плавание с дельфинами в Хургаде
9 отзывов