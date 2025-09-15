Эль-Гуна — маленькое государство

Десять лет назад египетский бизнесмен Самих Савирис начал строительство этого замечательного места. В первой очереди строительства возвели шестнадцать гостиниц. На данной территории также присутствуют частные виллы. Строительство длилось семь лет, но и по сегодняшний день продолжаются работы по расширению территории.

По дороге к Эль-Гуне из Хургады предстоит остановка для купания в дельфиньей бухте. На борту экскурсионного корабля есть всё необходимое для водных развлечений: ласты, маски и трубки. После чего вы приплываете в Эль-Гуну, где необходимо пересесть на большую лодку, для дальнейшего передвижения. Курсируя по каналам, вашему взору откроются все основные достопримечательности 🏛️. Экскурсоводами будут славянские девушки, которые и будут рассказывать об этом уникальном месте. На обратной дороге будет специальная остановка для рыбной ловли.