Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Египетская Венеция

Эль-Гуна — курортный городок на побережье Красного моря в 30 км от Хургады. Городок построен на небольших островках, соединенных между собой мостами. За многочисленные каналы его часто называют египетской Венецией. Мы совершим по ним прогулку на моторной лодке и посмотрим городок со всех сторон. На территории курорта есть целый район в тосканском стиле, несколько построек в традиционном восточном стиле и виллы в нубийском стиле.

Обед и активные развлечения

На яхте вас будет ждать вкусный обед и прохладные напитки в течение всего путешествия. Вы сможете изучить красочный подводный мир Красного моря, ныряя с маской. Поймать на крючок его обитателей, закинув удочку с борта яхты. А любители экстремального отдыха смогут покататься банане и таблетке. Брызги, захватывающие дух скорость и виражи никого не могут оставить равнодушным

Важно знать: