Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Морское путешествие по египетской Венеции

Из вашего отеля в Хургаде мы отправимся в увлекательное морское путешествие в курортный городок...

Из вашего отеля в Хургаде мы отправимся в увлекательное морское путешествие в курортный городок Эль-Гуна.

Прогуляемся на моторной лодке по его каналам.

Порыбачим, поплаваем с масками в Красном море и прокатимся с ветерком на банане или таблетке.
Морское путешествие по египетской Венеции
Морское путешествие по египетской Венеции
Морское путешествие по египетской Венеции
Морское путешествие по египетской Венеции
Морское путешествие по египетской Венеции
Морское путешествие по египетской Венеции
Египетская Венеция
Эль-Гуна — курортный городок на побережье Красного моря в 30 км от Хургады. Городок построен на небольших островках, соединенных между собой мостами. За многочисленные каналы его часто называют египетской Венецией. Мы совершим по ним прогулку на моторной лодке и посмотрим городок со всех сторон. На территории курорта есть целый район в тосканском стиле, несколько построек в традиционном восточном стиле и виллы в нубийском стиле.
Обед и активные развлечения
На яхте вас будет ждать вкусный обед и прохладные напитки в течение всего путешествия. Вы сможете изучить красочный подводный мир Красного моря, ныряя с маской. Поймать на крючок его обитателей, закинув удочку с борта яхты. А любители экстремального отдыха смогут покататься банане и таблетке. Брызги, захватывающие дух скорость и виражи никого не могут оставить равнодушным

Важно знать:

  • Не забудьте купальные принадлежности, головной убор и солнцезащитный крем.
  • В стоимость включены напитки в течение дня, плавание с масками, рыбалка, обед на яхте, прогулка на моторной лодке по каналам Эль-Гуна, катание на таблетке и банане. Диск с видео путешествия оплачивается отдельно.
🚩 Начало: Заберем из отеля
🏁 Место завершения: Доставим в отель
 Что входит
  • обед на яхте
  • плавание с масками
  • рыбалка
  • катание на банане
  • катание на таблетке
  • прогулка по каналам Эль-гуна
 Что не входит
  • диск с видео на память
Важная информация
  • Не забудьте купальные принадлежности
  • головной убор и солнцезащитный крем.
Время проведения: Ежедневно
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Травекс Т.
Травекс Т.
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