Еще несколько необычных экскурсий в Хургаде

Саид С.
Саид С. – Гид из Хургады
Рыбалка 🐟 на Красном море 🌊 - это нечто!!! Это прекрасная возможность провести целый день на яхте 🛥️ в Красном море, позагорать и половить рыбу, которую Вам приготовит повар на корабле 🛳️.

Эта увлекательная экскурсия ⛳ понравится всем, и даже новичкам.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $30 за человека

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Рыбалка
Рыбалка
Рыбалка🐬🐠🐟🐙🦈🐡
Кристально чистое Красное море 🌊 и его обитатели, все чаще вызывает огромный интерес среди туристов. Рыбалка 🐟 в Египте — это прекрасная возможность отдохнуть и получить массу эмоций.
Эта экскурсия ⛳ порадует всех, независимо профи вы или аматор. Даже просто зритель получит удовольствие от прогулки и азартного процесса.
На прогулку 👣 Вы отправитесь утром. Корабль оборудован всем необходимым для рыбалки. В Вашем распоряжении удочки и наживка.
Вам будут предложены варианты ловли рыбы, такие как, троллинг, кастинг-дрифтинг (процесс ловли рыбы с палубы дрифтующей яхты), а также спиннинг. Определенно, Ваш улов будет чертовски хорош!
Яхта оборудована всем необходимым для профессиональной рыбалки. А также предоставлены каюты с повышенным комфортом, где Вы сможете отдохнуть.
Порадуйте себя приятным и продуктивным процессом настоящей, профессиональной рыбалки в Египте. Разнообразьте свой досуг!
Доплата за трансфер из отелей Макади и Сахл Хашиш 20$ за автомобиль (4 человека).
Что входит
  • В стоимость экскурсии включено:
  • транспортное обслуживание
  • обед, включая безалкогольные напитки
  • оборудование для снорклинга
  • удочки (спиннинг) и донка
  • услуги русскоговорящего гида.
Что не входит
  • В стоимость экскурсии не включено (оплачивается по желанию гостя):
  • фото и видео материалы, сделанные фотографом.
  • Доплата за трансфер из отелей Макади и Сахл Хашиш 20$ за автомобиль (4 человека).
Начало и место завершения
🚩 Хургада
Рыбалка
Рыбалка
Рыбалка
Рыбалка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид С.
Саид С.
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