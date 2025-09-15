Храм богини Хатхор в Дендере

Первая остановка нашего путешествия будет в Дендере. Городок находится неподалеку от Луксора, в 65 километрах к северу от города, напротив Кены. Это местечко незаслуженно остается неизвестным. Ведь именно здесь находится потрясающий храм, посвященный богине Хатхор. Хатхор почиталась как дочь солнечного божества, которую египтяне признавали как символ женственности и материнства. Её называли «золотой госпожой».

Архитектура храма выполнена в астрологическом стиле. Считалось, что Хатхор — это космическое божество, от которого жизнь берёт своё начало. Здесь зашифрованы древние знания о Вселенной. И именно здесь находится знаменитый Дендеровский зодиак — как говорят, в нем зашифрованы циклы нашей планеты, вероятные катастрофы и переломные моменты.

Сам храм построен из песчаника, имеет 79 м в длину и окружен кирпичной стеной. Внутри огромный зал с 24 колоннами, которые увенчаны изображением Хатхор. Великолепный храм, в котором поклонялись Хатхор, её мужу Гору и её юному сыну Ихи, один из лучших сохранившихся в Египте. Строительство храма велось с целью утверждения законной власти иноземных правителей Египта. Дочь солнечного божества Хатхор почиталась в Египте как идеал женственности, материнства, любви. В гневе же милостивая госпожа становилась беспощадной. Храмовый комплекс Хатхор, известный еще с 3 тысячелетия до нашей эры, несколько раз перестраивался. Раз в году, во время праздника Нового Года, статуя Хатхор и другие образы богов выносились на солнечный свет. Кроме святилища Хатхор в Дендере находились храм Исиды, священное озеро, ворота Ментухотепа (сейчас они в Каирском музее).

Люксор — город 🏙️ фараонов

После ознакомления с храмом Хатхор в Дендере вы отправляетесь в Луксор, где посещаете Карнакский храм, Колоссы Мемнона и Храм царицы Хатшепсут. Будьте внимательны — в этой экскурсии 🧭 посещение гробниц цариц не входит в эту программу!

Карнакский храм — самое величайшее сооружение Древнего Египта

«В Луксоре есть Карнакский храм, он стар в пять тысяч лет, молились там своим богам, кого давно уж нет».

Размеры храма с его дворами, залами колоссами и огромным священным озером просто ошеломляют. Одних пилонов в нем 10. Это самый большой в мире религиозный комплекс. Строительство не прекращалось на протяжении двух тысячелетий. Главным божеством был Амон Ра, ставший главным египетским богом после превращения Фив в столицу. Внутри комплекса имеются и другие храмы, но Амон Ра — самый крупный из них. Перед храмом тянется аллея сфинксов с бараньими головами. Храм был погребён под песком несколько сотен лет назад, раскопки начались только в XIX веке и продолжаются и сейчас. В храме обратите внимание на гигантского жука Скарабея. Он установлен около священного озера.

Колоссы Мемнона

Две огромные каменные фигуры (20 м) сидящего фараона Аменхотепа III (1390 гг–1352 гг до н. э. ). Последние 3400 лет они простояли в некрополе города Фивы, по другую сторону Нила от Луксора. Вес каждой статуи оценивается в 700 тонн. Они безмолвно восседают на каменных постаментах, открывая вход в некогда величественный погребальный храм, построенный великим Аменхотепом III. Сегодня о былом величии напоминают только эти две полуразрушенные статуи. Около 27 г до н. э. во время землетрясения, разрушилась верхняя часть правой статуи.

После этого от оставшейся статуи на восходе солнца начал исходить звук, похожий на человеческий голос. К статуи устремились паломники, чтобы послушать «голос низвергнутого бога». Греки назвали его Мемнон. Так продолжалось два века — до тех пор, пока римский император Септимий не решил подремонтировать колосс. Осколки её верхней части собрали и установили вновь… и после этого статуя замолчала.

Храм Хатшепсут

Известный всему миру террасный храм, высеченный в скале — уникален. Это единственная в истории 📖 женщина-фараон правила страной около 20 лет от имени своего племянника. Она на долгие годы отдалила от власти пасынка — Тутмоса III. После смерти Хатшепсут фараоном стал наконец-то Тутмос III, который приказал тут же уничтожить или обезобразить большинство её изображений. Храм состоит из трёх открытых террас, поднимающихся по склону скалы. Храм украшен скульптурами, барельефами, рисунками, говорящими о жизни царицы. Её храм также необычен, как и она сама. Рядом с этим храмом был возведён пилон, к которому примыкала 30-метровая дамба со сфинксами. А перед храмом был разбит удивительный сад, на каждой из террас располагался открытый двор… но это уже в прошлом…

В конце программы вам предлагается прокатиться по Нилу и посетить банановый остров 🏝️, где гид расскажет вам о флоре острова — о деревьях, которые угощают сезонными фруктами. На этом ваша программа завершается и вы отправляетесь обратно в Хургаду.

Важная информация: