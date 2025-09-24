Мини-группа
до 10 чел.
Закат в пустыне на квадроциклах или багги (всё включено)
Покинуть Шарм-эль-Шейх ради барханов и Синайских гор
Начало: У отеля путешественника
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 04:00
25 сен в 04:00
$45 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Завтрак у бедуинов + сафари
Откройте для себя жизнь бедуинов и отправьтесь в захватывающее сафари по Синайской пустыне на квадроциклах и багги. Погрузитесь в атмосферу приключений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$39 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в Каир из Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в историю Египта, посетив Каир. Откройте для себя величие пирамид, прогуляйтесь по Нилу и исследуйте культурное наследие столицы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 01:00
25 сен в 01:00
$450 за всё до 8 чел.
