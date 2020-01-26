26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. ¡Hola, Мадрид! Первая прогулка по космополитичной столице Испании

Минимум занудной истории, максимум веселья и интересных фактов о жизни города!

Арина
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Арина – ваш гид
Я не буду рассказывать о палках-копалках, найденных в Мадриде, и грузить вас датами из богатой истории Испании.

Вместо этого — покажу вам саму жизнь города, его архитектурную эстетику и культурные особенности.

Вы поймёте, какие люди живут в Мадриде, каков его ритм, когда и что здесь принято есть, где гулять и куда ходить по вечерам.

Я буду счастлива, если вы закидаете меня вопросами и составите компанию в бодрой и увлекательной прогулке по этому чудесному городу.
От 95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.96
¡Hola, Мадрид! Первая прогулка по космополитичной столице Испании
¡Hola, Мадрид! Первая прогулка по космополитичной столице Испании

Что вас ожидает

Чем жил и живёт город
Я помогу обратить внимание на вещи, которые мы часто не замечаем, на внутреннюю жизнь Мадрида. Конечно, вы посмотрите на его главные достопримечательности вроде площади Пуэрта-дель-Соль или Королевского дворца и Оперы и узнаете, где проходила первая коррида и проехал первый автомобиль. Но ещё вы увидите, как всё устроено в городе, где нет ярко выраженного центра, кто ходит по его улицам, где можно попробовать знаменитые испанские кушанья и можно ли в нём пить воду из-под крана. Я расскажу, кто такие мадритисты и когда Мадрид превращается в город-призрак. И обязательно покажу место, где сходятся все автодороги Испании.

Гастрономические открытия и местные нравы
Вы опробуете на себе известную испанскую традицию, соблюсти которую непросто (насколько непросто — проверим в самом начале прогулки:). На рынке Cан Мигель попробуете все местные угощения, продаваемыми небольшими порциями, и поймёте, что в Мадриде незазорно дополнить свои гастрономические приключения вкуснейшими тапас и нескончаемым количеством бокалов вина или столичного пива «Mahou». Я расскажу вам, каков темперамент коренных жителей Мадрида и какие архитектурные доминанты города они не признают. Вы сверите свои впечатления от увиденного со стереотипами и увидите, что Мадрид — это не просто красивая европейская столица, но ещё и очень живая и интересная.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная (лучше быть в удобной обуви, но любительниц каблуков в конце экскурсии ожидает презент:)
  • Возможные дополнительные расходы: бутылка воды на человека (1-1,5 евро), 1 тапа (от 1,5-6 евро)
¡Hola, Мадрид! Первая прогулка по космополитичной столице Испании
¡Hola, Мадрид! Первая прогулка по космополитичной столице Испании
¡Hola, Мадрид! Первая прогулка по космополитичной столице Испании
¡Hola, Мадрид! Первая прогулка по космополитичной столице Испании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арина
Арина
Добрый день, друзья! Меня зовут Арина. Мне 22 года, и я уже объездила 7% глобуса и 26% Европы. Имею два высших образования в зарубежных университетах. Я ходячий путеводитель-любитель. Обладаю знаниями испанской гастрономии и сервиса, люблю "откапывать" нестандартные места для своих гостей. Мой особый говор и позитив не дадут вам заскучать, так как у меня "жужжит" вам рассказать об интересностях Мадрида.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Марина
26 января 2020
Благодарим Арину за интересную прогулку и первое знакомство с городом, в том числе, через Мадридские вкусняшки! Очень понравилось совмещать получение интересных фактов о городе с дегустацией вермута и тапасов. Было очень позитивно и весело!
6 января 2020
Классная экскурсия и оч харизматичная Арина!!! Не стесняйтесь спрашивать ее про лайфхаки «где поесть/попить», даст адреса супер мест!!!
1 октября 2019
Мы в восторге! Замечательный гид и экскурсия! Было интересно, легко и познавательно!
Очень благодарны Арине.
12 мая 2019
Экскурсия по Мадриду с Ариной была великолепной. Арина умная, интересная и очень тактичная девушка. Было познавательно и вкусно. Советую начинать знакомство с городом с этой экскурсии - Арина сориентирует вас и подскажет, что нужно посмотреть, куда нужно сходить, что нужно пробовать. Рекомендую!!!
5 мая 2019
Прекрасная экскурсия, легкая и интересная! Мы были с двумя маленькими детьми. Арина легко подстраивалась под наши постоянно меняющиеся интересы, не теряя нить рассказа. Наше общение не ограничилось одними лишь историческими фактами, мы обсудили политическое и экономическое устройство Испании, образование и другие социальные вопросы. Интересно и познавательно! Арина, спасибо! Советую
4 мая 2019
Ужасная экскурсия! Человек вообще не понимает , что она говорит , что она желает и где находиться ! Экскурсию прекратили через 30 минут ! Лексикон 15 летнего ребёнка ‘
Мария
17 апреля 2019
Арина – МЕГАгид!!! Нам очень повезло! Ведет интересно, живо, с юмором)) Прекрасный человек, виртуозный рассказчик! Моментально подстроилась под наши интересы и даже легко решила нашу проблему с парковкой))) Мы как будто с подругой погуляли))) Благодаря ей мы действительно взяли всё самое лучшее в Мадриде! Вот прям РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ! Особенно тем, кто ценит высокий интеллект без пафоса с тонким юмором)))
Ирина
21 января 2019
Чудесная экскурсия! И Чудесная Арина! Мы были компанией с детьми - всем очень понравилась экскурсия!
Мы посмотрели все основные достопримечательности, узнали где готовят самые вкусные чуросы (они действительно очень вкусные), где можно перекусить и куда сходить на ужин. Все четко, понятно, интересно!
Мы очень благодарны Арине за отличную экскурсию, прекрасно проведенное время и отзывчивость! Спасибо, Арина!
8 января 2019
Экскурсией с Ариной очень довольны. Было интересно и легко провести время с Ариной мне и моей 13- летней дочери. Смеялись, шутили и , конечно, узнавали много нового про Мадрид. Кроме экскурсии Арина поделилась полезными адресами вкусных кафе и ресторанов, а также помогла с организацией досуга.
31 декабря 2018
Спасибо Арине за отличную содержательную эмоциональную экскурсию по Мадриду)))
Ещё 16 отзывов

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