26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чем жил и живёт город

Я помогу обратить внимание на вещи, которые мы часто не замечаем, на внутреннюю жизнь Мадрида. Конечно, вы посмотрите на его главные достопримечательности вроде площади Пуэрта-дель-Соль или Королевского дворца и Оперы и узнаете, где проходила первая коррида и проехал первый автомобиль. Но ещё вы увидите, как всё устроено в городе, где нет ярко выраженного центра, кто ходит по его улицам, где можно попробовать знаменитые испанские кушанья и можно ли в нём пить воду из-под крана. Я расскажу, кто такие мадритисты и когда Мадрид превращается в город-призрак. И обязательно покажу место, где сходятся все автодороги Испании.

Гастрономические открытия и местные нравы

Вы опробуете на себе известную испанскую традицию, соблюсти которую непросто (насколько непросто — проверим в самом начале прогулки:). На рынке Cан Мигель попробуете все местные угощения, продаваемыми небольшими порциями, и поймёте, что в Мадриде незазорно дополнить свои гастрономические приключения вкуснейшими тапас и нескончаемым количеством бокалов вина или столичного пива «Mahou». Я расскажу вам, каков темперамент коренных жителей Мадрида и какие архитектурные доминанты города они не признают. Вы сверите свои впечатления от увиденного со стереотипами и увидите, что Мадрид — это не просто красивая европейская столица, но ещё и очень живая и интересная.