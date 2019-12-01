  1. Испания
  2. Мадрид
  3. Экскурсии

  4. Колоритные рынки Мадрида

Увидеть кусочек настоящей мадридской жизни и стать знатоком местных деликатесов

Лариса
Задать вопрос
Лариса – ваш гид
Не стоит думать, что местные рынки – это только лишь прилавки и обычный набор продуктов.

Скорее их можно сравнить с театральной сценой, где ежедневно разыгрывается гастрономический спектакль со своими харáктерными ролями.

На время экскурсии вы станете его полноправными участниками, чтобы оценить высокое качество местных продуктов.

И, конечно, как следует их продегустировать.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Колоритные рынки Мадрида
Колоритные рынки Мадрида

Программа

На рынок нельзя забежать на минутку, здесь надо провести время за покупками. Пожалуй, никто не уделяет столько внимания теме еды, как испанцы. Они могут бесконечно обсуждать, что приготовить на воскресный ужин. А чтобы приготовить, сначала нужно купить! И очень важно знать, где именно.

Мы посетим по очереди несколько рынков, расположенных в центральных районах Мадрида, чтобы узнать, чем знаменит каждый из них. На одном непременно надо покупать национальную рыбу и морепродукты, представленные на прилавках не хуже, чем на музейной витрине. Я расскажу о самых популярных рыбных блюдах и особенностях их приготовления. Отдельно остановлюсь на ингредиентах для знаменитой паэльи.

На другом — самый большой выбор сыров и хамона. Я научу вас ориентироваться во всем этом многообразии, отличать хамон серрано от хамона иберико, а также выбирать сыр под вино. Здесь особенно интересно выбирать гастрономические сувениры.

Ну и конечно, посетив несколько рынков, нельзя не удивиться тому, что практически на каждом расположены небольшие бары с вином, закусками тапас, готовой едой, куда так приятно прийти со всеми покупками, чтобы продолжить общение и дегустацию.

Вы увидите все деликатесы Испании, попробуете закуски тапас и купите вкусные сувениры, чтобы порадовать друзей и еще раз вспомнить мадридские рынки, когда вернетесь домой.

Организационные детали

  • Дегустация не входит в стоимость экскурсии.
  • Можем организовать эту экскурсию на машине или на общественном транспорте. На сайте указана цена экскурсии с использованием общественного транспорта без учета стоимости проезда (от 1,5 евро за одну поездку).
Колоритные рынки Мадрида
Колоритные рынки Мадрида
Колоритные рынки Мадрида
Колоритные рынки Мадрида
Колоритные рынки Мадрида
Колоритные рынки Мадрида
Колоритные рынки Мадрида
Колоритные рынки Мадрида
Колоритные рынки Мадрида
Колоритные рынки Мадрида
Колоритные рынки Мадрида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм - моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 декабря 2019
Очень удобно с наушниками.много нужной информации.спасибо.

Лариса проводит ещё 7 экскурсий

Королевская Испания: Эскориал и СеговияКоролевская Испания: Эскориал и СеговияКоролевская Испания: Эскориал и Сеговия
200 за экскурсию
8 часов
19 отзывов
За день увидеть сразу два уникальных города-музея, без которых нельзя представить испанскую историю
Однодневное автомобильное путешествие в великолепный дворец-монастырь Эскориал и одну из древних столиц Испании — старинный город Сеговия. Вас ждет увлекательное погружение в жизнь и тайны могущественных монархов, в историю их великих свершений и богатого наследия.
Семь секретов МадридаСемь секретов МадридаСемь секретов Мадрида
120 за экскурсию
3 часа
29 отзывов
Краткий курс аутентичной мадридской жизни, чтобы почувствать себя здесь как дома
В Мадриде, как и любом другом городе, есть протоптанные дорожки популярных маршрутов, а есть секретные места: площади, улочки, бары и рынки, о которых можно узнать лишь от местных жителей. Я выделила 7 самых интересных “секретов”, с которыми вам предстоит познакомиться на нашей прогулке.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художниковШедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художниковШедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
125 за экскурсию
2.5 часа
44 отзыва
Узнать личные истории художников, авторов картин «золотого фонда» музея Прадо
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, то музей Прадо является обязательной частью культурной программы. Большой интерес для любителей искусства представляют, конечно, художники испанской школы. Я расскажу вам о главных работах Мурильо, Риберы, Сурбарана, Эль Греко, Веласкеса и Гойи, а также о том, как их необычная судьба повлияла на творческую манеру. Жизнь каждого напоминает приключенческий роман и помогает лучше понять историю Испании в целом.
Прогулка по мадридским крышамПрогулка по мадридским крышамПрогулка по мадридским крышам
100 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Оценить красоту испанской столицы с высоты птичьего полета
А не прогуляться ли нам по крышам? В Мадриде есть поговорка «De Madrid al cielo», что в переводе означает: лучше, чем в Мадриде, может быть только в раю на небесах. Ближе всего к мадридскому небу расположены именно крыши: у меня в запасе есть популярные и пара секретных, которые не найти ни в одном путеводителе. Вы не сможете сказать, что побывали в Мадриде, пока не увидите его сверху!
Первое знакомство с МадридомПервое знакомство с МадридомПервое знакомство с Мадридом
От 125 за экскурсию
4 часа
53 отзыва
Впервые увидеть и полюбить Мадрид во всем его многообразии
Меняю четыре часа вашего драгоценного времени на знакомство с моим любимым городом. Вы увидите его таким, каким его знают местные жители. История, архитектура, культура, транспорт, кухня, традиции и обычаи — как можно разделить эти темы, которые, дополняя друг друга, и создают цельный образ Мадрида? Поэтому мы будем гулять по всему городу, а не только по историческому центру, заглянем в церкви и бары, в парки и на рынки, на крыши и в погреба.
Гастрономическая прогулка по барам МадридаГастрономическая прогулка по барам МадридаГастрономическая прогулка по барам Мадрида
От 94 за экскурсию
3 часа
Научитесь разбираться в испанских тапас и продегустируйте их в лучших барах города
Эта гастрономическая экскурсия – настоящая находка для путешественников, которые желают поближе познакомиться с мадридской кухней и открыть для себя лучшие заведения города. Вы посетите самые интересные и популярные среди горожан бары Мадрида, познакомитесь с испанскими закусками тапас, научитесь разбираться в местном вине и почувствуете себя настоящим испанцем. После нашей веселой и содержательной дегустации вы станете настоящим знатоком испанских аперитивов и мадридских баров!
Искусство мадридских улицИскусство мадридских улицИскусство мадридских улиц
120 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Эмоции, тенденции и политические события в ярких образах мадридского стрит-арта
Город как среда обитания становится для человека местом для творчества. Так у Мадрида появилось новое лицо благодаря неизвестным художникам, дизайнерам, уличным музыкантам. Они чутко реагируют на любые культурные и политические изменения, чтобы немедленно взять их на вооружение для создания альтернативных произведений искусства в противовес официальным. Я проведу вас по двум самым креативным районам центра, покажу уникальные «уличные холсты» и помогу их интерпретировать.

Гастрономические экскурсии в Мадриде

Гастрономический МадридГастрономический МадридГастрономический Мадрид
45 за человека
2 часа
5 отзывов
Попробовать популярные напитки, закусить тапас и узнать о культуре пития и гастрономии Испании
Мы прогуляемся по центру города, посетим секретные бары, куда редко заглядывают туристы, и продегустируем знаменитые испанские закуски. Я поделюсь любопытными фактами о предлагаемых напитках и «барных» традициях. Через гастрономические предпочтения вы поймете характер испанцев, а Мадрид проложит путь к вашему сердцу — через желудок!
Винная прогулка по МадридуВинная прогулка по МадридуВинная прогулка по Мадриду
80 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Колоритные винотеки, сыры, хамон и мир испанского виноделия
Предлагаю вам почувствовать себя начинающим сомелье! В винной лавке, старинном погребе и винотеке вы попробуете разобраться во вкусовых нюансах испанских вин и угоститесь типичными закусками. Узнаете, чем отличаются вина разных регионов страны и попробуете херес, научитесь самостоятельно подбирать вино под тапас и здорово проведёте вечер, перенимая гастрономические привычки жителей Мадрида.
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаровМадрид со вкусом фасоли и кальмаровМадрид со вкусом фасоли и кальмаров
От 150 за экскурсию
5 часов
49 отзывов
Гастрономическое приключение для гурманов: от рынка и бара до культового ресторана
Мадрид — европейский чемпион по количеству баров. Но помимо ночной жизни, здесь существует богатейший гастрономический мир, способный удивить и порадовать самую разную публику. Не выезжая из Мадрида, вы сможете совершить гастрономическое путешествие по всей Испании, от Малаги до Астуриаса. Моя задача — стать вашим проводником и показать, что гастрономия может быть очень демократичной по форме и цене.
Яркие и непредсказуемые Маласанья и ЛавапьесЯркие и непредсказуемые Маласанья и ЛавапьесЯркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
36 за человека
1.5 часа
14 отзывов
Влюбиться в Мадрид на прогулке по его самым атмосферным районам
Испанская столица — это не только тихий исторический центр. Особое удовольствие после «обязательной программы», увидеть альтернативную, авангардную часть города, спрятанную за монументальными зданиями центральных улиц. Именно здесь радуются жизни студенты, художники, дизайнеры, актеры и гости со всего света. Пара часов в этом круговороте и вы узнаете, почему в Мадрид так легко влюбиться с первого взгляда.
По Мадриду натощак!По Мадриду натощак!По Мадриду натощак!
105 за экскурсию
3.5 часа
18 отзывов
Открыть испанскую кухню и с аппетитом прогуляться по столице
Амигос, в этом походе по аппетитным тропам Мадрида у вас будет возможность ощутить всю сочность, свежесть и экстравагантность местной кухни! Вы насладитесь видами хамона в музее, найдёте самые вкусные тапас на рынке, попробуете испанский вермут в колоритной таверне, откроете местный сидр и угоститесь турроном. А я расскажу всё самое интересное о гастрономии солнечной Испании!
Скромное обаяние буржуазных районов МадридаСкромное обаяние буржуазных районов МадридаСкромное обаяние буржуазных районов Мадрида
От 150 за экскурсию
5 часов
6 отзывов
Влюбиться в изысканную столицу Испании
Вы попадёте в несколько истинно мадридских районов, куда добирается редкий турист. Здесь почти в каждый магазин или ресторан заходишь как в музей, и так и хочется пожать руку декоратору. Местная публика удивляет своей зримой респектабельностью и одеждой с иголочки, а по широким улицам с обилием зелени, где лет 100 назад свободно могли разъехаться две кареты, так приятно гулять. Позвольте Мадриду предстать для вас в лучшем свете, насладитесь любимыми блюдами испанских гурманов и почувствуйте себя одним из жителей этой столицы.

Выбирайте и другие экскурсии в Мадриде

За городомБары и ночная жизньПарк РетироСтадион Реал МадридПешкомНеобычные маршрутыМода и винтажМузеи и искусствоТрансферыДля детейСеговияМузей ПрадоВсеИстория и архитектураРынкиИндивидуальныеНа велосипедеНа автомобилеАлькала-де-ЭнаресСо скидкойОбзорныеГастрономическиеКрыши и панорамыКоролевский дворецГрупповыеМастер-классы