Программа

На рынок нельзя забежать на минутку, здесь надо провести время за покупками. Пожалуй, никто не уделяет столько внимания теме еды, как испанцы. Они могут бесконечно обсуждать, что приготовить на воскресный ужин. А чтобы приготовить, сначала нужно купить! И очень важно знать, где именно.

Мы посетим по очереди несколько рынков, расположенных в центральных районах Мадрида, чтобы узнать, чем знаменит каждый из них. На одном непременно надо покупать национальную рыбу и морепродукты, представленные на прилавках не хуже, чем на музейной витрине. Я расскажу о самых популярных рыбных блюдах и особенностях их приготовления. Отдельно остановлюсь на ингредиентах для знаменитой паэльи.

На другом — самый большой выбор сыров и хамона. Я научу вас ориентироваться во всем этом многообразии, отличать хамон серрано от хамона иберико, а также выбирать сыр под вино. Здесь особенно интересно выбирать гастрономические сувениры.

Ну и конечно, посетив несколько рынков, нельзя не удивиться тому, что практически на каждом расположены небольшие бары с вином, закусками тапас, готовой едой, куда так приятно прийти со всеми покупками, чтобы продолжить общение и дегустацию.

Вы увидите все деликатесы Испании, попробуете закуски тапас и купите вкусные сувениры, чтобы порадовать друзей и еще раз вспомнить мадридские рынки, когда вернетесь домой.