На рынок нельзя забежать на минутку, здесь надо провести время за покупками. Пожалуй, никто не уделяет столько внимания теме еды, как испанцы. Они могут бесконечно обсуждать, что приготовить на воскресный ужин. А чтобы приготовить, сначала нужно купить! И очень важно знать, где именно.
Мы посетим по очереди несколько рынков, расположенных в центральных районах Мадрида, чтобы узнать, чем знаменит каждый из них. На одном непременно надо покупать национальную рыбу и морепродукты, представленные на прилавках не хуже, чем на музейной витрине. Я расскажу о самых популярных рыбных блюдах и особенностях их приготовления. Отдельно остановлюсь на ингредиентах для знаменитой паэльи.
На другом — самый большой выбор сыров и хамона. Я научу вас ориентироваться во всем этом многообразии, отличать хамон серрано от хамона иберико, а также выбирать сыр под вино. Здесь особенно интересно выбирать гастрономические сувениры.
Ну и конечно, посетив несколько рынков, нельзя не удивиться тому, что практически на каждом расположены небольшие бары с вином, закусками тапас, готовой едой, куда так приятно прийти со всеми покупками, чтобы продолжить общение и дегустацию.
Вы увидите все деликатесы Испании, попробуете закуски тапас и купите вкусные сувениры, чтобы порадовать друзей и еще раз вспомнить мадридские рынки, когда вернетесь домой.