TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

Во время экскурсии 🧭 Вы сможете оценить красоту Кафедрального собора Богоматери Альмуденской и Королевского дворца. Мы проедем мимо Садов Сабатини, это одно из самых красивых 🤩 мест в Madrid de los Austrias (старый центр Мадрида), вы увидите его особую геометрию и характерный классицистический стиль.

На Пласа-де-Рамалес вы найдете развалины церкви Сан-Хуан Баутиста XII века, где был похоронен Диего Веласкес, один из великих гениев испанской живописи.

Перед началом тура пообщайтесь с вашим сопровождающим, и расскажите ему/ей о своих пожеланиях, если будет возможность, гид изменит маршрут в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы вы увидели только самое интересное для вас.

На месте встречи вы получите шлем, пройдете инструктаж по технике безопасности от гида и потренируетесь в управлении сегвеем (около 10 -15 мин, данное время не включено в продолжительность экскурсии), таким образом, после экскурсии вы можете стать настоящим профи в езде на сегвее.

Важно!

В соответствии с требованиями к технике безопасности данная экскурсия ⛳ не подходит для следующих категорий лиц: