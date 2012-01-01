TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

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Королевский Мадрид: 30-минутный сегвей-тур

TicketsS
TicketsS – Гид из Мадрида
Самый современный вариант проведения экскурсии 🧭 – на сегвее.

Без лишних затрат сил и энергии вы проедете по историческому центру Мадрида и увидите все важные и запоминающиеся места испанской столицы ⭐️.

На современном средстве передвижения вы проедете мимо красивых 🤩 симметричных садов Сабатини, возведённых на французский манер.

Также вы посмотрите на величественный собор Альмудена, масштабный королевский дворец и многие другие места.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🛴Индивидуальный транспорт
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €26 за человека

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Королевский Мадрид: 30-минутный сегвей-тур
Королевский Мадрид: 30-минутный сегвей-тур
Во время экскурсии 🧭 Вы сможете оценить красоту Кафедрального собора Богоматери Альмуденской и Королевского дворца. Мы проедем мимо Садов Сабатини, это одно из самых красивых 🤩 мест в Madrid de los Austrias (старый центр Мадрида), вы увидите его особую геометрию и характерный классицистический стиль.
На Пласа-де-Рамалес вы найдете развалины церкви Сан-Хуан Баутиста XII века, где был похоронен Диего Веласкес, один из великих гениев испанской живописи.
Перед началом тура пообщайтесь с вашим сопровождающим, и расскажите ему/ей о своих пожеланиях, если будет возможность, гид изменит маршрут в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы вы увидели только самое интересное для вас.
На месте встречи вы получите шлем, пройдете инструктаж по технике безопасности от гида и потренируетесь в управлении сегвеем (около 10 -15 мин, данное время не включено в продолжительность экскурсии), таким образом, после экскурсии вы можете стать настоящим профи в езде на сегвее.
Важно!

В соответствии с требованиями к технике безопасности данная экскурсия ⛳ не подходит для следующих категорий лиц:

  • Детям младше 10 лет
  • Беременным женщинам
  • Людям с заболеваниями сердца
  • Людям весом менее 40 кг или более 117 кг.
  • Туры могут проводиться для групп до 40 человек одновременно, но по соображениям безопасности и для комфорта гостей, участники будут разделены на подгруппы до 8 человек с отдельными гидами.
Что входит
  • Услуги гида
  • Обучение безопасности и контролируемый тест-драйв (дополнительное время)
  • Шлемы и защитные средства для головы (все размеры)
  • Плащи (в случае необходимости)
  • Перчатки (в зимний период)
  • Фотосервис (уточните перед началом тура)
  • Бесплатная бутылка минеральной воды
  • Неограниченная вода, горячий кофе и чай на месте встречи
  • Подарочная открытка для вашей коллекции
Что не входит
  • Личные расходы
  • Съёмка GoPro
Начало и место завершения
🚩 C / Santiago 6, Мадрид
Королевский Мадрид: 30-минутный сегвей-тур
Королевский Мадрид: 30-минутный сегвей-тур
Королевский Мадрид: 30-минутный сегвей-тур
Королевский Мадрид: 30-минутный сегвей-тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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