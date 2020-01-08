3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see места

Тореадоры и коррида: невозможно представить Испанию без этих слов. Я расскажу вам об этой традиции, и вы обязательно увидите красивейшую мадридскую арену Plaza de Toros de Las Ventas. Вы познакомитесь с двумя красивейшими воротами: Puerta de Alcalá – первым таможенным пунктом города и Puerta de Toledo – триумфальной аркой 19 века. Кроме того, вас ждёт популярный культурный центр, располагающийся в здании начала 20 века, где когда-то были скотобойни, и красивейший вокзал Atocha, названный в честь испанского цветка. Кроме того, мы проедем по главному бульвару Прадо, в начале которого вам откроется великолепный вид на фонтан и изящную белоснежную мэрию Мадрида.

Современный Мадрид

Вы увидите ультрасовременный квартал Cuatro Torres, который часто называют Мадрид-Сити, и домашний стадион королевского, мощного и почти непобедимого футбольного клуба Реал Мадрид. Также вас ждёт Мост Arganzuela – футуристический шедевр, соединяющий два района, и узнаете о современных реалиях жизни города.