3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по главным местам испанской столицы

Арина
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Арина – ваш гид
Если вы только ступили на мадридскую землю с трапа самолёта или порога поезда, то это путешествие для вас! В увлекательной поездке мимо главных достопримечательностей вас ждёт знакомство с иберийскими легендами и традициями, легкими для восприятия историческими фактами о Мадриде и Испании, и конечно, множество эстетических удовольствий.
154 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Мадрид, амиго! (трансфер + обзорная экскурсия)
Мадрид, амиго! (трансфер + обзорная экскурсия)

Что вас ожидает

Must-see места
Тореадоры и коррида: невозможно представить Испанию без этих слов. Я расскажу вам об этой традиции, и вы обязательно увидите красивейшую мадридскую арену Plaza de Toros de Las Ventas. Вы познакомитесь с двумя красивейшими воротами: Puerta de Alcalá – первым таможенным пунктом города и Puerta de Toledo – триумфальной аркой 19 века. Кроме того, вас ждёт популярный культурный центр, располагающийся в здании начала 20 века, где когда-то были скотобойни, и красивейший вокзал Atocha, названный в честь испанского цветка. Кроме того, мы проедем по главному бульвару Прадо, в начале которого вам откроется великолепный вид на фонтан и изящную белоснежную мэрию Мадрида.

Современный Мадрид
Вы увидите ультрасовременный квартал Cuatro Torres, который часто называют Мадрид-Сити, и домашний стадион королевского, мощного и почти непобедимого футбольного клуба Реал Мадрид. Также вас ждёт Мост Arganzuela – футуристический шедевр, соединяющий два района, и узнаете о современных реалиях жизни города.

Организационные детали

  • Посещение мест внутри не предполагается
  • По желанию возможны короткие остановки для фотографий.
Мадрид, амиго! (трансфер + обзорная экскурсия)
Мадрид, амиго! (трансфер + обзорная экскурсия)
Мадрид, амиго! (трансфер + обзорная экскурсия)
Мадрид, амиго! (трансфер + обзорная экскурсия)
Мадрид, амиго! (трансфер + обзорная экскурсия)
Мадрид, амиго! (трансфер + обзорная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арина
Арина
Добрый день, друзья! Меня зовут Арина. Мне 22 года, и я уже объездила 7% глобуса и 26% Европы. Имею два высших образования в зарубежных университетах. Я ходячий путеводитель-любитель. Обладаю знаниями испанской гастрономии и сервиса, люблю "откапывать" нестандартные места для своих гостей. Мой особый говор и позитив не дадут вам заскучать, так как у меня "жужжит" вам рассказать об интересностях Мадрида.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Восхитительный тур по городу провела Арина. Она встретила аэропорту и в назначенный срок отвезла обратно. Все очень организованно. Арина очень яркий и открытый человек и я смело могу сказать, что общее положительное впечатление от поездки во многом обязано ее позитивному настрою.
Арина очень хорошо знает жизнь страны изнутри, что сильно помогает в деле.
Как итог, этот тур идеальный выбор для знакомства в Мадридом.
30 июля 2019
Знакомство с Мадридом мы осуществляли с Ариной. Маршрут построен грамотно. После неё мы стали хорошо стали ориентироваться в городе. А для этого мы и заказывали её. Достаточно информативно для первого ознакомления с городом.
20 июня 2019
Это было замечательно.Арина встретила нас в аэропорту,3 часа рассказывала о Мадриде и жизни в ИспанииНесмотря на бессоную ночь в самолете,мы с удовольствием ее слушали.Она доставила нас в гостиницу и рассказала,куда стоит пойти и что посмотреть.Спасибо.

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