С момента открытия в 1819 году музей 🖼 Прадо получил поразительное множество картин, скульптур, гравюр, рисунков и образцов декоративно-прикладного искусства – все эти экспонаты демонстрируют историю 📖 испанского искусства и формируют одну из крупнейших коллекций европейского искусства в мире.

Изначально национальный музей Прадо был известен как Королевский музей, основанный на бывшей испанской королевской коллекции, а затем носил название национального музея картин и скульптур. В настоящее время коллекция включает в себя около 7600 картин, 1000 скульптур, 4. 800 гравюр и 8200 рисунков, а также большое количество исторических документов.

С билетом на день у вас будет доступ к более чем 1300 работам, находящимся сейчас на выставке в главном здании. Размер этой коллекции может вызвать головную боль у посетителей, пытающихся выбрать, что посмотреть. Для этого в музее Прадо предусмотрено 3 программы, которые сфокусированы на шедеврах от романского периода до XIX века.

Оказавшись внутри, вы можете приобрести аудиогид, который быстро проведет вас к работам, таких художников, как Бартоломе Бермехо, Педро Берругете, Санчес Коэльо, Эль Греко, Рибера, Сурбаран, Мурильо, Алонсо Кано, Веласкес и Гойя.

Аудиогид на русском языке можно приобрести в музее за 3. 5 €

Пожалуйста, имейте в виду, что билет 🎫 с проходом вне очереди не включает скидку для пенсионеров.

Студенческий бесплатный проход, только с соответствующим удостоверением (возраст 19-25 лет).