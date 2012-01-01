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Мадрид: билет с прямым проходом в музей Прадо

3
1 отзыв
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Мадрида
Оцените шедевры искусства благодаря входному билету на день в мадридский музей 🖼 Прадо.

Оказавшись внутри, вы можете приобрести аудиогид, который быстро проведет вас к работам, таких художников, как Бартоломе Бермехо, Педро Берругете, Эль Греко, Алонсо Кано, Веласкес и Гойя.
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Мадрид: билет с прямым проходом в музей Прадо
Мадрид: билет с прямым проходом в музей Прадо

Что вы увидите

  • Музей Прадо
С момента открытия в 1819 году музей 🖼 Прадо получил поразительное множество картин, скульптур, гравюр, рисунков и образцов декоративно-прикладного искусства – все эти экспонаты демонстрируют историю 📖 испанского искусства и формируют одну из крупнейших коллекций европейского искусства в мире.
Изначально национальный музей Прадо был известен как Королевский музей, основанный на бывшей испанской королевской коллекции, а затем носил название национального музея картин и скульптур. В настоящее время коллекция включает в себя около 7600 картин, 1000 скульптур, 4. 800 гравюр и 8200 рисунков, а также большое количество исторических документов.
С билетом на день у вас будет доступ к более чем 1300 работам, находящимся сейчас на выставке в главном здании. Размер этой коллекции может вызвать головную боль у посетителей, пытающихся выбрать, что посмотреть. Для этого в музее Прадо предусмотрено 3 программы, которые сфокусированы на шедеврах от романского периода до XIX века.
Оказавшись внутри, вы можете приобрести аудиогид, который быстро проведет вас к работам, таких художников, как Бартоломе Бермехо, Педро Берругете, Санчес Коэльо, Эль Греко, Рибера, Сурбаран, Мурильо, Алонсо Кано, Веласкес и Гойя.
Аудиогид на русском языке можно приобрести в музее за 3. 5 €
Пожалуйста, имейте в виду, что билет 🎫 с проходом вне очереди не включает скидку для пенсионеров.
Студенческий бесплатный проход, только с соответствующим удостоверением (возраст 19-25 лет).
Что входит
  • Входной билет в музей Прадо
  • Временные выставки
  • Комиссия за бронирование и сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
  • Гид
  • Аудиогид (можно приобрести в музее за 3. 5€)
Начало и место завершения
🚩 Музей Прадо, Paseo del Prado s/n. 28014. Madrid
Мадрид: билет с прямым проходом в музей Прадо
Мадрид: билет с прямым проходом в музей Прадо
Мадрид: билет с прямым проходом в музей Прадо
Мадрид: билет с прямым проходом в музей Прадо

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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