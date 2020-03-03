19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прадо — дом искусства

Конечно, я познакомлю вас с историей самого музея. Вы узнаете, как был создан Прадо, и услышите, как его пытались ограбить. Каждый король Испании считал честью дополнить коллекцию Прадо — я расскажу о наиболее ценных экспонатах и предпочтениях монархов. Например, о том, кто из мастеров кисти был «любимчиком» Филиппа IV.

Сокровища коллекции и культурный код

В залах музея вы найдёте полотна не только испанской школы живописи, но и итальянской, голландской, немецкой и даже английской. Я не дам вам потеряться в многообразии направлений и покажу самое главное: картины Дюрера, Тициана, Эль Греко, Веласкеса, Босха, Рафаэля и других живописцев. Мы поговорим о творческой манере разных мастеров, о полотнах — не только с точки зрения искусства, и об интересных фактах. Так, вы узнаете, почему у одного из художников одна и та же модель изображается на 12 совершенно разных картинах, не имеющих между собой ничего общего.

Судьба картин Прадо

Вы откроете предысторию увиденных шедевров, а также узнаете о влиянии конкретных полотен на других художников и наоборот — и научитесь подмечать такие вещи в живописи. Поговорим и о жизни музея во время Гражданской войны в Испании и путешествии картин по Европе в целях их сохранности. А ещё я рассекречу имя малоизвестного человека, приложившего много усилий, чтобы вернуть шедевры в их дом.