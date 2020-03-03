19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании

Василий
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Василий – ваш гид
В Прадо перед вами предстанут знаменитые полотна — собрание музея пополняли лично испанские монархи.

В моей компании вы не растеряетесь, гуляя по залам, и за 2,5 часа увидите главные шедевры коллекции: работы Веласкеса, Рубенса, Гойи, Эль Греко, Босха и других художников.

Откроете не только красоту картин, но и культурный контекст разных эпох.

И поймёте, как в высокой живописи отразились войны, смена общественных настроений и вся история Испании.
117 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей Прадо
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Must-see в музее Прадо
Must-see в музее Прадо

Что вас ожидает

Прадо — дом искусства
Конечно, я познакомлю вас с историей самого музея. Вы узнаете, как был создан Прадо, и услышите, как его пытались ограбить. Каждый король Испании считал честью дополнить коллекцию Прадо — я расскажу о наиболее ценных экспонатах и предпочтениях монархов. Например, о том, кто из мастеров кисти был «любимчиком» Филиппа IV.

Сокровища коллекции и культурный код
В залах музея вы найдёте полотна не только испанской школы живописи, но и итальянской, голландской, немецкой и даже английской. Я не дам вам потеряться в многообразии направлений и покажу самое главное: картины Дюрера, Тициана, Эль Греко, Веласкеса, Босха, Рафаэля и других живописцев. Мы поговорим о творческой манере разных мастеров, о полотнах — не только с точки зрения искусства, и об интересных фактах. Так, вы узнаете, почему у одного из художников одна и та же модель изображается на 12 совершенно разных картинах, не имеющих между собой ничего общего.

Судьба картин Прадо
Вы откроете предысторию увиденных шедевров, а также узнаете о влиянии конкретных полотен на других художников и наоборот — и научитесь подмечать такие вещи в живописи. Поговорим и о жизни музея во время Гражданской войны в Испании и путешествии картин по Европе в целях их сохранности. А ещё я рассекречу имя малоизвестного человека, приложившего много усилий, чтобы вернуть шедевры в их дом.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Опыт работы в музее Прадо у меня небольшой — 1 год, за который я выучил 150 картин. Конечно, за 3 часа не успеваешь всё рассказать. В среднем лишь о 50-60 картинах. В музее их около 2000 тысяч. Но мы поговорим о главных шедеврах и о других, не менее примечательных работах.
  • Если вы заказываете экскурсию на 10 часов и не купили билеты заранее, то учтите, что люди занимают очередь с 9:00. Если вы приходите в 10:00, то на очередь придется потратить 20 минут экскурсионного времени (чаще всего после Прадо у меня другая экскурсия, и я не могу опаздывать на неё). Если же вы купили электронные билеты, но не распечатали их, придется также стоять в очереди около 20 минут. Спасибо за понимание!

Дополнительные расходы

  • Билеты в музей Прадо: для взрослых — 15 евро, с 65 лет — 7,5 евро. До 18 лет — свободное посещение с оформлением билета.
  • До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно. Также я смогу забрать вас от вашего отеля: стоимость такой услуги — 20 евро.
Must-see в музее Прадо
Must-see в музее Прадо
Must-see в музее Прадо
Must-see в музее Прадо
Must-see в музее Прадо
Must-see в музее Прадо
Must-see в музее Прадо
Must-see в музее Прадо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей Прадо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Василий
Василий
Здравствуйте дорогие путешественники! Меня зовут Василий, с 2016 года провожу экскурсии в Мадриде, до этого работал в Москве. Мне кажется, гид должен иметь навык психолога и с первых минут общения понимать, что человеку интересно, а что нет. Поэтому я предпочитаю рассказывать то, что увлечет именно вас. Знаю по себе, что лучше всего запоминаются на экскурсиях интересные и пикантные моменты из истории города. Но, помимо интересных, веселых и не всегда правдивых историй, путешественник должен получить, в первую очередь, достоверную информацию, а не просто «байки» без реальной основы, поэтому свои истории я всегда подкрепляю реальными фактами.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Это было здорово!!!! Экскурсия была хорошо структурированная - вы погружаетесь в музей Прадо шаг за шагом, все картины взаимосвязаны с историческими событиями. Нету ощущения сумбура в рассказе гида. Вы можете выбрать то, что вам интересно, или отдаться выбору гида. Ни в одном случае не прогадаете. Очень содержательный и детальный рассказ у КАЖДОЙ картины. И даже если искусство ваш конёк - будет интересно! Василий очень тщательно готовиться, чувствоваться, что человек любит своё дело и получает удовольствия. Ни грамма занудства, никакого скучного бубонения заученных фактов. Очень живая насыщенная экскурсия. Перед посещением музея Прадо очень рекомендую взять с Василием обзорную экскурсию по городу - многие сюжеты картин станут более понятными, история переплетется с искусством. Вам понравится!!!!
1 марта 2020
Большое спасибо Василию за интереснейший вечер в музее Прадо. Думали сходить туда сами, посмотреть, но поняли, что сделали правильный выбор и взяли гида. Иначе бы просто потратили время, которого и так было мало. А тут за 3,5 часа обошли такое количество залов и узнали столько интересного. Благодарим) и советуем всем)
21 января 2020
Василий-прекрасный знаток живописи. Экскурсия была проведена на высшем уровне.
Интересные свои личные замечания высказал Василий по всем картинам. Очень многое на картинах мы увидели и узнали с совершенно другой стороны. Спасибо Василию. 3 часа пролетели как 5 минут. Спасибо огромное. Рекомендую Василия всем!
3 января 2020
Благодаря Василию, мы смогли "не потеряться" в мире шедевров музея Прадо. Мы не относимся к большим знатокам классической живописи, а Василий помог нам понять большинство мастеров и их произведения (благодаря ему, мы теперь точно можем определить картины Рубенса :)). Многие из представленных в музее картин представляют собой сюжеты из мифологии или Библии, и Василий познакомил нас с ними, а также обратил наше внимание на многочисленные художественные нюансы написания тех или иных картин. Экскурсия заняла примерно 3,5 часа, что на мой взгляд - оптимально. Очень рекомендую посетить Прадо именно с Василием, чтобы осталось целостное впечатление от музея.
29 декабря 2019
экскурсия очень понравилась, рекомендуем! Василий хороший рассказчик, время пролетело незаметно!
20 октября 2019
Была на экскурсии с Василием 4 октября 2019.
Хочу сказать огромное спасибо за экскурсию! Очень грамотный и интересный рассказ, большой объем самой разной информации - истории создания отдельных картин, то, как разные художники в разные эпохи работали над одним и тем же сюжетом, отношения художников с заказчиками и моделями, общий контекст эпохи и многое-многое другое.
Длительность получилась 3,5 часа, но усталость не чувствовалась совсем.
Горячо рекомендую.
20 октября 2019
Благодарю Василия за прекрасную, содержательную, увлекательную экскурсию. Впечатления очень насыщенные, замечательные, незабываемые.
27 августа 2019
Экскурсия с Василием прошла интересно и познавательно !!!Спасибо за экскурсию . Рекомендую .
18 августа 2019
Василий великолепный гид! Глубокие и обширные знания по теме, в то же время легкая подача материала. Личностно очень приятный человек. Очень рекомендуем!!!
13 августа 2019
Спасибо Василию за экскурсию. Мы были с детьми 8 и 13 лет. Дети с увлечением слушали, Василий рассказал много интересных фактах не только о картинах, но и о жизни художников. Экскурсия прошла весело и легко.
Ещё 9 отзывов

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