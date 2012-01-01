1 отзыв оставили туристы

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Прогулка по местам королей - летняя резиденция Аранхуэс

5
1 отзыв
Novovira
Novovira – Гид из Мадрида
Чтобы разнообразить впечатления от шумной обстановки Мадрида, отправляйтесь на экскурсию ⛳ в Аранхуэс.

Вас ждет прогулка 👣 по старому городу, служившему летней резиденцией испанским королям.

Помимо тайн и интриг придворной жизни, вы увидите старинные постройки XV века, знаменитую работу Гойи в городской церкви и узнаете, какой фрукт является символом города.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €55 за человека

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Прогулка по местам королей - летняя резиденция Аранхуэс
Прогулка по местам королей - летняя резиденция Аранхуэс
История летней королевской резиденции тесно связана с именем испанской королевы Изабеллы Католички. Привлеченная спокойствием и приятным климатом, она единственным своим указом, делает эти места пожизненным владением королевской семьи. Члены монаршей фамилии одобрили выбор, оценив близость Аранхуэса к столице и изобилие дичи в местных лесах.
Так уж случилось, что основатель монастыря Эль Эскориал, король Фелипп II, также приложил свою руку к реконструкции дворца, благоустройству садов, строительству водных каналов и садов Принца. В очередной раз, по схемам известных архитекторов он возвел еще один шедевр, объявленный в 2001 году Достоянием Человечества.
Во время ознакомительного тура обратите особое внимания на главную площадь города Пласа Майор, окруженную домами, возраст которых датируется от XV до XVII веков. Во время экскурсии 🧭 запланировано обязательное посещение Церкви Вознесения Богоматери (Iglesia de la Asuncion), чье строительство было начато еще в 1534 году. Здесь, над главным алтарем церкви хранится одна из известнейших картин, «нарисованная Франциско Гойей, художником двора его величества Фернандо VII».
Внимание!
Оплата экскурсии наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 площадь Испании
Прогулка по местам королей - летняя резиденция Аранхуэс
Прогулка по местам королей - летняя резиденция Аранхуэс
Прогулка по местам королей - летняя резиденция Аранхуэс
Прогулка по местам королей - летняя резиденция Аранхуэс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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