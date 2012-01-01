1 отзыв оставили туристы

История летней королевской резиденции тесно связана с именем испанской королевы Изабеллы Католички. Привлеченная спокойствием и приятным климатом, она единственным своим указом, делает эти места пожизненным владением королевской семьи. Члены монаршей фамилии одобрили выбор, оценив близость Аранхуэса к столице и изобилие дичи в местных лесах.

Так уж случилось, что основатель монастыря Эль Эскориал, король Фелипп II, также приложил свою руку к реконструкции дворца, благоустройству садов, строительству водных каналов и садов Принца. В очередной раз, по схемам известных архитекторов он возвел еще один шедевр, объявленный в 2001 году Достоянием Человечества.

Во время ознакомительного тура обратите особое внимания на главную площадь города Пласа Майор, окруженную домами, возраст которых датируется от XV до XVII веков. Во время экскурсии 🧭 запланировано обязательное посещение Церкви Вознесения Богоматери (Iglesia de la Asuncion), чье строительство было начато еще в 1534 году. Здесь, над главным алтарем церкви хранится одна из известнейших картин, «нарисованная Франциско Гойей, художником двора его величества Фернандо VII».

Внимание!

Оплата экскурсии наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.