Нет ничего интереснее, чем почувствовать себя местным жителем Мадрида и попробовать на вкус кусочек столичной жизни, со всеми его удовольствиями и привилегиями. Настроиться на нужный лад и почувствовать особую старинную атмосферу Испании позволит прогулка 👣 по площади Майор и посещение старинной Площади Пуэрта дель Соль, где расположился главный символ города - мишка, поедающий на задних лапах плоды земляничного дерева. Центр столичной жизни Мадрида, а сегодня еще и отличное место для отдыха с литературными кафе и старинными барами, где можно попробовать традиционные закуски «тапас», заимствованные из кухонь 🥧 разных провинций, а также традиционно мадридские блюда.

Невозможно ощутить 100% наслаждение от экскурсии 🧭 по Мадриду, не поймав поток свободы, известный всему миру как испанская «мовида», под которой понимается жизнь в движении. От обычной «тусовки» её отличает определенная эйфория и дух эпикурейства, который наполняет каждого испанца ближе к вечеру и, особенно, перед выходными.