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Прогулка по центру Мадрида после заката

4
9 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Мадрида
Незабываемая прогулка 👣 по вечернему Мадриду, на которой вы увидите главные достопримечательности 🏛️ и прочувствуете особый испанский колорит.

Вы пройдётесь по старинной площади Пуэрта-дель-Соль, где находится знаменитая статуя медведя с земляничным деревом, окажетесь на площади Орьенте, где увидите в вечерней подсветке Королевский дворец и Оперный театр.

Вся прогулка будет проходить мимо множества ресторанов и баров, заполненных в вечерние часы.

Вы сможете увидеть, как отдыхает шумный мегаполис.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €20 за человека

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Прогулка по центру Мадрида после заката
Прогулка по центру Мадрида после заката

Что вы увидите

  • рынок Сан Мигель
  • Пуэрта-дель-Соль
  • «Ворота Солнца»
  • Статуя медведя с земляничным деревом
  • Площадь Пласа де Ориенте
  • Королевский дворец
  • Театро Реал
  • Пласа-Майор
  • Собор Альмудена
  • Пласа-де-ла-Паха
Нет ничего интереснее, чем почувствовать себя местным жителем Мадрида и попробовать на вкус кусочек столичной жизни, со всеми его удовольствиями и привилегиями. Настроиться на нужный лад и почувствовать особую старинную атмосферу Испании позволит прогулка 👣 по площади Майор и посещение старинной Площади Пуэрта дель Соль, где расположился главный символ города - мишка, поедающий на задних лапах плоды земляничного дерева. Центр столичной жизни Мадрида, а сегодня еще и отличное место для отдыха с литературными кафе и старинными барами, где можно попробовать традиционные закуски «тапас», заимствованные из кухонь 🥧 разных провинций, а также традиционно мадридские блюда.
Невозможно ощутить 100% наслаждение от экскурсии 🧭 по Мадриду, не поймав поток свободы, известный всему миру как испанская «мовида», под которой понимается жизнь в движении. От обычной «тусовки» её отличает определенная эйфория и дух эпикурейства, который наполняет каждого испанца ближе к вечеру и, особенно, перед выходными.
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Площадь Испании
Прогулка по центру Мадрида после заката
Прогулка по центру Мадрида после заката
Прогулка по центру Мадрида после заката
Прогулка по центру Мадрида после заката

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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9 отзывов оставили туристы

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