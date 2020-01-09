4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать всё о культуре социальных танцев, лучших мастер-классах и вечеринках города

Вероника
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Вероника – ваш гид
Мадрид давно завоевал титул танцевальной столицы Европы — каждый день здесь проходят десятки мастер-классов от лучших танцоров Испании, фестивали, конкурсы и, конечно, невероятные вечеринки под ритмы бачаты и сальсы.

Я стану вашим проводником по танцевальному Мадриду: расскажу о популярных здесь социальных танцах, посоветую интересные классы, покажу любимые танцевальные места мадридцев и аутентичные таблао, где по вечерам танцуют фламенко.
89 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Танцевальные ритмы Мадрида
Танцевальные ритмы Мадрида

Что вас ожидает

Танцевальный мир Мадрида
Прогулка начнется в популярном танцевальном кубинском ресторане Мадрида: здесь мы поговорим об истории социальных танцев в Испании и разработаем для вас план танцевальных мероприятий на всё время путешествия по Мадриду. Вы узнаете, в чем заключаются особенности сальсы, бачаты, кизомбе, танго, зуку и других популярных танцевальных направлений. Разумеется, особое внимание мы уделим фламенко — символу испанской культуры: вы узнаете о философии танца и посетите старейшую школу фламенко в центре Мадрида, где уроки дают ведущие мастера стиля.

Таблао и вечеринки в лучших заведениях города
Каждый день в разных районах Мадрида одновременно проходят 15-20 танцевальных вечеринок! Это потрясающие эмоции, новые знакомства, встречи на паркете с удивительными партнёрами и партнёршами, которые оттачивают свои танцевальные навыки день за днём. Я покажу вам любимые места мадридцев, где каждый вечер танцуют зажигательную сальсу и бачату, а также расскажу о городских таблао, где можно поужинать, наслаждаясь настоящим фламенко в исполнении лучших танцовщиц.

Мастер-классы от именитых танцоров Испании
А если вы захотите повысить свой уровень мастерства и просто получить невероятные впечатления от общения с харизматичными испанскими педагогами, мы отправимся на мастер-класс в одну из лучших школ Испании, где часто делятся мастерством танцоры с мировым именем.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается танцевальный мастер-класс или вход на танцевальную вечеринку — от 8 евро с человека.
  • В зависимости от ваших интересов и предпочтений в программу экскурсии будет входить: 1. посещение школы фламенко и таблао; 2. посещение танцевального мастер-класса; 3. танцевальная вечеринка в одном из лучших заведений Мадрида.
Танцевальные ритмы Мадрида
Танцевальные ритмы Мадрида
Танцевальные ритмы Мадрида
Танцевальные ритмы Мадрида
Танцевальные ритмы Мадрида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Начав танцевать социальные танцы (сальса, бачата, кизомба, танго, зук) 8 лет назад, я влюбилась в них настолько, что это определило всю мою дальнейшую жизнь. Живя в Санкт-Петербурге, я занималась своей школой танцев и организовывала танцевальные вечеринки, фестивали, конкурсы и дугие мероприятия разного масштаба. Потом я пошла дальше и начала путешествовать по городам, где родились эти танцы. Сейчас я осуществила свою мечту и живу в самом центре танцевальной жизни, в Мадриде, уже целый год! С радостью поделюсь с вами всем, что знаю о местной танцевальной культуре, и составлю индивидуальную программу на даты вашего путешествия. Вместе мы прочувствуем живой пульс города!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ирина
9 января 2020
Вероника - чудесная:)) позитивная, оптимистичная, талантливая и при этом тонкий психолог.
Экскурсия при оптимальном количестве информации вызывала только приятные эмоции!
4 декабря 2018
Большое спасибо Веронике за чудесно организованный вечер. Это было незабываемо! Она рассказала нам очень много интересных вещей из истории танца, сопоставляя их с историей Испании, провела мастер-класс , провела по знаковым танцевальным площадкам. Вечер закончили в очень приятном ресторане. Большое спасибо Веронике за всё!!!
27 октября 2018
Моей подруге и мне очень понравилась экскурсия (мы оба занимались бальными танцами в детсве поэтому немного подготовлены в танцевальном плане). Вероника дала нам часный урок сальсы и бачаты в профессиональной танцевальной студии. Затем мы прошлись по нескольким танцевальным клубам в центре Мадрида. Для тех кто хочет почувсвовать танцевальный Мадрид, экскурсия с Вероникой просто обязательна!
4 мая 2018
Отличная экскурсия, подстраивается под интересы и знаниях туриста (это был не первый мой день в Мадриде). Вводная часть про город, прогулка по Мадриду, и дальше - танцы в целом и танцы в этом городе. И, конечно, практические занятия :) Не сомневайтесь, эта экскурсия более чем оправдает ваши ожидания!

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