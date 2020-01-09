4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Танцевальный мир Мадрида

Прогулка начнется в популярном танцевальном кубинском ресторане Мадрида: здесь мы поговорим об истории социальных танцев в Испании и разработаем для вас план танцевальных мероприятий на всё время путешествия по Мадриду. Вы узнаете, в чем заключаются особенности сальсы, бачаты, кизомбе, танго, зуку и других популярных танцевальных направлений. Разумеется, особое внимание мы уделим фламенко — символу испанской культуры: вы узнаете о философии танца и посетите старейшую школу фламенко в центре Мадрида, где уроки дают ведущие мастера стиля.

Таблао и вечеринки в лучших заведениях города

Каждый день в разных районах Мадрида одновременно проходят 15-20 танцевальных вечеринок! Это потрясающие эмоции, новые знакомства, встречи на паркете с удивительными партнёрами и партнёршами, которые оттачивают свои танцевальные навыки день за днём. Я покажу вам любимые места мадридцев, где каждый вечер танцуют зажигательную сальсу и бачату, а также расскажу о городских таблао, где можно поужинать, наслаждаясь настоящим фламенко в исполнении лучших танцовщиц.

Мастер-классы от именитых танцоров Испании

А если вы захотите повысить свой уровень мастерства и просто получить невероятные впечатления от общения с харизматичными испанскими педагогами, мы отправимся на мастер-класс в одну из лучших школ Испании, где часто делятся мастерством танцоры с мировым именем.