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Помпеи: входной билет с быстрым проходом

5
10 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Неаполя
Посетите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Помпеи с билетом для прохода без очереди.

Получите полное представление о жизни римского города и исследуйте археологические раскопки в удобном для вас темпе.
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Помпеи: входной билет с быстрым проходом
Помпеи: входной билет с быстрым проходом

Что вы увидите

  • Помпеи
Пройдите на территорию археологических раскопок в Помпеях без очереди
Посетите этот римский город 🏙️ со всеми его храмами, театрами, домами и общественными зданиями. Утром 24 августа 79 года извержение Везувия застигло 11 000 жителей Помпей врасплох. Это трагичное событие убило жителей города, и похоронило его под пеплом. Последствия этого события привели к созданию места археологических раскопок, одному из лучших в мире по уровню сохранности.
Осмотрите хорошо сохранившиеся руины, включая виллу Мистерий и амфитеатр
Исследуйте хорошо известные достопримечательности 🏛️, включая амфитеатр, виллу Мистерий, дом Веттиев и дом Фавна.
Важная информация
Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения. Возьмите с собой паспорт. Обратите внимание, что пивоварня (где именно производится пиво) закрыта для посетителей.
Обратите внимание!
  • Стоимость билета для прохода без очереди включена в цену
  • Подходит для людей на инвалидных креслах
Что входит
  • Билет для прохода без очереди
  • Плата за бронирование.
Что не входит
  • Тур с гидом
Начало и место завершения
🚩 Via Villa dei Misteri, 2, 80045 Pompei NA, Италия
Помпеи: входной билет с быстрым проходом
Помпеи: входной билет с быстрым проходом
Помпеи: входной билет с быстрым проходом
Помпеи: входной билет с быстрым проходом

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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10 отзывов оставили туристы

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