Пройдите на территорию археологических раскопок в Помпеях без очереди

Посетите этот римский город 🏙️ со всеми его храмами, театрами, домами и общественными зданиями. Утром 24 августа 79 года извержение Везувия застигло 11 000 жителей Помпей врасплох. Это трагичное событие убило жителей города, и похоронило его под пеплом. Последствия этого события привели к созданию места археологических раскопок, одному из лучших в мире по уровню сохранности.

Осмотрите хорошо сохранившиеся руины, включая виллу Мистерий и амфитеатр

Исследуйте хорошо известные достопримечательности 🏛️, включая амфитеатр, виллу Мистерий, дом Веттиев и дом Фавна.

Важная информация

Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения. Возьмите с собой паспорт. Обратите внимание, что пивоварня (где именно производится пиво) закрыта для посетителей.

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