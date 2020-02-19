84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох

Погрузиться во времена сотворения великих шедевров и открыть важные этапы истории и культуры Рима

Irene
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Irene – ваш гид
Безусловно, Музеи Ватикана одни из самых известных в мире.

Говорю именно так — Музеи, во множественном числе, потому что это целый комплекс музеев, коллекции которых создавались по воле многих Пап, господствовавших на престоле.

И этот процесс продолжается по сей день.

Моя задача — не просто объяснить вам, благодаря чему Музеи обрели столь высокий статус в мире, познакомить с шедеврами, их авторами и значением, но главное — погрузить в атмосферу времен и событий, когда эти творения создавались, и тем самым открыть историю и культуру различных эпох Рима.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии84 отзыва
4.93
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох

Программа

Мы с осуществим удивительное путешествие во времени. Вы пройдете по мозаичным полам Древнего Рима и увидите старинные чудеса, всемирно известные скульптуры, картины и другие произведения искусства, в том числе Аполлон Бельведерский, Лаокоон и сыновья, «Бельведерский Торс», который так поразил Микеланджело своей красотой, что он изобразил его на своде Сикстинской Капеллы, и саму Сикстинскую Капеллу. Я расскажу вам о выдающихся творениях, погружу в эпохи их создания так, чтобы вы поняли обстановку, нравы и увлечения тех времен.

В программе:

  • Музей Кьаромонти;
  • Двор «Сосновой Шишки»;
  • Музей Пия-Климата;
  • Галерея Канделябры;
  • Галерея гобеленов;
  • Галерея географических карт;
  • Апартаменты Св. Пия V;
  • Зал Собеского;
  • Зал Непорочного зачатия Деви Марии;
  • Станцы Рафаэля;
  • Апартаменты Борджиа;
  • Коллекция Современного Искусства;
  • Сикстинская Капелла.

В результате этой экскурсии вы поймете мировое значение искусства Музеев и станете лучше разбираться в истории и культуре Рима.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты (16 евро/взрослый; 8 евро/детский; детям до 6 лет — бесплатно). При бронировании билетов заранее, оплачивается дополнительный сбор в сумме 4 евро. Цены периодически меняются, уточняйте у меня.
  • Мы можем встретиться в вашем отеле (рекомендую) или перед входом в музей, однако там всегда многой людей и сложно друг друга найти
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irene
Irene
Буонджорно! Меня зовут Ирене. Я — итальянка и родилась в Риме. Я лицензированный профессиональный гид. По образованию филолог, закончила Римский университет и работаю в сфере туризма много лет. Долго прожила в России и именно вдали от дома начала открывать для себя Рим. Каждый раз, возвращаясь домой на каникулы, я заново исследовала этот город, находя новые места и памятники, церкви и руины. Я вбирала все красоты этого города всем сердцем и умом, как будто это видела в первый раз. Я старалась надышаться им, чтобы хватило до следующего приезда. Так я начала заново и углубленно изучать историю, культуру, искусство и традиции моего города. Теперь провожу экскурсии по Риму и Ватикану, чтобы передать вам свои ощущения и знания, дух моего родного города. У меня многолетний опыт работы с людьми разного уровня и возраста, я стараюсь найти индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы наше путешествие в мир истории было интересным, неутомительным и запоминающимся.
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84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Познавательная прогулка - все основные экспонаты Ватикана с историей есть. Мы остались под приятным впечатлением от общения с Ирен - все легко, интересно и с эмоциями. Огромное спасибо за отличный день вместе :)
15 января 2020
Несмотря на то, что мы не первый раз посещали музеи Ватикана, наш гид, Ирен, смогла буквально увлечь нас своим рассказом. Это не просто рассказ о картине или скульптуре, фреске, гобелене или мозаике, или их создателях.... Это реально "история шедевров и "зеркало" эпох", лучше не скажешь.
На многие, хорошо знакомые уже шедевры, взглянули под другим углом зрения. СПАСИБО!!!
20 ноября 2019
Экскурсия с гидом -местным жителем это всегда плюс. Экскурсия очень понравилась. Очень продуманная экскурсия. В той толпе туристов дать столько интересной и полной информации это очень дорогого стоит. Рекомендую.
11 ноября 2019
Прекрасная экскурсия с неповторимой Ирен! Спасибо!
31 октября 2019
Огромное спасибо Ирене за содержательную экскурсию! Мы рады, что посетили Ватикан с хорошим экскурсоводом и узнали столько нового и интересного в деталях о Риме и Ватикане. Экскурсия оставила самое яркое впечатление.
11 октября 2019
Добрый день! Спасибо Ирен за интереснейшую экскурсию по Ватикану. Несмотря на очень жаркую погоду в июле, мы получили удовольствие. Ирен - настоящий патриот и это радует! Экскурсия была построена так, что мы узнали невероятно много информации, увидели большое количество залов музеев. Мы только успевали восхищаться. Спасибо Вам большое.
5 октября 2019
Замечательная гид, всё понятно и очень занимательно рассказывает.
11 сентября 2019
Три часа пролетели очень быстро и интересно.
10 сентября 2019
Одна из самых запоминающихся экскурсий. Ирэна ярко и интересно рассказала нам историю Ватикана и шедевров, хранящихся в его музеях. Экскурсия была очень содержательной и емкой, мы получили ответы на все наши вопросы. Ирена сама интересна как человек, она очень солнечный, улыбчивый, коммуникабельный и доброжелательный человек, построила экскурсию с учётом наших интересов и возможностей. Мы будем рекомендовать этого гида всем своим друзьям.
7 сентября 2019
Огромное спасибо Ирен за экскурсию. Было очень интересно! Ирен замечательный гид, ответила также на все наши дополнительные вопросы об Италии. Рекомендую!
Ещё 74 отзыва

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