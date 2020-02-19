84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы с осуществим удивительное путешествие во времени. Вы пройдете по мозаичным полам Древнего Рима и увидите старинные чудеса, всемирно известные скульптуры, картины и другие произведения искусства, в том числе Аполлон Бельведерский, Лаокоон и сыновья, «Бельведерский Торс», который так поразил Микеланджело своей красотой, что он изобразил его на своде Сикстинской Капеллы, и саму Сикстинскую Капеллу. Я расскажу вам о выдающихся творениях, погружу в эпохи их создания так, чтобы вы поняли обстановку, нравы и увлечения тех времен.

В программе:

Музей Кьаромонти;

Двор «Сосновой Шишки»;

Музей Пия-Климата;

Галерея Канделябры;

Галерея гобеленов;

Галерея географических карт;

Апартаменты Св. Пия V;

Зал Собеского;

Зал Непорочного зачатия Деви Марии;

Станцы Рафаэля;

Апартаменты Борджиа;

Коллекция Современного Искусства;

Сикстинская Капелла.

В результате этой экскурсии вы поймете мировое значение искусства Музеев и станете лучше разбираться в истории и культуре Рима.