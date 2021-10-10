Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите в музеи Ватикана без ожидания в длинной очереди
Полюбуйтесь изысканным искусством в одной из крупнейших в мире коллекций
Взгляните на работы великих итальянских мастеров: Рафаэля, Микеланджело и многих других
Пройдите в музеи Ватикана без очереди в ходе экскурсии по музеям, Сикстинской капелле и Станцам Рафаэля.
На два часа вы погрузитесь в великолепие искусства и культуры в одном из самых значительных музеев мира. Вас ждут работы величайших художников всех времен. Осмотрите Станцы Рафаэля, работы Микеланджело в Сикстинской капелле, произведения Джотто, Леонардо и Караваджо в Пинакотеке, а также шедевры Ван Гога, Матисса и Мура в зоне, посвященной современному искусству.
Вы познакомитесь с величайшими шедеврами классической древности, посетите этрусский и египетский музеи с коллекциями, охватывающими столетия, и увидите неевропейские коллекции в Этнологическом музее.
Ответы на вопросы
Что входит
Проход вне очереди
Плата за вход
Услуги официального гида
Наушники
Бесплатный Wi-Fi на месте встречи
Ванная комната
Станция подзарядки устройств
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Шорты
Короткие юбки
Майки
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
В помещении необходимо носить защитную маску
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 148 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Jesus Miguel
10 окт 2021
(Испания)
Очень профессиональные и внимательные сотрудники, особенно Дарио, который когда-то нанимал онлайн, отправил нам сообщение и предоставил возможность помочь нам во всем. Гид был очень хорошим, и визит, несмотря на длительность, был быстрым. В офисе мы спросили Дарио об экскурсии по Колизею, и, несмотря на ее завершение, он пообещал попытаться найти брешь и через некоторое время нашел нам место в Колизее на следующий день. Сервис, заслуживающий 5 звезд
R
Rossana
16 сен 2021
(Италия)
Я скептически относился к бронированию этого продукта, так как он не получил хороших отзывов. Я убедил себя забронировать его, потому что отзывы были старые, из-за скидки и цены. Никогда не было лучшего выбора, отличного гида в небольшой группе, которая знала, как лучше всего рассказать нам о чудесах музеев Ватикана. Спасибо, Кьяра, и спасибо, гыг!
A
Andreas
4 ноя 2021
Eine wirklich tolle Erfahrung! Die Kunstwerke und Skulpturen in den vatikanischen Museen sind wirklich atemberaubend und gegen Ende der Tour erfolgt der Höhepunkt: Der Aufenthalt in der sixtinischen Kapelle, ein einziges Gesamtkunstwerk und Aufenthaltsort der Kardinäle, wenn diese den Papst wählen.. Unser Guide Deny M. hat uns mit sehr guten Deutschkenntnissen durch die Museen / sixtinische Kapelle geführt, hatte ein enormes Fachwissen, hat auch immer wieder passende Hintergrundgeschichten eingebracht und hat auch die Kinder in der Gruppe mehrfach gut integriert und ihnen altersgemäße Erklärungen gegeben. Ich kann eine deutschsprachige Tour mit Deny nur empfehlen!