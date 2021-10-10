Пройдите в музеи Ватикана без очереди в ходе экскурсии по музеям, Сикстинской капелле и Станцам Рафаэля.

На два часа вы погрузитесь в великолепие искусства и культуры в одном из самых значительных музеев мира. Вас ждут работы величайших художников всех времен. Осмотрите Станцы Рафаэля, работы Микеланджело в Сикстинской капелле, произведения Джотто, Леонардо и Караваджо в Пинакотеке, а также шедевры Ван Гога, Матисса и Мура в зоне, посвященной современному искусству.

Вы познакомитесь с величайшими шедеврами классической древности, посетите этрусский и египетский музеи с коллекциями, охватывающими столетия, и увидите неевропейские коллекции в Этнологическом музее.