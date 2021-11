Eine wirklich tolle Erfahrung! Die Kunstwerke und Skulpturen in den vatikanischen Museen sind wirklich atemberaubend und gegen Ende der Tour erfolgt der Höhepunkt: Der Aufenthalt in der sixtinischen Kapelle, ein einziges Gesamtkunstwerk und Aufenthaltsort der Kardinäle, wenn diese den Papst wählen.. Unser Guide Deny M. hat uns mit sehr guten Deutschkenntnissen durch die Museen / sixtinische Kapelle geführt, hatte ein enormes Fachwissen, hat auch immer wieder passende Hintergrundgeschichten eingebracht und hat auch die Kinder in der Gruppe mehrfach gut integriert und ihnen altersgemäße Erklärungen gegeben. Ich kann eine deutschsprachige Tour mit Deny nur empfehlen!