Амстердам: круиз по городским каналам

Осмотрите самые живописные места Амстердама во время круиза по каналам продолжительностью 1 час 15 минут

4.4
4432 отзыва
Круиз
в группе до 100 чел.
Осмотрите самые живописные места Амстердама во время круиза по каналам продолжительностью 1 час 15 минут.

Вы увидите исторический центр города, мост Магере-Брюг, Золотую излучину и многое другое.
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам
Амстердам: круиз по городским каналам

Что вы увидите 🤩

  • Музейный квартал, Амстердам
  • Магере-Брюг
  • Грахтенгордел
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 1 час до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Насладитесь прогулкой по каналам
  2. Откройте для себя город — исторический центр, включая Тощий мост, Золотую Излучину и другие
  3. Осмотрите достопримечательности Амстердама во время круиза по его знаменитым каналам
Амстердам лучше всего смотрится с воды, и в ходе прогулки продолжительностью 1 час 15 минут вы увидите лучшее в этом историческом городе. Вы прокатитесь мимо новых зданий, мостов и многого другого, что уходит корнями в историю, но все время меняется.
Прогулка по каналам Амстердама предлагает вам фантастические виды на здания 17-го века, обрамляющие берега и в то же время растущий город века 21-го. Вы увидите Амстердам таким, какой он есть: от Золотой излучины до Оверхукса, современнейшего квартала города, и от Музыкального дома в заливе до старинного корабля Амстердам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз на 1 час 15 минут по каналам, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Что не входит
  • Еда и напитки (обратите внимание, что их нельзя купить на борту)
  • Бронирование сидений
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
22 янв 2020
Это было легко забронировать, легко найти офис, и они любезно позволили нам в более раннем круизе, поскольку мы были там рано. Лодка была просторной, отопление в декабре было теплым, и было приятно прикоснуться к елочным украшениям. Хотя наушники для тура были не самыми удобными, они отлично работали, и водитель добавил свои собственные дополнения. Ездить было гладко и много фото возможностей. Squidgee, чтобы удалить конденсат из окон, был хорошим прикосновением, хотя он заставил нас обоих посмеяться, и нам на самом деле никогда не нужно было его использовать.
O
22 июля 2019
В русском аудиогиде много ошибок, связанных с датами. Фрагмент про цирк повторился дважды.
Капитан рассказывал по английски, но так как речь не чёткая многое не слышно/не понятно. А к концу круиза он и вовсе прекратил давать комментарии.
Если повезёт с попутчиками, то все будет хорошо слышно и круиз пройдёт приятно. Но у нас рядом сидела голландская семья с двумя маленькими плачущими детьми, и ещё тремя детьми от 10 до 14, которые постоянно кричали, и которых громко успокаивали родители.
А
29 июля 2021
It was a nice boat trip with plenty of information. View can be somewhat limited due to the roof and windows, particularly if sitting towards the aisle. Voice computer for multilingual explanations needed to be restarted once. But the captain provided lots of information in the meantime, and did also provide additional information thourhout the trip. The boat had a comfortable standard, with toilet as well. Rain protection was given. The roof is open during dry weather.
Ещё 4429 отзывов

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