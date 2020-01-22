Амстердам лучше всего смотрится с воды, и в ходе прогулки продолжительностью 1 час 15 минут вы увидите лучшее в этом историческом городе. Вы прокатитесь мимо новых зданий, мостов и многого другого, что уходит корнями в историю, но все время меняется.

Прогулка по каналам Амстердама предлагает вам фантастические виды на здания 17-го века, обрамляющие берега и в то же время растущий город века 21-го. Вы увидите Амстердам таким, какой он есть: от Золотой излучины до Оверхукса, современнейшего квартала города, и от Музыкального дома в заливе до старинного корабля Амстердам.