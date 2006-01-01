Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

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Амстердам: мировой бестселлер!

Прочесть историю Голландии, как книгу, увидеть символы города и погрузиться в захватывающие сюжеты

Элен
Элен – Гид из Амстердама
Судьба Королевства Нидерланды — это приключенческая повесть с элементами комедии, драмы и романтизма.

Я смогу рассказать об «академичной» истории 📖 страны и города так, чтобы в неё органично вплелись мистика и ключи к символам Амстердама.

Вы рассмотрите визитные карточки столицы ⭐️ и самые необычные архитектурные памятники, узнаете о жизни города в Средневековье и не упустите массу интересных деталей на улицах и берегах каналов.

Начните роман с Амстердамом!
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €150 за экскурсию

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Амстердам: мировой бестселлер!
Амстердам: мировой бестселлер!

Что вас ожидает

Лицо Амстердама
Я познакомлю вас с главными местами столицы ⭐️, где немного расскажу о хронике Королевства Нидерланды. Вы побываете:

  • На центральной площади Дам и у Королевского дворца, бывшей Ратуши. Сегодня здесь много уличных артистов, а о событиях прошлого я обязательно расскажу.
  • У Новой церкви — готической красавицы из Средних веков. Вы узнаете, почему это место — один из символов Амстердама.
  • Во дворик бегинок, где вы ощутите атмосферу спокойствия и тишины, а я затрону тему столичных хофов (богаделен).
  • На площади Рембрандта: здесь вас встретят герои «Ночного дозора» и самые интересные факты из биографии художника.

Лабиринт разнообразия
Каналы Амстердама похожи на сеть, в которой запутались местные диковинки. Вы увидите два самых узких дома и плавучий рынок цветов, где большую часть года кружится голова от сладких ароматов. Пройдёте через «ворота в XV век» — на средневековой рыночной площади, вообразив, как бойко шла тут когда-то торговля. Я отведу вас к самому красивому буддийскому храму в Европе, покажу уникальные дома из дерева, великолепный мост через реку Амстел и множество других сюрпризов столицы.

Амстердам: мировой бестселлер!
Амстердам: мировой бестселлер!
Амстердам: мировой бестселлер!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Элен
Элен
В Голландии я оказалась в 2006 году, благодаря необъяснимой, невероятной цепочке мистических событий — чему несказанно рада! Влюбилась в эту страну с первого взгляда, и... похоже, навсегда! Интенсивная практика с профессиональными гидами, которые живут и работают здесь много лет, и почетное звание «гид» — теперь моя профессия, любимейшее хобби и дело моей жизни! В 2016 году произошло знаменательное событие в моей жизни — посвящение в Космоэнергетику! С этого момента вместе с интересными экскурсиями вы получите заряд ярких эмоций, позитива и превосходного настроения! Однажды, красавица Марлен Дитрих сказала: «Любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нём пришлось испытать». Я помогу Вам поймать те самые энергии, благодаря которым Амстердам пополнит ваш список самых любимых городов мира! Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше. Я предлагаю вам совершить «голландскую перезагрузку»! Добро пожаловать в Страну Чудес!
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