Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

Что вас ожидает

Лицо Амстердама

Я познакомлю вас с главными местами столицы ⭐️, где немного расскажу о хронике Королевства Нидерланды. Вы побываете:

На центральной площади Дам и у Королевского дворца , бывшей Ратуши. Сегодня здесь много уличных артистов, а о событиях прошлого я обязательно расскажу.

и у , бывшей Ратуши. Сегодня здесь много уличных артистов, а о событиях прошлого я обязательно расскажу. У Новой церкви — готической красавицы из Средних веков. Вы узнаете, почему это место — один из символов Амстердама.

— готической красавицы из Средних веков. Вы узнаете, почему это место — один из символов Амстердама. Во дворик бегинок , где вы ощутите атмосферу спокойствия и тишины, а я затрону тему столичных хофов (богаделен).

, где вы ощутите атмосферу спокойствия и тишины, а я затрону тему столичных хофов (богаделен). На площади Рембрандта: здесь вас встретят герои «Ночного дозора» и самые интересные факты из биографии художника.

Лабиринт разнообразия

Каналы Амстердама похожи на сеть, в которой запутались местные диковинки. Вы увидите два самых узких дома и плавучий рынок цветов, где большую часть года кружится голова от сладких ароматов. Пройдёте через «ворота в XV век» — на средневековой рыночной площади, вообразив, как бойко шла тут когда-то торговля. Я отведу вас к самому красивому буддийскому храму в Европе, покажу уникальные дома из дерева, великолепный мост через реку Амстел и множество других сюрпризов столицы.