8 отзывов оставили туристы

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Амстердам пешком и на кораблике!

5
8 отзывов
ВкусГолландии
ВкусГолландии – Гид из Амстердама
Отправляйтесь на пешеходную экскурсию ⛳ по must-see достопримечательностям Амстердама.

Вы прогуляетесь 👣 по историческому центру города – Голландии XVII века, увидите единственный в своем роде плавучий цветочный рынок и прокатитесь на кораблике по каналам города.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €35 за человека

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Амстердам пешком и на кораблике!
Амстердам пешком и на кораблике!
Амстердам — истинная столица ⭐️ свободы и романтики. Здесь вас ждёт единственный в мире плавучий цветочный рынок, легендарные каналы, причудливая архитектура, кривые улочки и потайные дворы. Вы увидите всё, чем славится Амстердам, а мы познакомим вас со столицей Нидерландов просто, понятно и с юмором!
Что вас ожидает
Город-музей
Где, как не в Амстердаме, можно потеряться в пространстве от количества достопримечательностей! Здесь буквально каждый старинный дом охраняется муниципалитетом как памятник. А центр города — живые декорации Голландии XVII века с темными подворотнями, тесными улочками и особой атмосферой. Вы пройдёте по узким улицам и ярким площадям — и познакомитесь с главными символами Амстердама под наши увлекательные рассказы о городе.
Цветы, алмазы и другие «секреты»
Девиз Амстердама: можно всё, если мы не мешаем другим. Здесь легализовали употребление лёгких наркотиков в «кофешопах», а красные фонари района Де Валлен вполне законно зазывают немного согрешить. Вы пройдёте по любопытным районам голландской столицы, а ещё увидите единственный в мире плавучий цветочный рынок, который находится прямо на канале. Следом побываете на алмазной фабрике, ведь Амстердам — мировой центр ювелиров. Мастера расскажут секреты огранки бриллиантов, а желающим подберут украшения на любой вкус и кошелёк.
Каналы, каналы и ещё раз каналы
Замысловатая планировка Амстердама многих пугает, но романтика извилистых улочек и косых домов на каналах всё же оказывается сильнее. Пешеходная прогулка 👣 плавно перейдёт в речную, чтобы вы смогли прочувствовать ту самую атмосферу с правильного ракурса. Мосты, каналы, цветы, велосипеды, множество ярких домов — всё гармонично смешается в этом чудесном городе и предстанет перед вами с воды. А вам останется лишь наслаждаться видом на город 🏙️, будто сошедшим с открытки!
Что входит
  • Услуги гида
  • Прогулка на кораблике по каналам города
  • Посещение алмазной фабрики
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Dam square, главная площадь города
Место завершения
🏁 Museumplein
Амстердам пешком и на кораблике!
Амстердам пешком и на кораблике!
Амстердам пешком и на кораблике!
Амстердам пешком и на кораблике!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВкусГолландии
ВкусГолландии
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8 отзывов оставили туристы

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