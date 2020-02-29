5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Микс истории и инноваций

Вы рассмотрите современный жилой квартал, получивший национальную премию в области архитектуры и дизайна. Узнаете, какой исторический артефакт нашли во время строительства и что с ним сделали. Следом пересечете удивительный пешеходный мост и увидите арт-объект, созданный из плавучих садов. Пройдете по нетуристической улице, наполненной необычными магазинчиками, и купите лучшую арахисовую пасту местного производителя.

Амстердам изнутри

Я покажу район, названный в честь российского царя, и раскрою тайны улицы, где подъезды обозначены не номерами, а месяцами года и городами. Кроме того, вы погуляете по огромному парку, построенному на месте старого кладбища, и узнаете о его связи с семьей Ван Гога. А также заглянете в благотворительную комиссионку, где нидерландцы любого достатка покупают бокалы, диваны и клюшки для гольфа.

Вкусы Амстердама

На улице, где раньше находилась мельница для помола какао-бобов, вы зайдете в музей Шоколада и вдохнете аромат сладких картин. В старинной крафтовой пивоварне, расположившейся под кукурузной мельницей, выпьете дегустационный сет из 6 сортов пива. А на одном из самых колоритных рынков мира продегустируете вкуснейшую уличную еду. Что не сможете доесть, отдадите цаплям и чайкам, ведь они — часть городской жизни.