5 отзывов оставили туристы

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Небанальный Амстердам

Выйти за пределы туристического кольца и увидеть, как и чем живут нидерландцы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Оксана
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Оксана – Гид в Амстердаме
Вы погуляете по Восточному Амстердаму и раскроете «секретную» сторону города: заглянете в тайные дворики и благотворительную комиссионку, исследуете ультрасовременный жилой квартал, пройдете по мосту, напоминающему гигантскую змею, и попробуете стрит-фуд на местном рынке.

А еще услышите 100 и 1 историю 📖 о том, каково это — быть нидерландцем!
Небанальный Амстердам
Небанальный Амстердам

Что вас ожидает

Микс истории и инноваций
Вы рассмотрите современный жилой квартал, получивший национальную премию в области архитектуры и дизайна. Узнаете, какой исторический артефакт нашли во время строительства и что с ним сделали. Следом пересечете удивительный пешеходный мост и увидите арт-объект, созданный из плавучих садов. Пройдете по нетуристической улице, наполненной необычными магазинчиками, и купите лучшую арахисовую пасту местного производителя.

Амстердам изнутри
Я покажу район, названный в честь российского царя, и раскрою тайны улицы, где подъезды обозначены не номерами, а месяцами года и городами. Кроме того, вы погуляете по огромному парку, построенному на месте старого кладбища, и узнаете о его связи с семьей Ван Гога. А также заглянете в благотворительную комиссионку, где нидерландцы любого достатка покупают бокалы, диваны и клюшки для гольфа.

Вкусы Амстердама
На улице, где раньше находилась мельница для помола какао-бобов, вы зайдете в музей Шоколада и вдохнете аромат сладких картин. В старинной крафтовой пивоварне, расположившейся под кукурузной мельницей, выпьете дегустационный сет из 6 сортов пива. А на одном из самых колоритных рынков мира продегустируете вкуснейшую уличную еду. Что не сможете доесть, отдадите цаплям и чайкам, ведь они — часть городской жизни.

Организационные детали

  • Маршрут может незначительно измениться в зависимости от времени, дня недели, погоды, ваших предпочтений и настроения.
  • На прощание я пришлю вам файл со списком своих любимых мест.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии — 3-4,5 евро за порцию.
Небанальный Амстердам
Небанальный Амстердам
Небанальный Амстердам
Небанальный Амстердам
Небанальный Амстердам
Небанальный Амстердам
Небанальный Амстердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я журналист, копирайтер, сторителлер, предприниматель, гид, мама трехлетней дочки, говорящей на 4 языках, и партнер владельца инновационной компании. Долгие годы работы в медиа и PR помогают мне узнавать о любом месте больше, чем написано в путеводителях. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и любовью к Нидерландам — стране, которая не перестает удивлять меня уже несколько лет.
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5 отзывов оставили туристы

29 февраля 2020
Замечательно !!! Шли на экскурсию, а попали на увлекательную прогулку по городу в сопровождении радушного друга. Оксана яркая личность, доброжелательный, открытый и очень позитивный человек. Вначале экскурсии она уточнила у нас, что нас интересует, что мы хотели бы увидеть и учитывала это во время маршрута. Мы действительно увидели небанальный Амстердам. Мы забыли о времени и не обращали внимание на холодный ветер, слушали, смотрели, задавали вопросы и вместо сухой справочной информации получали ответы грамотного, приятного экскурсовода, любящего Амстердам. Оксана замечательный рассказчик, сказывается её журналистское прошлое и настоящее, а ещё она сторителлер и поведала нам много интересного о стране, о жителях города, их образе жизни, увлечениях и проектах. Это лучшая экскурсия в нашем путешествии !!!Благодаря тому, что Оксана передает частичку себя в своей работе, Амстердам для нас стал ближе. ярче, понятнее. Огромное Вам спасибо, Оксана и всего Вам наилучшего!
21 января 2020
Спасибо Оксане за действительно небанальный Амстердам и очень комфортное проведение экскурсии. Интересно, познавательно, нестандартно! Оксана очень разносторонне и глубоко эрудирована в различных областях, поэтому общение было насыщенным и очень познавательным. Жаль, что экскурсия и световой день имеют временные ограничения, но все последующие дни нашего пребывания в Амстердаме мы вспоминали экскурсию и подсказки Оксаны. Всем рекомендую прогуляться вместе с Оксаной и открыть для себя много интересного и нестандартного в таком удивительном городе. Спасибо, Оксана! Успехов и удачи!!!
Юрий
13 января 2020
Места были интересные и оригинальные, жаль времени мало)
13 января 2020
Было очень интересно и познавательно. Спасибо.
10 января 2020
Экскурсия очень понравилась, маршрут отличается от стандартных туристических. Тем он и интересен, мы увидели жизнь простых жителей Амстердама, получили много информации о быте, вспомнили сквотеров, узнали об отношении к экологии. Увидели как переделывают старые склады в современное жилье. Посетили много интересных мест, самый старый бар Амстердама, попробовали вкусное пиво, побывали на мельнице, закупились в магазине секонд-хенда, в общем испытали массу положительных эмоций. Оксана окунула нас в атмосферу небанального и нетуристического Амстердама, чем еще больше влюбила в этот город. Спасибо

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