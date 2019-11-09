4 отзыва оставили туристы

Голландия очень разная. И безусловно, чтобы почувствовать дух этой страны, необходимо оказаться в рыбацко-деревенских пейзажах. Предлагаю отправиться на прогулку 👣 в провинциальную Голландию с её традиционными промыслами и ремеслами, с ухоженными полями и фермами, с осушенными болотами и торфяниками.

По счастью, совсем недалеко от Амстердама, располагается сказочное местечко — живописная деревушка Заансе Сханс, в которой собраны деревянные домики XVІІ века со всех концов Нидерландов. Каждый дом здесь — как живая открытка! Заансе Сханс является музеем под открытым небом, но это не «потёмкинская деревня». Люди в деревне работают и живут.

Программа

Во время прогулки мы заглянем в мастерскую по изготовлению кломпенов, где прямо на наших глазах сделают новенький башмачок. И побываем в музее, в котором собрана старая деревянная обувь, сохранившаяся до наших дней. Еще мы с вами посетим сыроварню и познакомимся с тайной создания знаменитых голландских сыров и попробуем их по-голландски.

И конечно, Заансе Сханс — рай для тех, кто мечтал посмотреть на действующие старинные мельницы. Здесь и мельница-лесопилка, и мельница, на которой делают масло, и уникальная мельница по изготовлению красок. Самое интересное, что в каждую мельницу можно зайти и узнать, как работают мельницы, а еще можно подняться на смотровую площадку и послушать, как звучат подгоняемые вечным ветром мельничные крылья и полюбоваться на деревеньку с мельничной высоты.