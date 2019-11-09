4 отзыва оставили туристы

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Парк мельниц — Заансе Сханс

Почувствовать дух традиционной Голландии среди открыточных рыбацко-деревенских пейзажей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча от центрального вокзала Амстердама
  • Заказать экскурсию

180 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Ekaterina
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
Ekaterina – Гид в Амстердаме
Голландия очень разная.

И безусловно, чтобы почувствовать дух этой страны, необходимо оказаться в рыбацко-деревенских пейзажах.

Предлагаю отправиться на прогулку 👣 в провинциальную Голландию с её традиционными промыслами и ремеслами, с ухоженными полями и фермами, с осушенными болотами и торфяниками.
Парк мельниц — Заансе Сханс
Парк мельниц — Заансе Сханс

По счастью, совсем недалеко от Амстердама, располагается сказочное местечко — живописная деревушка Заансе Сханс, в которой собраны деревянные домики XVІІ века со всех концов Нидерландов. Каждый дом здесь — как живая открытка! Заансе Сханс является музеем под открытым небом, но это не «потёмкинская деревня». Люди в деревне работают и живут.

Программа

Во время прогулки мы заглянем в мастерскую по изготовлению кломпенов, где прямо на наших глазах сделают новенький башмачок. И побываем в музее, в котором собрана старая деревянная обувь, сохранившаяся до наших дней. Еще мы с вами посетим сыроварню и познакомимся с тайной создания знаменитых голландских сыров и попробуем их по-голландски.

И конечно, Заансе Сханс — рай для тех, кто мечтал посмотреть на действующие старинные мельницы. Здесь и мельница-лесопилка, и мельница, на которой делают масло, и уникальная мельница по изготовлению красок. Самое интересное, что в каждую мельницу можно зайти и узнать, как работают мельницы, а еще можно подняться на смотровую площадку и послушать, как звучат подгоняемые вечным ветром мельничные крылья и полюбоваться на деревеньку с мельничной высоты.

Парк мельниц — Заансе Сханс
Парк мельниц — Заансе Сханс
Парк мельниц — Заансе Сханс
Парк мельниц — Заансе Сханс
Парк мельниц — Заансе Сханс
Парк мельниц — Заансе Сханс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала от центрального вокзала Амстердама.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ekaterina
Ekaterina
Я Катя, ВЛЮБЛЁННАЯ в НИДЕРЛАНДЫ! Cейчас живу в одном из самых красивых и удивительных городов мира — в Амстердаме. В один прекрасный день я поняла, что безвозвратно и горячо влюбилась. И хочу делиться этой любовью. С теми, кто любит открывать новые места нашей планеты. С теми, кто давно грезит о тюльпановых полях, мельницах и деревянных башмачках — кломпах. И даже с теми, кто оказался здесь случайно. Уверена, равнодушным не останется никто. Так моя любовь к этому городу переросла в профессию, и я стала гидом. C 2012 года работаю в сфере туризма. Если хотите интересно прогуляться по Амстердаму и окрестностям, в тёплой и дружеской атмосфере, тогда я ваша идеальная компания.
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4 отзыва оставили туристы

9 ноября 2019
Очень понравилась эта экскурсия. Очень красивая деревня, тишина и красота природы.
9 ноября 2019
Супер!!!!
6 мая 2019
Экскурсия понравилась, очень приятное место и гид хорошо рассказала про все мельницы, и вообще, про местные башмачки. Все было замечательно.
9 мая 2017
Катя, большое спасибо. Мы провели чудесных 6 часов в Вашей компании. Мы благодарим Вас за полный и интересный рассказ, вкусный обед, душевную атмосферу. Все понравилось: и подъем на мельницу, и прогулка по городу, и дегустация сыров, и поездка в Эдам и Волендам, и обед у озера. Вы замечательный собеседник. Всем рекомендуем Вашу экскурсию.

Ekaterina проводит ещё 1 экскурсию

Ценности АмстердамаЦенности АмстердамаЦенности Амстердама
120 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Увлекательное путешествие по городу с погружением в удивительные истории и места
Предлагаю вместе со мной совершить увлекательное путешествие по городу вашей мечты: погрузиться в пеструю мешанину языков и наций, прогуляться по лабиринту городских улочек, каналов, мостов, милых магазинчиков и домиков с самыми разнообразными фасадами.

Экскурсии в Заансе-Сханс

Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группеМельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группеМельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
60 за человека
2.5 часа
Проникнуться истинно голландским колоритом в красивейшем пригороде Амстердама
Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмаки и, конечно, ветряные мельницы. К двум последним мы и отправимся с центрального вокзала Амстердама! Вы исследуете самобытную деревушку Зансе-Сханс, над которой витает запах шоколада, проникнете в тайны сыроварения, а еще разберетесь в особенностях местных коров и голландском чувстве юмора.
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
190 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Открыть старинные Нидерланды: ветряные гиганты, изящные кломпы, традиционный сыр и какао
Заансе-Сханс — уникальная частичка голландской истории на реке Заан. Забудьте назойливый шум Амстердама: вы попадете в те самые Нидерланды, которые путешественники могли увидеть столетия назад. Увидите домики купцов и ремесленников, посетите мельницы и бакалейную лавку XIX века и узнаете об укладе сельского дома изнутри.
Мультикарта в АмстердамеМультикарта в АмстердамеМультикарта в Амстердаме
65 за билет
1 час
Посетить лучшие музеи столицы и окрестных городов и проплыть на лодке по каналам
Увидеть работы великих импрессионистов в Рейксумзеуме и музее ван Гога, насладиться панорамой старого города с крыши научного музея или заглянуть в плавучий дом? С картой «I amsterdam» вы не потеряете время в очередях и успеете осмотреть все главные локации города. Распланируйте программу и исследуйте голландскую столицу за 24, 48, 72, 96 или 120 часов.
Деревня и парк мельниц Заансе СхансДеревня и парк мельниц Заансе СхансДеревня и парк мельниц Заансе Сханс
300 за экскурсию
3.5 часа
3 отзыва
Вся правда о деревянных башмаках, история и традиции Нидерландов — в гостях у старых мастеров
Во время поездки в традиционную голландскую деревню вы посетите старинные мастерские и узнаете всю правду о деревянных башмаках, а также познакомитесь с историей и традициями Нидерландов.
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий ВолендамДеревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий ВолендамДеревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
140 за человека
5 часов
2 отзыва
Идиллические пейзажи колоритных голландских деревень, расписные башмачки, рыбные блюда и много сыра
Вы отправитесь на встречу с настоящей голландской глубинкой. Я покажу вам ветреный Заансе Сханс, усеянный очаровательными ярко-зелеными домиками. Вы узнаете о появлении мельниц и поймете, почему некоторые голландцы до сих пор обуваются в деревянные кломпы. А в Волендаме познакомитесь с бытом рыбаков и попробуете блюда из угря и различные сорта сыра.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсияЗансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсияЗансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
От 222 за экскурсию
4.5 часов
55 отзывов
Тюльпаны, велосипеды, башмачки-кломпы, ветряные мельницы и сыр — путешествие в настоящую Голландию
Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмачки-кломпы и, конечно же, ветряные мельницы! С центрального вокзала Амстердама мы отправимся в Зансе-Сханс, очаровательную деревушку, над которой витает запах шоколада.

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