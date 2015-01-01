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Прогулка на лодке для большой компании

TicketsS
TicketsS – Гид из Амстердама
Друзья – это хорошо, а друзья на персональной лодке ⚓ с музыкой и напитками – просто отлично! Не упустите возможность отправиться в круиз по каналам Амстердама.

Индивидуальная экскурсия ⛳ проводится ежедневно с 9 утра до 10 вечера.

Подойдёт как молодёжи, так и родителям с детьми, которых уже ничем не впечатлишь.
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Прогулка на лодке для большой компании
Прогулка на лодке для большой компании

Что вы увидите

  • каналы Амстердама
  • обзорный вид на центр города
Важно!
ЭКСКУРСИЯ ДОСТУПНА ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ГРУППЫ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК.
Уникальная прогулка 👣 на лодке ⚓ в центре города с отправной точкой в одном из самых красивых 🤩 и многоликих районах города - Квартале красных фонарей.
Данная лодка вмещает до 24 человек внутри, и 14 человек на задней палубе снаружи (лодка полуоткрытого типа). Вне зависимости от погоды вы сможете приятно провести время. Все окна судна также можно открывать, чтобы сполна насладиться видами города.
Стартуя из района квартала Красных фонарей, круиз по каналам продлится 1, 5 часа, после чего вернется на исходный пункт.
Что входит
  • 4 напитка (на человека)
  • 1, 5 часовой круиз
  • капитан судна
  • музыка
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Oude zijds voorburgwal 72
Прогулка на лодке для большой компании
Прогулка на лодке для большой компании
Прогулка на лодке для большой компании
Прогулка на лодке для большой компании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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