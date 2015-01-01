Важно!

ЭКСКУРСИЯ ДОСТУПНА ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ГРУППЫ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК.

Уникальная прогулка 👣 на лодке ⚓ в центре города с отправной точкой в одном из самых красивых 🤩 и многоликих районах города - Квартале красных фонарей.

Данная лодка вмещает до 24 человек внутри, и 14 человек на задней палубе снаружи (лодка полуоткрытого типа). Вне зависимости от погоды вы сможете приятно провести время. Все окна судна также можно открывать, чтобы сполна насладиться видами города.

Стартуя из района квартала Красных фонарей, круиз по каналам продлится 1, 5 часа, после чего вернется на исходный пункт.