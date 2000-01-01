Anastasia проводит ещё 21 экскурсию

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Город глазами моряка

Улицы Амстердама всегда были заполнены отважными капитанами и отчаянными искателями приключений, путешественниками, купцами и прочим странствующим людом. Здесь пахло свободой, жаждой новых открытий, авантюрами и богатством. Гуляя по старинным улочкам и набережным каналов, вы посмотрите на его историю глазами моряка — глазами, которые помнят самые яркие события и жуткие пожары, крутые взлёты и обидные падения в жизни города.

Главные пункты маршрута

Проследить жизнь мореплавателей помогут общеизвестные достопримечательности, которые вы откроете с совершенно иного ракурса.

— Среди них будет важнейший транспортный узел — сказочный Центральный вокзал; бывший портовый и промышленный квартал; Дом Рембрандта и Королевский дворец.

— Остроугольная Башня плача уведет к знаменательному событию: старту экспедиции Генри Хадсона на поиски западного пути в Индию.

— Возле португальской синагоги и главного католического храма города — собора Святого Николая, покровителя моряков — поговорим о духовной стороне жизни мореходов. А потом спустимся с небес на землю прямо в квартал Красных фонарей.

— Вы побываете на площади Ньивмаркт со старинной весовой палатой, где взвешивалось зерно, какао, специи и даже корабельные якоря c артиллерийскими снарядами.

— На блошином и цветочном рынках речь пойдет об истории заморских товаров.

— Кроме того, в программе самый красивый мост Амстердама, искусственный остров XVI века, старинный шлюз с домом смотрителя в Еврейском квартале и постройки с садиками на воде.

Дополнительная опция: по вашему желанию мы можем составить вам компанию в потрясающем Морском музее.