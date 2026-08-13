Индивидуальная
до 7 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
15 авг в 10:30
от $200 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Завтра в 12:00
15 авг в 12:00
$40 за человека
Билеты
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Посетить необычное здание галереи и погрузиться в мир искусства
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
Завтра в 15:00
15 авг в 10:00
$18 за билет
-
3%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в группе
Отправляйтесь в путешествие по Дубаю на минивэне, чтобы увидеть самые известные достопримечательности и сделать незабываемые фотографии
Начало: У вашего отеля
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
$56
$58 за человека
Билеты
Дубай: билет в Бурдж-Халифу и аудиоэкскурсия по городу
Пройти по тщательно спланированному маршруту и увидеть всё самое интересное
Начало: У башни «Бурдж-Халифа»
Сегодня в 20:30
Завтра в 07:00
$101 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аудиогиды Трипстера»
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