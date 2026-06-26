читать дальше уменьшить

ярко познакомили с Португалией. Я выбрала Елену и я не ошиблась!

Во-первых, Елена очень давно здесь живёт и очень любит эту страну. Она расскажет вам всё-всё, что вы хотите знать и даже больше.

Во-вторых, у Елены обширный жизненный опыт, она с вами не только как экскурсовод, но и как интереснейший собеседник, поддержит любые темы - от истории Лиссабона до проблем современного дейтинга с европейцами🤣



В-третьих, сам тур очень комфортно и грамотно организован. Маршрут продуман, машина чистая, вождение очень аккуратное, а точки, по которым вы едете - невероятно красивые!



Я рада, что познакомилась с Еленой и взяла именно этот тур, обязательно буду брать ещё, как только вернусь сюда в следующий раз❤️🔥