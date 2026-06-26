Мини-группа
до 8 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
«В первую очередь мы отправимся к Кришту Рей — это статуя Христа, который «защищает» город, стоя на высоте 138 метров»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июл в 10:00
€130 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Загадки Тамплиеров и тайны Рыцарей Ордена Христа
Начало: Любой адрес в Лиссабоне/аэропорт
«Наше восхищение достигает кульминационной точки, когда мы оказываемся в монастыре Ордена Христа»
Расписание: Любой свободный день с 09:00 утра.
€550 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
экскурсия была шикарная. комфортно и легко. Португалия - очень красивое место, Елена помогает увидеть и почувствовать еще больше всю красоту
+3
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Попасть в Португалию было моей давней мечтой. И вот, когда я впервые оказалась в этой стране, я захотела, чтобы меня
+1
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Е
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100. это не просто тур
+14
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С
Великолепнейший гид! Отличная программа, наполненная любовью к городу и стране! Невероятно красивые места и душевные разговоры!
Я от всего сердца рекомендую этот тур! Ни один турист не пожалеет о своем выборе.
Я от всего сердца рекомендую этот тур! Ни один турист не пожалеет о своем выборе.
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Хочу сказать спасибо Елене, что провела со мной день. Она очень любит свою страну и людей)) Не спеша мы погуляли
+3
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Были с Еленой на экскурсии вдвоем и отлично провели время! Это мой первый визит в Португалию и я очень рада,
+2
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Супер!
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Л
Отличная экскурсия!
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П
было классно и душевно, советую.
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M
Елена — очень приятный и располагающий к себе человек. С ней сразу чувствуешь лёгкость и комфорт. Мы замечательно провели время
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Всего 331 отзыв в Лиссабоне в категории "Статуя Христа-Искупителя"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Статуя Христа-Искупителя»
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Сейчас в Лиссабоне в категории "Статуя Христа-Искупителя" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 550. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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