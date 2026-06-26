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Статуя Христа-Искупителя – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Статуя Христа-Искупителя» в Лиссабоне на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
От статуи Христа до мыса Рока
На машине
5 часов
281 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
«В первую очередь мы отправимся к Кришту Рей — это статуя Христа, который «защищает» город, стоя на высоте 138 метров»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июл в 10:00
€130 за человека
Загадки Тамплиеров и тайны Рыцарей Ордена Христа
Пешая
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Загадки Тамплиеров и тайны Рыцарей Ордена Христа
Начало: Любой адрес в Лиссабоне/аэропорт
«Наше восхищение достигает кульминационной точки, когда мы оказываемся в монастыре Ордена Христа»
Расписание: Любой свободный день с 09:00 утра.
€550 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
От статуи Христа до мыса Рока
экскурсия была шикарная. комфортно и легко. Португалия - очень красивое место, Елена помогает увидеть и почувствовать еще больше всю красоту
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этой страны. Мы увидели статую Христа, очень колоритный город Кашкайш, пасть дьявола и конечно мыс Рока. Елена поделилась интересной информацией про жизнь в Португалии и про историю этой страны. Мы путешествовали на машине, дорога была комфортная и супер красивая. очень надеюсь, что этот отзыв поможет вам выбрать Елену в качестве гида, тогда вы точно в полной мере насладитесь вашим путешествием

экскурсия была шикарная. комфортно и легко. Португалия - очень красивое место, Елена помогает увидеть и почувствовать
экскурсия была шикарная. комфортно и легко. Португалия - очень красивое место, Елена помогает увидеть и почувствовать
экскурсия была шикарная. комфортно и легко. Португалия - очень красивое место, Елена помогает увидеть и почувствовать
экскурсия была шикарная. комфортно и легко. Португалия - очень красивое место, Елена помогает увидеть и почувствовать+3
экскурсия была шикарная. комфортно и легко. Португалия - очень красивое место, Елена помогает увидеть и почувствовать
экскурсия была шикарная. комфортно и легко. Португалия - очень красивое место, Елена помогает увидеть и почувствовать
экскурсия была шикарная. комфортно и легко. Португалия - очень красивое место, Елена помогает увидеть и почувствовать
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Полина
От статуи Христа до мыса Рока
Попасть в Португалию было моей давней мечтой. И вот, когда я впервые оказалась в этой стране, я захотела, чтобы меня
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ярко познакомили с Португалией. Я выбрала Елену и я не ошиблась!
Во-первых, Елена очень давно здесь живёт и очень любит эту страну. Она расскажет вам всё-всё, что вы хотите знать и даже больше.
Во-вторых, у Елены обширный жизненный опыт, она с вами не только как экскурсовод, но и как интереснейший собеседник, поддержит любые темы - от истории Лиссабона до проблем современного дейтинга с европейцами🤣

В-третьих, сам тур очень комфортно и грамотно организован. Маршрут продуман, машина чистая, вождение очень аккуратное, а точки, по которым вы едете - невероятно красивые!

Я рада, что познакомилась с Еленой и взяла именно этот тур, обязательно буду брать ещё, как только вернусь сюда в следующий раз❤️🔥

Попасть в Португалию было моей давней мечтой. И вот, когда я впервые оказалась в этой стране,
Попасть в Португалию было моей давней мечтой. И вот, когда я впервые оказалась в этой стране,
Попасть в Португалию было моей давней мечтой. И вот, когда я впервые оказалась в этой стране,
Попасть в Португалию было моей давней мечтой. И вот, когда я впервые оказалась в этой стране,+1
Попасть в Португалию было моей давней мечтой. И вот, когда я впервые оказалась в этой стране,
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Е
От статуи Христа до мыса Рока
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100. это не просто тур
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по намеченным местам, это момент,когда ты теряешься во времени и пространстве. это душевные теплые разговоры, неспешные прогулки, потрясающей красоты локации. для меня это был особенно важный день - день моего рождения. я рада была разделить его в компании с Еленой. Огромная благодарность за неспешность и внимание (тур был рассчитан на 5 часов и закончить мы должны были в 15.00. освободись же мы в 20.00). никакой суеты,все комфортно и душевно.
Мы обязательно вернемся,чтобы встретиться вновь P.S. воспоминания о таком дне рождении и таком празднике сохраняться на всю жизнь.

Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.+14
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
Сказать,что мы в восторге,-не сказать ничего. наши ожидания не просто оправдались, а превзошли на все 100.
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С
От статуи Христа до мыса Рока
Великолепнейший гид! Отличная программа, наполненная любовью к городу и стране! Невероятно красивые места и душевные разговоры!
Я от всего сердца рекомендую этот тур! Ни один турист не пожалеет о своем выборе.
Великолепнейший гид! Отличная программа, наполненная любовью к городу и стране! Невероятно красивые места и душевные разговоры!
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Ирина
От статуи Христа до мыса Рока
Хочу сказать спасибо Елене, что провела со мной день. Она очень любит свою страну и людей)) Не спеша мы погуляли
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и почувствовали жизнь Португалии)) Хорошо, когда понимаешь, как важно быть с человеком на одной волне😁 Мне все понравилось, рекомендую от души!
Океан-это просто что-то феерическое!!

Хочу сказать спасибо Елене, что провела со мной день. Она очень любит свою страну и людей))
Хочу сказать спасибо Елене, что провела со мной день. Она очень любит свою страну и людей))
Хочу сказать спасибо Елене, что провела со мной день. Она очень любит свою страну и людей))
Хочу сказать спасибо Елене, что провела со мной день. Она очень любит свою страну и людей))+3
Хочу сказать спасибо Елене, что провела со мной день. Она очень любит свою страну и людей))
Хочу сказать спасибо Елене, что провела со мной день. Она очень любит свою страну и людей))
Хочу сказать спасибо Елене, что провела со мной день. Она очень любит свою страну и людей))
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Виктория
От статуи Христа до мыса Рока
Были с Еленой на экскурсии вдвоем и отлично провели время! Это мой первый визит в Португалию и я очень рада,
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что выбрала именно это путешествие: мы побывали в нескольких локациях недалеко от Лиссабона, погуляли по Кашкайшу, посмотрели природу - мыс Рока и Пасть Дьявола.
Сама Елена очень душевный человек - она давно живет в Португалии, знает очень много про эту страну и, что самое главное, очень ее любит и с огромным удовольствием рассказывает про нее туристам, а еще прекрасно фотографирует и видит красивый кадр. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать всем своим друзьям.

Были с Еленой на экскурсии вдвоем и отлично провели время! Это мой первый визит в Португалию
Были с Еленой на экскурсии вдвоем и отлично провели время! Это мой первый визит в Португалию
Были с Еленой на экскурсии вдвоем и отлично провели время! Это мой первый визит в Португалию
Были с Еленой на экскурсии вдвоем и отлично провели время! Это мой первый визит в Португалию+2
Были с Еленой на экскурсии вдвоем и отлично провели время! Это мой первый визит в Португалию
Были с Еленой на экскурсии вдвоем и отлично провели время! Это мой первый визит в Португалию
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Милена
От статуи Христа до мыса Рока
Супер!
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Л
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
Отличная экскурсия!
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П
От статуи Христа до мыса Рока
было классно и душевно, советую.
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M
От статуи Христа до мыса Рока
Елена — очень приятный и располагающий к себе человек. С ней сразу чувствуешь лёгкость и комфорт. Мы замечательно провели время
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и очень рады, что выбрали именно эту экскурсию и что нашим гидом оказалась Елена. Это одни из самых тёплых и лучших воспоминаний, которые останутся у нас о Португалии. Спасибо за атмосферу, внимание и искренность!

Елена — очень приятный и располагающий к себе человек. С ней сразу чувствуешь лёгкость и комфорт.
Елена — очень приятный и располагающий к себе человек. С ней сразу чувствуешь лёгкость и комфорт.
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Всего 331 отзыв в Лиссабоне в категории "Статуя Христа-Искупителя"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Статуя Христа-Искупителя»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. От статуи Христа до мыса Рока;
  2. Загадки Тамплиеров и тайны Рыцарей Ордена Христа.
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Башня Белен;
  2. Мыс Рока;
  3. Синтра;
  4. Площадь Коммерции;
  5. Алфама;
  6. Дворец Келуш;
  7. Площадь Россиу;
  8. Замок Святого Георгия;
  9. Район Алфама;
  10. Район Байша.
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Статуя Христа-Искупителя" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 550. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Статуя Христа-Искупителя», 331 ⭐ отзыв, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь