Погулять по территории древней крепости и увидеть её главные места на групповой экскурсии
Крепость Нарын-Кала — визитная карточка Дербента. Чего только в ней нет: водяные цистерны и бани, мечети и дворцы, башни и христианская церковь. Всё это вы увидите! А также полюбуетесь потрясающими видами на Каспийское море и город.
Мы расскажем, как создавалась Нарын-Кала, что сделало её практически неприступной и какую роль она играла в жизни Дербента.
Мы расскажем, как создавалась Нарын-Кала, что сделало её практически неприступной и какую роль она играла в жизни Дербента.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Крепость Нарын-Кала — старинный город в городе. За час прогулки по ней вы:
- Посетите Ханскую канцелярию и увидите руины дворца «Краса Азии»
- Посмотрите на старинные водохранилища и услышите их историю
- Заглянете в древние бани и отдохнёте в тени гранатового сада
- Побываете в здании бывшей офицерской гауптвахты
- Услышите о древних тюрьмах «Зиндан» и оцените подземный христианский храм
А ещё в крепости есть музей с археологическими находками — они помогут вам раскрыть особенности быта и культуры местных жителей.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 200 руб. взрослые, 100 руб. дети 7-16 лет, дети до 6 лет бесплатно
ежедневно в 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у крепости Нарын-Кала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ренат — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 60 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ренат, я представляю туристическое агентство в Дербенте. У нас большая команда гидов, водителей и менеджеров. С радостью покажем вам любимый Дербент и Дагестан.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
26 ноя 2023
Отличная экскурсия. Все понравилось!
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