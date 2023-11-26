Крепость Нарын-Кала — визитная карточка Дербента. Чего только в ней нет: водяные цистерны и бани, мечети и дворцы, башни и христианская церковь. Всё это вы увидите! А также полюбуетесь потрясающими видами на Каспийское море и город.



Мы расскажем, как создавалась Нарын-Кала, что сделало её практически неприступной и какую роль она играла в жизни Дербента.