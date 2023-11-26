Крепость Нарын-Кала - сердце Старого Дербента

Групповая экскурсия в Дербенте

Погулять по территории древней крепости и увидеть её главные места на групповой экскурсии

5
1 отзыв
Крепость Нарын-Кала — визитная карточка Дербента. Чего только в ней нет: водяные цистерны и бани, мечети и дворцы, башни и христианская церковь. Всё это вы увидите! А также полюбуетесь потрясающими видами на Каспийское море и город.

Мы расскажем, как создавалась Нарын-Кала, что сделало её практически неприступной и какую роль она играла в жизни Дербента.
Крепость Нарын-Кала - сердце Старого Дербента
Крепость Нарын-Кала - сердце Старого Дербента
Крепость Нарын-Кала - сердце Старого Дербента
Крепость Нарын-Кала - сердце Старого Дербента
Крепость Нарын-Кала - сердце Старого Дербента
Крепость Нарын-Кала - сердце Старого Дербента
Крепость Нарын-Кала - сердце Старого Дербента
Крепость Нарын-Кала - сердце Старого Дербента
Крепость Нарын-Кала - сердце Старого Дербента
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Крепость Нарын-Кала — старинный город в городе. За час прогулки по ней вы:

  • Посетите Ханскую канцелярию и увидите руины дворца «Краса Азии»
  • Посмотрите на старинные водохранилища и услышите их историю
  • Заглянете в древние бани и отдохнёте в тени гранатового сада
  • Побываете в здании бывшей офицерской гауптвахты
  • Услышите о древних тюрьмах «Зиндан» и оцените подземный христианский храм

А ещё в крепости есть музей с археологическими находками — они помогут вам раскрыть особенности быта и культуры местных жителей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 200 руб. взрослые, 100 руб. дети 7-16 лет, дети до 6 лет бесплатно

ежедневно в 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
26 ноя 2023
Отличная экскурсия. Все понравилось!

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