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Алапаевск, Нижняя Синячиха: музей Чайковского и музей деревянного зодчества

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Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Отправляйтесь вместе с нами в музей 🖼 П.

И.

Чайковского, где вас ждёт экскурсия ⛳ по коллекции музыкальных инструментов народов мира с демонстрацией звучания и на экскурсию ⛳ по музею-заповеднику деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Алапаевск, Нижняя Синячиха: музей Чайковского и музей деревянного зодчества
Алапаевск, Нижняя Синячиха: музей Чайковского и музей деревянного зодчества

Что вы увидите

  • Музей Чайковского
  • Музей деревянного зодчества под открытым небом
Музей 🖼 Петра Ильича Чайковского
В середине XIX в. 15 месяцев в городе прожил Пётр Ильич Чайковский — будущий великий композитор. В Доме управляющего завода действует один из лучших музыкальных музеев Урала, посвящённый композитору. В ходе экскурсии 🧭 по музею вы не только узнаете о детстве П. И. Чайковского, но и познакомитесь с собранием музыкальных инструментов со всего мира. Многие старинные музыкальные инструменты в рабочем состоянии, так что вам посчастливится услышать звучание фисгармонии, рояля, цитры и т. д.
Музею-заповеднику деревянного зодчества под открытым небом
В музее-заповеднике деревянного зодчества под открытым небом представлены деревянные усадьбы Урала XVII, XVIII, XIX вв. Многих туристов поражает баня по-чёрному XVII в., срубленная из трёх огромных сосен. Такие деревья 🌳 сейчас крайне редко встретишь в наших лесах. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете что такое «матица», «конёк», «красный угол», «горница»?
Украшением села является здание Спасо-Преображенской церкви, построенной на оживлённом Ирбитском тракте, который связывал европейскую часть России с Сибирью. Ежегодно после Ирбитской ярмарки тысячи купцов разносили молву о красивом храме по стране. После вы отправитесь в монастырь Новомучеников Российских, а после отправитесь домой.
Что входит
  • комфортабельный туристический автобус
  • услуги гида-экскурсовода
  • входные билеты
  • экскурсия в музей П. И. Чайковского
  • экскурсия в музей в Нижней Синячихе
  • мастер-класс в Нижней Синячихе
  • вкусный обед.
Что не входит
  • личные расходы (сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Алапаевск, Нижняя Синячиха: музей Чайковского и музей деревянного зодчества
Алапаевск, Нижняя Синячиха: музей Чайковского и музей деревянного зодчества
Алапаевск, Нижняя Синячиха: музей Чайковского и музей деревянного зодчества
Алапаевск, Нижняя Синячиха: музей Чайковского и музей деревянного зодчества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
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12 отзывов оставили туристы

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