Музей 🖼 Петра Ильича Чайковского

В середине XIX в. 15 месяцев в городе прожил Пётр Ильич Чайковский — будущий великий композитор. В Доме управляющего завода действует один из лучших музыкальных музеев Урала, посвящённый композитору. В ходе экскурсии 🧭 по музею вы не только узнаете о детстве П. И. Чайковского, но и познакомитесь с собранием музыкальных инструментов со всего мира. Многие старинные музыкальные инструменты в рабочем состоянии, так что вам посчастливится услышать звучание фисгармонии, рояля, цитры и т. д.

Музею-заповеднику деревянного зодчества под открытым небом

В музее-заповеднике деревянного зодчества под открытым небом представлены деревянные усадьбы Урала XVII, XVIII, XIX вв. Многих туристов поражает баня по-чёрному XVII в., срубленная из трёх огромных сосен. Такие деревья 🌳 сейчас крайне редко встретишь в наших лесах. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете что такое «матица», «конёк», «красный угол», «горница»?

Украшением села является здание Спасо-Преображенской церкви, построенной на оживлённом Ирбитском тракте, который связывал европейскую часть России с Сибирью. Ежегодно после Ирбитской ярмарки тысячи купцов разносили молву о красивом храме по стране. После вы отправитесь в монастырь Новомучеников Российских, а после отправитесь домой.